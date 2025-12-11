AI giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ cạnh tranh dịp Tết 2026

AI: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong mùa cao điểm

Trong dịp Tết, các đội ngũ nhỏ phải đối mặt với lượng yêu cầu khổng lồ trong khi không đảm bảo được nhân sự có thể xử lý hết khối lượng yêu cầu này. Các giải pháp kinh doanh hội thoại do AI hỗ trợ và các trợ lý ảo trò chuyện tự động của Meta cho phép SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ) phản hồi khách hàng 24/7, tạo khách hàng tiềm năng và chốt đơn hàng mà không cần tăng thêm số lượng nhân sự trong mùa mua sắm cao điểm.

Theo báo cáo “Hành vi tiêu dùng và lộ trình mua hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Việt Nam” do Decision Lab thực hiện vào tháng 1-2/2025, người tiêu dùng Việt Nam đang rất sẵn sàng đón nhận các dịch vụ có sự hỗ trợ của AI với 80% đã sử dụng các công cụ hỗ trợ AI.

Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tỷ lệ áp dụng AI trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 93% (Theo thống kê về “Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tính đến tháng 12 năm 2024 do Statista thực hiện).

Điều này cho thấy các doanh nghiệp sử dụng AI như một công cụ bổ trợ trong mùa mua sắm cuối năm đang đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng về tốc độ, tính cá nhân hóa trong tư vấn và phản hồi đơn hàng, cùng với sự tiện lợi trong quá trình mua hàng.

Với 85% người tiêu dùng tin tưởng trợ lý ảo AI và Việt Nam dẫn đầu khu vực về mức độ ứng dụng AI, doanh nghiệp tận dụng AI trong mùa mua sắm cuối năm đang đáp ứng đúng nhu cầu về tốc độ, tiện lợi và cá nhân hóa (Ảnh: Decision Lab).

Những công cụ của Meta như Opportunity Score và Advantage+ Sales Campaigns cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa và tối ưu hóa hoạt động, hỗ trợ SMB cạnh tranh với thương hiệu lớn ở mức chi phí trong khả năng của doanh nghiệp.

“AI là công cụ để tiết kiệm chi phí, không phải tăng thêm chi phí. AI giúp tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, đảm bảo chi tiêu đến đúng đối tượng và xử lý phản hồi 24/7, mang đến sự hỗ trợ đáng kể cho nhân viên trong mùa mua sắm cao điểm. AI mở ra cơ hội cạnh tranh thông minh hơn, ngay cả với ngân sách nhỏ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Dhruv Vohra, Giám đốc Điều hành khối doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Meta, chia sẻ.

Opportunity Score: Trợ lý AI giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu như các nhà quảng cáo lớn

Opportunity Score là trợ lý AI tích hợp sẵn trong Meta Ads Manager, giúp SMB đánh giá mức độ tối ưu của chiến dịch quảng cáo thông qua một điểm số từ 0 đến 100. Điểm số càng thấp, có nghĩa là chiến dịch còn nhiều điểm có thể cải thiện để đạt hiệu quả tốt hơn.

Opportunity Score là trợ lý AI trong Meta Ads Manager giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu hiệu quả chiến dịch như các nhà quảng cáo lớn (Ảnh: Decision Lab).

Opportunity Score cập nhật gần như theo thời gian thực, cung cấp cho SMB hướng dẫn mới nhất trước, trong và sau giai đoạn chiến dịch Tết. Khi doanh nghiệp thực hiện chỉnh sửa hoặc thay đổi ngân sách, hệ thống tự động tính toán lại điểm số và đưa ra các cơ hội mới để tăng hiệu suất.

Một ví dụ thành công đến từ HMK Eyewear, thương hiệu mắt kính Việt Nam đã tận dụng các gợi ý từ Opportunity Score để đa dạng hóa nội dung và tích hợp Conversion API nhằm đo lường khách hàng đến cửa hàng.

Chiến dịch "The Rock" của HMK đã đạt hơn 105 triệu lượt xem, doanh số tại cửa hàng tăng 2,6 lần và doanh thu từ quảng cáo tăng gấp 4 lần. Thành công này cho thấy sức mạnh của việc kết hợp chiến lược sáng tạo với các công cụ AI và đề xuất được cá nhân hóa từ Meta.

Tương tự, IELTS Fighter cũng áp dụng gợi ý từ Opportunity Score để giải quyết thách thức trong giai đoạn thị trường luyện thi IELTS bùng nổ trở lại sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Bằng cách đa dạng hóa nội dung với video ngắn, kết hợp Click-to-Message để rút ngắn hành trình chuyển đổi, và sử dụng Advantage+ Custom Audience cho chiến lược tái tiếp cận khách hàng, IELTS Fighter đã đạt được doanh thu tăng hơn 2,3 lần, thu hút hơn 54.000 lượt đọc, trong khi chi phí quảng cáo giảm 20%.

​​Với bộ công cụ AI của Meta, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cạnh tranh dựa trên sự sáng tạo và hiệu quả, biến ngân sách nhỏ thành hiệu suất thông minh và có thể mở rộng trong mùa Tết này.