Anh công nhân thất nghiệp trở thành TikToker nổi tiếng nhất thế giới

Từ một công nhân thất nghiệp, Khaby Lame kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ những video trên TikTok (Ảnh: Getty).

Những video do anh chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Sau khi tạo dựng được danh tiếng, Khaby Lame thành lập Step Distinctive Limited, công ty chuyên quản lý hình ảnh và thương hiệu cá nhân của mình.

Thương vụ định giá gần 1 tỷ USD

Mới đây, Khaby Lame đã chuyển nhượng công ty của mình cho tập đoàn tài chính Rich Sparkle Holdings (có trụ sở tại Hồng Kông), với giá trị 975 triệu USD.

Theo thỏa thuận, thương vụ được thanh toán bằng cổ phiếu của Rich Sparkle Holdings, thay vì tiền mặt. Sau khi hoàn tất, Khaby Lame sẽ nắm giữ khoảng 75 triệu cổ phiếu của Rich Sparkle, trở thành một cổ đông lớn và vẫn tham gia điều hành Step Distinctive Limited dưới hình thức công ty con.

Đổi lại, Rich Sparkle Holdings được quyền khai thác hình ảnh, giọng nói và các cử chỉ đặc trưng của Khaby Lame để phát triển mô hình AI cá nhân hóa, phục vụ các hoạt động livestream bán hàng đa ngôn ngữ trên nhiều thị trường.

Tập đoàn này kỳ vọng mô hình AI mang hình ảnh Khaby Lame có thể tạo ra doanh thu lên tới 4 tỷ USD mỗi năm từ thương mại điện tử.

Ngoài giá trị cổ phần nắm giữ, TikToker người Ý gốc Senegal cũng sẽ hưởng lợi từ doanh thu phát sinh trong quá trình khai thác hình ảnh AI của mình.

Khaby Lame là ai?

Khaby Lame, tên đầy đủ Seringe Khabane Lame, sinh năm 2000, là một nhà sáng tạo nội dung người Ý gốc Senegal. Anh hiện sở hữu tài khoản TikTok với hơn 160,5 triệu người theo dõi, thuộc nhóm những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng này.

Khaby Lame được biết đến qua các video ngắn không lời, sử dụng biểu cảm và cử chỉ đặc trưng để phản ứng trước những mẹo vặt hoặc hướng dẫn phức tạp, kém hiệu quả trên mạng xã hội. Thay vì giải thích dài dòng, anh thường đưa ra các cách làm đơn giản hơn, từ đó hình thành phong cách nội dung riêng.

Ý tưởng xây dựng kênh TikTok của Khaby Lame bắt đầu từ năm 2020, sau khi anh mất việc tại một nhà máy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các video nhanh chóng lan truyền rộng rãi, giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi và chuyển hướng sang hoạt động sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Nhiều video trên kênh TikTok của Khaby Lame đạt hàng triệu đến hàng trăm triệu lượt xem. Theo Forbes, anh từng nhận khoảng 750.000 USD cho mỗi video quảng cáo đăng tải trên nền tảng này, thuộc nhóm nhà sáng tạo có thu nhập cao nhất trên TikTok.

Bên cạnh doanh thu từ nền tảng mạng xã hội, Khaby Lame còn ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo và tài trợ với các thương hiệu quốc tế. Đến hết năm 2025, tài sản ròng của anh được ước tính vào khoảng 80 triệu USD.