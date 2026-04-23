Apple thời hậu Tim Cook sẽ hoạt động ra sao?

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple John Ternus sẽ kế nhiệm Tim Cook (Ảnh: Reuters).

Sau hơn một thập kỷ dưới sự lãnh đạo của CEO Tim Cook - giai đoạn đưa giá trị vốn hóa của Apple chạm mốc 4.000 tỷ USD, gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ chính thức bước sang một trang mới vào tháng 9.

John Ternus, người có 25 năm gắn bó và từng trực tiếp giám sát các dòng iPhone chủ chốt của hãng, được lựa chọn để kế nhiệm. Theo các nhà phân tích tại Phố Wall, sự thay đổi này không báo hiệu một cuộc cách mạng về mô hình kinh doanh.

Thay vào đó, nó khẳng định hệ sinh thái phần cứng vẫn là "xương sống" trong chiến lược tăng trưởng của hãng.

Ben Barringer, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, nhận định: “Thị trường sẽ yên tâm hơn khi biết một chuyên gia phần cứng nắm quyền. Điều này cho thấy sự ổn định hơn là một sự thay đổi chiến lược đột ngột”.

Trong khi các đối thủ như OpenAI đang phát triển các thiết bị chuyên biệt cho AI, Apple chọn hướng đi khác biệt. Thay vì ra mắt một sản phẩm đột phá hoàn toàn mới để chạy theo cơn sốt, Apple tập trung đưa AI vào sâu trong các thiết bị hiện có như iPhone, iPad và Mac.

Ryan Shrout, Chủ tịch công ty công nghệ Signal 65, phân tích: “Kinh nghiệm của Ternus trong việc kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và chip bán dẫn là lợi thế lớn nhất”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng thông cáo của Apple về vị CEO mới không hề đề cập trực tiếp đến cụm từ AI, một dấu hiệu cho thấy hãng ưu tiên năng lực vận hành thực tế hơn là các tuyên bố mang tính quảng bá.

Thách thức lớn khác của người kế nhiệm Tim Cook không chỉ đến từ các tập đoàn công nghệ lớn mà còn từ chính những cựu nhân sự của Apple.

Jony Ive - cựu Giám đốc thiết kế huyền thoại của hãng - đang hợp tác với OpenAI để tạo ra những thiết bị AI thế hệ mới, gây áp lực trực tiếp đến vị thế độc tôn của iPhone.

Dù vậy, các nhà đầu tư hiện vẫn đặt niềm tin vào "công thức Cook": Nâng cấp dần dần và tối ưu hóa mảng dịch vụ.

Daniel Binns, CEO toàn cầu của Elmwood, cho biết: “Hội đồng quản trị muốn khẳng định Apple vẫn là công ty sản xuất sản phẩm tốt nhất thế giới. Những khái niệm về "thiết bị ưu tiên AI" có vẻ hấp dẫn, nhưng với Apple, hiện tại vẫn còn quá sớm để đánh đổi hệ sinh thái sẵn có”.