Bí quyết làm chủ cuộc sống của các lãnh đạo cao cấp Việt nhờ vào AI

AI - Người bạn đồng hành trong mọi khía cạnh cuộc sống

Đối với nhiều nhà lãnh đạo, một trợ lý cá nhân là điều cần thiết để quản lý thời gian. Nhưng trong môi trường làm việc hiện đại, giải pháp có thể đến từ công nghệ. Bà Nguyễn Minh Hương, CEO Golden Communication Group, chia sẻ về cách quản lý guồng quay công việc hơn 100 nhân viên trong ngành sáng tạo, cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Các C-suite của nhiều doanh nghiệp Việt vừa có buổi chia sẻ về cách vận hành trí tuệ nhân tạo và “trợ lý gập mở” Samsung Galaxy Z Fold7 (Ảnh: BTC).

Bà Hương ví von bản thân như đang sống 3-4 cuộc đời với nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau nên phải có cách để quản lý thời gian. Khoảng 2 năm qua, nữ CEO đã dùng AI để tạo ra trợ lý ảo riêng, giúp lên lịch trình mỗi ngày, ưu tiên công việc quan trọng, từ đó giải phóng thời gian cho những hoạt động cá nhân như đọc sách hay nói chuyện với con cái.

Đây cũng là ví dụ điển hình cho thấy AI không còn là công cụ xa vời mà đã trở thành một giải pháp cá nhân hóa, giúp con người tối ưu hóa tài nguyên quý giá nhất: thời gian.

Bà Nguyễn Minh Hương - CEO Golden Communication Group - chia sẻ về trợ lý ảo giúp quản lý doanh nghiệp hơn 100 nhân sự (Ảnh: BTC).

Không dừng lại ở công việc, AI đang dần len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống cá nhân, trở thành một người cố vấn, người bạn đồng hành đa năng. Bà Thái Vân Linh, CEO của Skills Bridge, cho biết không phân biệt việc nên hay không nên dùng AI, bởi AI phối hợp trong tất cả những chuyện thường ngày. Từ việc hỏi nhanh "bác sĩ AI" về triệu chứng của con trẻ, tham vấn về kết quả xét nghiệm máu, cho đến vào vai gia sư kiên nhẫn giúp trả lời những câu hỏi hóc búa của con gái, AI đã trở thành một phần tự nhiên trong các hoạt động gia đình.

Bà Thái Vân Linh - CEO Skills Bridge - chia sẻ cách ứng dụng AI trong cuộc sống thường ngày (Ảnh: BTC).

Tương tự, nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Nội dung Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức HTV, cho rằng ông nói chuyện với nó còn nhiều hơn với vợ. AI với ông vừa là một cuốn nhật ký để tâm sự, vừa là một đối tác sáng tạo, giúp ông học cách viết những lời chúc tinh tế hay thậm chí là tạo ra những bản tin thời tiết bằng một bài hát do AI sáng tác và trình bày - một sản phẩm đã gây sốt trên mạng xã hội.

Smartphone gập và AI thành “cặp bài trùng” cho năng suất đỉnh cao

Khi những trợ lý AI thông minh này cần một “cơ thể” để hoạt động linh hoạt và hiệu quả nhất, đặc biệt là khi di chuyển, những chiếc smartphone gập như Samsung Galaxy Z Fold7 đã chứng tỏ sự ưu việt của mình.

Bà Thái Vân Linh, một người dùng điện thoại Samsung lâu năm, giải thích lý do bà yêu thích thiết bị gập: "Phần lớn là tôi thích có thể mở nhiều hơn một cửa sổ. Trên máy vi tính thì tôi cũng thường có ít nhất hai cửa sổ".

Với Galaxy Z Fold7, bà Linh cho biết có thể dễ dàng tái tạo môi trường làm việc đa nhiệm đó ngay trên di động: một bên màn hình để viết nội dung, một bên mở Gemini để nghiên cứu, trong khi vẫn có thể theo dõi các ghi chú khác. Khả năng mở rộng màn hình giúp việc xem bảng tính Google Sheet hay đọc tài liệu khi đang di chuyển trên xe trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Với nhà báo Ngô Trần Thịnh - Trưởng phòng Đa nội dung, Trung tâm tin tức HTV, AI là công cụ hỗ trợ sáng tạo các nội dung nhanh chóng (Ảnh: BTC).

