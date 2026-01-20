Ariston được vinh danh 2 hạng mục tại Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng 2025

Năng lực giải pháp toàn diện và tiên phong công nghệ thông minh

Ở hạng mục “Giải pháp công nghệ Hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo năm 2025”, Ban tổ chức đã lựa chọn 7 giải pháp thuộc 7 doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó Ariston nhận được giải thưởng “Giải pháp nước nóng thông minh tiết kiệm năng lượng” với quy mô toàn danh mục sản phẩm.

Ariston là thương hiệu máy nước nóng duy nhất trên thị trường đạt danh hiệu này.

Đại diện Ariston lên nhận giải thưởng (Ảnh: Ariston).

Đằng sau các chứng nhận cấp quốc gia là chiến lược phát triển công nghệ nhất quán của Ariston.

Cụ thể, doanh nghiệp xác định việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật, mà là một trụ cột xuyên suốt trong việc phát triển sản phẩm, dựa trên ba định hướng chiến lược: phát triển các giải pháp thông minh - cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng thực tế; tối ưu độ bền và hiệu suất trong suốt vòng đời sản phẩm; mở rộng các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cả người tiêu dùng lẫn xã hội.

Ariston là thương hiệu máy nước nóng duy nhất trên thị trường được vinh danh “Giải pháp nước nóng thông minh tiết kiệm năng lượng 2025” (Ảnh: Ariston).

Thiết lập ưu thế thị trường bình nước nóng gián tiếp với danh mục sản phẩm đạt chuẩn “Hiệu suất cao nhất”

Năm thứ 2 liên tiếp dòng sản phẩm bình nước nóng gián tiếp Ariston Slim3 đạt “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất”, đưa Ariston trở thành thương hiệu sở hữu nhiều sản phẩm đạt chuẩn “Hiệu suất cao nhất” từ Bộ Công thương.

Ariston Slim3 năm thứ hai liên tiếp giành được giải thưởng “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất” (Ảnh: Ariston).

Với Ariston Slim3, người tiêu dùng không chỉ an tâm khi sở hữu bình nước nóng có hiệu suất cao nhất thị trường, mà còn được trải nghiệm giờ tắm tiện nghi hơn nhờ các tính năng thông minh tiên phong.

Cụ thể, công nghệ Quick Heating giúp đun nóng nhanh hơn. Hệ thống Safety Check chủ động rà soát an toàn trong suốt giờ tắm. Công nghệ tự động tắt máy khi không sử dụng giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ đáng kể.

Công nghệ Wifi thông minh và công nghệ điều khiển bằng giọng nói, mang đến trải nghiệm tắm tiện nghi hơn, giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Sự ghi nhận và cam kết dài hạn cho tương lai bền vững

Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Ariston Việt Nam - chia sẻ: “Là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành gia nhiệt, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm để nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn của các sản phẩm bình nước nóng tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, Ariston Việt Nam mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng”.

Đại diện doanh nghiệp cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các chương trình quốc gia, các đối tác chiến lược để triển khai mạnh mẽ các dự án tăng nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm hiệu suất năng lượng và thân thiện với môi trường.

Sự kiện vinh danh của Bộ Công Thương khẳng định rõ nét xu hướng tiêu dùng trong tương lai: Hiệu suất năng lượng sẽ trở thành một trong những tiêu chí lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Với những thành tựu đã đạt được, Ariston không chỉ củng cố vững chắc vị thế trên thị trường mà còn đang góp phần phát triển ngành máy nước nóng tại Việt Nam.