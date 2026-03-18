Tim Cook phản hồi về tin đồn nghỉ hưu

Cook nói thông tin cho rằng ông muốn rút lui khỏi Apple chỉ là "tin đồn". Dù vậy, Cook không xác nhận hay phủ nhận rõ ràng việc ông sẽ từ chức CEO trong thời gian tới.

"Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Apple", Cook chia sẻ.

Tim Cook vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng tại Apple ngay cả khi từ chức CEO (Ảnh: PhoneArena).

Cook giữ chức CEO của Apple từ tháng 8/2011. Theo MacRumors, Cook có thể tham gia vào hội đồng quản trị của Apple ngay cả khi ông từ chức CEO. Vì vậy, ông vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng tại công ty trong nhiều năm tới.

Tháng 11/2025, tờ Financial Times đưa tin Apple đang chuẩn bị cho việc Cook từ chức ngay từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, nay đã đến giữa tháng 3 và việc này vẫn chưa xảy ra.

Nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định John Ternus hiện là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm vị trí CEO Apple thay thế cho Tim Cook.

Báo cáo từ Bloomberg cho biết vào cuối năm ngoái, Tim Cook đã âm thầm chỉ định John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật Phần cứng của Apple, đảm nhận việc giám sát tổ chức thiết kế cho công ty.

Ông đóng vai trò là "người hỗ trợ điều hành" cho mọi hoạt động thiết kế tại Apple. Điều này đồng nghĩa ông đảm nhận nhiệm vụ trung gian giữa đội ngũ thiết kế và ban lãnh đạo cấp cao, đại diện nhóm thiết kế trong cuộc họp của ban điều hành và quản lý các bộ phận.

Theo Bloomberg, các quyết định thiết kế tại Apple vẫn được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa các lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, vai trò mở rộng của Ternus mang lại cho ông tầm ảnh hưởng lớn hơn một giám đốc phần cứng thông thường.

Nguồn tin này cũng tiết lộ Cook đang cố gắng để Ternus tiếp xúc nhiều hơn với các mảng vận hành khác nhau của công ty. Đồng thời, Apple ngày càng đưa Ternus trở thành gương mặt đại diện trước công chúng. Những yếu tố này củng cố thêm nhận định rằng ông đang trên lộ trình tiếp quản vị trí CEO.