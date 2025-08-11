aiTimelog® góp phần chuyển đổi số nhà máy: Bắt đầu nhỏ - Bứt phá lớn với AI

Theo chuyên gia Brian Harkin, chiến lược số hóa quá tham vọng dễ thất bại. Doanh nghiệp nên bắt đầu từ các cải tiến nhỏ để giảm rủi ro và chi phí, đồng thời giữ được tính linh hoạt mở rộng.

Bắt đầu đúng cách: Từ những cải tiến nhỏ có tác động lớn

Thay vì chạy theo các hệ thống hoành tráng, nhiều nhà máy đã chuyển hướng sang những điểm chạm nhỏ nhưng thiết yếu, nơi tạo ra dữ liệu nền tảng và hiệu quả tức thì. Một ví dụ điển hình là tự động hóa quy trình chấm công, tính công, tính lương - bài toán đang ngốn hàng trăm giờ làm việc mỗi tháng của HR.

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để nhà máy tồn tại và cạnh tranh (Ảnh: Crosstechcom).

Câu chuyện từ aiTimelog®: Giải pháp AI dành riêng cho nhà máy Việt

aiTimelog® là hệ thống chấm công thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 512 chiều, cho phép nhận diện đồng thời nhiều công nhân chỉ trong vài giây, kể cả khi đeo khẩu trang hoặc đang di chuyển, với độ chính xác gần như tối đa. Trung bình, 1.000 công nhân chỉ mất 8-10 phút để hoàn tất chấm công đầu ca.

Điểm mạnh của aiTimelog không chỉ nằm ở việc chấm công chính xác mà ở khả năng chấm công hàng loạt, không dừng, không chạm, giúp nhà máy giải quyết tình trạng ùn tắc, giảm áp lực giờ cao điểm, đồng thời tạo luồng dữ liệu liên tục phục vụ tính công, tính lương, báo cáo.

Giải pháp kết nối trực tiếp với phần mềm tính công, tự động hóa lương, ca và phép, giúp HR giảm tới 80% thao tác thủ công, đồng thời cung cấp báo cáo chuyên cần theo ca, tổ, bộ phận để hỗ trợ điều phối nhân sự theo thời gian thực.

Không chỉ là một phần mềm, aiTimelog® là đội ngũ đồng hành hiểu rõ thực tế vận hành của nhà máy Việt, từ ca gãy, tăng ca, công linh hoạt, đến những quy định đặc thù mà phần mềm ngoại khó đáp ứng.

Minh họa quy trình làm việc của hệ thống aiTimelog® (Ảnh: aiTimelog®).

Hội thảo trực tuyến tháng 8: Chuyển đổi số nhà máy - bắt đầu đúng để bứt phá

Để giúp doanh nghiệp nhìn rõ con đường số hóa phù hợp với thực tế, aiTimelog® tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Chuyển đổi số nhà máy - Bắt đầu nhỏ, bứt phá lớn với AI”.

Hội thảo trực tuyến tháng 8 do aiTimelog® tổ chức.

Webinar chia sẻ những sai lầm thường gặp khiến chuyển đổi số thất bại, lộ trình bắt đầu từ các cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả, cùng ví dụ điển hình áp dụng AI tiết kiệm hàng trăm giờ hành chính. Chương trình còn có phần giao lưu với các CEO và Giám đốc nhà máy từng tái cấu trúc thành công.

“Một cải tiến nhỏ nhưng đúng chỗ có thể mở đường cho cả hành trình chuyển đổi. Chuyển đổi số không nên dừng lại ở khẩu hiệu, hiệu quả thực sự nằm ở việc sử dụng dữ liệu để cải thiện vận hành”, đại diện aiTimelog® chia sẻ.

Doanh nghiệp quan tâm có thể cân nhắc tham gia cùng hội thảo trực tuyến : “Chuyển đổi số nhà máy - bắt đầu đúng để bứt phá” để cùng nhìn lại và bước tiếp hành trình số hóa hiệu quả.