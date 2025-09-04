Audition: Hành trình 19 năm từ game đến thể thao điện tử chuyên nghiệp

Đồng thời, sự kiện sinh nhật 19 năm hoành tráng diễn ra tại 3 miền Bắc - Trung - Nam đã khẳng định sức hút bền bỉ và tinh thần “Bản sắc xứ Au” của cộng đồng người chơi game.

Audition nâng tầm eSports chuyên nghiệp

Năm 2025, Audition gia nhập hệ thống giải vô địch quốc gia thể thao điện tử với tư cách bộ môn độc lập. Đây là dấu mốc giúp Audition chính thức trở thành một bộ môn thể thao điện tử.

Audition khẳng định được tính chuyên nghiệp hấp dẫn của môn thể thao điện tử (Ảnh: Trung tâm Audition - VTC Intecom).

Sự kiện này không chỉ thể hiện sức sống của Audition sau gần hai thập kỷ mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng người chơi game đam mê âm nhạc và thời trang chinh phục các đấu trường quốc tế. Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững và tiềm năng to lớn của tựa game này trong lĩnh vực eSports.

Sự kiện sinh nhật 19 năm - “Bản sắc xứ Au”

Ngày 24/8, Audition đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 19 năm tại ba thành phố lớn là Hà Nội ở The One Center, Đà Nẵng tại New Orient Hotel và TPHCM tại The Adora Center.

Hàng nghìn người chơi game đã đổ về các địa điểm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt ngay từ sáng sớm.

Hàng nghìn người chơi game Audition check-in tại Offline Audition 19 (Ảnh: Trung tâm Audition - VTC Intecom).

Người tham gia được nhận hàng loạt phần quà hấp dẫn như áo jersey bóng chày phiên bản giới hạn Au19, túi tote trong suốt, móc khóa acrylic nhân vật Audition, thảm di chuột khổ lớn và hàng nghìn Giftcode độc quyền chứa quà sinh nhật Au19 giá trị.

Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là kỷ vật ý nghĩa, gắn kết cộng đồng người chơi game với hành trình 19 năm của Audition.

Giải đấu sinh nhật Audition 19 - Đỉnh cao tranh tài

Điểm nhấn của sự kiện là Giải đấu Sinh nhật Audition 19, nơi các tay phím xuất sắc nhất tranh tài trong những trận đấu kịch tính. Kết quả chung cuộc ghi nhận nhà vô địch “VoiĐạiĐế” cùng á quân và quý quân lần lượt Chu Yếm và Bonn.

Không chỉ có giải đấu, sự kiện còn bùng nổ với các tiết mục vũ đạo từ những dancer chuyên nghiệp, mang đến không khí sôi động và tràn đầy năng lượng.

“VoiĐạiĐế” vô địch giải đấu sinh nhật Audition 19 (Ảnh: Trung tâm Audition - VTC Intecom).

Phần bốc thăm may mắn càng làm tăng thêm sự phấn khích khi tìm ra người chơi game may mắn nhận được bộ trang phục in-game giá trị cùng voucher du lịch trị giá 35 triệu đồng.

Khép lại và hướng tới tương lai

Sự kiện sinh nhật 19 năm khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng, để lại nhiều cảm xúc khó quên cho cộng đồng người chơi game. Audition hẹn gặp lại người chơi tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Tầng 1 Nhà A - Trung tâm Triển Lãm Quốc Gia, hứa hẹn mang đến những bất ngờ mới.

Audition tham gia triển lãm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Trung tâm Audition - VTC Intecom).

Hành trình 19 năm “Bản sắc xứ Au” không chỉ là câu chuyện của một tựa game mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, đam mê âm nhạc - thời trang và vị thế tiên phong trong lĩnh vực eSports tại Việt Nam cũng như khu vực. Với những bước tiến vững chắc, Audition được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những chương mới rực rỡ trong tương lai.