Nhà báo Ngô Trần Thịnh cũng chia sẻ một câu chuyện tương tự. Kịch bản cho phóng sự truyền hình đầu tiên được viết hoàn toàn bởi AI của HTV đã được ông thực hiện trên chiếc điện thoại gập Galaxy Z Fold5 của mình. Khả năng biến một ý tưởng đột phá thành hiện thực ngay trên một thiết bị di động nhỏ gọn cho thấy sức mạnh của sự kết hợp giữa phần cứng linh hoạt và phần mềm thông minh.

Bà Nguyễn Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Truyền thông Marketing ngành hàng di động cao cấp của Samsung Việt Nam, nhấn mạnh thêm về các tính năng AI được tích hợp sẵn trên thiết bị (on-device) như "Chỉnh sửa tạo sinh" (Generative Edit) giúp xóa nhanh chi tiết không mong muốn trong những bức ảnh du lịch của gia đình, hay như việc lên kế hoạch du lịch chỉ bằng một câu lệnh cho Gemini. Bà nhấn mạnh việc Samsung chọn tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ bởi Galaxy AI không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một ưu thế vượt trội, giúp người dùng Việt Nam có thể sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Bà Nguyễn Trần Thanh Thủy - đại diện Samsung Việt Nam nhấn mạnh các tính năng AI được tích hợp trên các thiết bị di động của Samsung (Ảnh: BTC).

KOL Duy Luân, đồng thời là nhà đồng sáng lập Elton Data, cũng bổ sung một ví dụ thực tế về tính năng "Lọc âm thanh" (Audio Eraser) trên Galaxy AI, hay khả năng tóm tắt trang web… “Cái gì tốn nhiều thời gian thì AI sẽ hỗ trợ để giảm phần công thức, thời gian rảnh ra để đi làm những việc khác hữu ích hơn”, vị này nói.

Làm chủ AI, không để AI làm chủ

Dù đề cao vai trò của AI, các C-Suite Việt đều chung một quan điểm: công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế con người. Bà Nguyễn Minh Hương khuyên các nhà lãnh đạo không nên chạy theo trào lưu với tâm lý FOMO một cách vội vã, mà hãy bình tĩnh lựa chọn những giải pháp AI phù hợp nhất với chiến lược và con người của công ty, với mục tiêu cuối cùng là giúp nhân viên "làm việc gọn hơn, dễ thở hơn".

Còn CEO Thái Vân Linh thì nhắn nhủ các bạn trẻ Gen Z rằng đừng sợ hãi AI sẽ thay thế mình. Tương tự như Internet từng làm thay đổi môi trường làm việc trước đây, AI chỉ đang nâng mức kỹ năng tối thiểu cần có lên một tầm cao mới. “Miễn chúng ta cứ cố gắng học hỏi, đi thử làm thử, làm cố gắng, đào sâu vào những gì mình làm thì AI sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bạn, và sếp vẫn còn cần bạn ở đây”, bà Linh nhắn nhủ.

KOL Duy Luân (đồng sáng lập Elton Data) nhắc nhở người dùng về việc sử dụng AI (Ảnh: BTC).

Cuối cùng, Duy Luân nhắc nhở người dùng hãy xem AI như một công cụ bình thường giúp tiết kiệm thời gian, nhưng phải luôn cẩn trọng với tình trạng "ảo giác" (hallucination) của AI và không lạm dụng. "AI là công cụ thôi. Khi lạm dụng nó thì thường sẽ có tác dụng ngược", Duy Luân kết luận.

Các C-Suite cũng đồng góc nhìn ở thời đại hiện nay, nhà lãnh đạo thành công không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn làm việc thông minh, chủ động tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất vào cuộc sống. Trong đó, sự kết hợp giữa trợ lý AI và một thiết bị phần cứng linh hoạt, đa nhiệm như Galaxy Z Fold7 đang trở thành công thức hiệu quả, giúp họ không chỉ làm chủ công việc mà còn làm chủ cả thời gian và cuộc sống của chính mình.