Adamo Software đạt 5 giải Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc 2025

Cụ thể, Adamo đạt các giải về Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số toàn cầu tại thị trường quốc tế khác; Top 10 nhóm lợi thế chuyên ngành doanh nghiệp cung cấp giải pháp y tế; Top 10 nhóm thực lực doanh nghiệp tư vấn triển khai chuyển đổi số; Top 10 nhóm lợi thế chuyên ngành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số toàn cầu và Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số toàn cầu theo quy mô nhân sự (dưới 500 lao động).

Sự ghi nhận này đã cho thấy dấu ấn chuyển mình mạnh mẽ của Adamo trên hành trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và vươn ra quốc tế.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Giám đốc Công ty Adamo Software nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc 2025 (Ảnh: Adamo Software).

Với hạng mục Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số toàn cầu, Adamo ghi điểm nhờ cung cấp dịch vụ đa dạng từ phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web, phần mềm tùy chỉnh cho đến cung cấp đội ngũ kỹ sư chuyên trách cho dự án.

Doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và điện toán đám mây để xây dựng giải pháp cho khách hàng cũng như cải thiện quy trình làm việc, tăng tính minh bạch và bảo mật.

Bên cạnh đó, việc sở hữu kiến thức doanh nghiệp sâu trong các lĩnh vực như du lịch và lưu trú, y tế số, giáo dục, F&B và nắm chắc nhu cầu đặc thù của từng quốc gia, khu vực cũng giúp Adamo có thêm lợi thế cạnh tranh trong việc đưa ra những giải pháp doanh nghiệp có độ tùy chỉnh cao.

Adamo Software khẳng định vị thế với các giải pháp công nghệ thông tin đa dạng, góp phần đưa công nghệ Việt vươn tầm quốc tế (Ảnh: Adamo Software).

Tới nay, Adamo đã triển khai thành công hơn 200 dự án quốc tế, phục vụ 150 khách hàng doanh nghiệp toàn cầu. Đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, việc giao tiếp thành thạo với khách hàng cũng là ưu điểm giúp Adamo thuyết phục hội đồng giám khảo.

Với hạng mục Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp y tế số, Adamo Software được vinh danh nhờ mang đến các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho bệnh viện và phòng khám.

Doanh nghiệp đã phát triển nhiều ứng dụng nổi bật như quản lý vận hành phòng khám, kết nối cộng đồng y bác sĩ, khám chữa bệnh từ xa và tiện ích cá nhân hóa cho bệnh nhân.

Nhiều giải pháp tích hợp AI như trợ lý ảo tư vấn hay dự đoán sức khỏe từ nhịp tim, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm khám chữa bệnh.

Đội ngũ kỹ sư Adamo am hiểu chuyên môn và đặc thù ngành, mang đến giải pháp an toàn, bảo mật và hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp (Ảnh: Adamo Software).

Để đáp ứng các tiêu chí khắt khe trong lĩnh vực y tế số, Adamo chú trọng bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý, với đội ngũ kỹ sư vừa am hiểu công nghệ vừa có kiến thức y tế và luật. Nhờ đó, doanh nghiệp hỗ trợ triển khai và tích hợp hiệu quả bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe và lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân.

Năng lực này được chứng minh qua các nền tảng thành công như PlanCare - nền tảng chăm sóc sức khỏe, chi trả bảo hiểm cho người già tại Úc hay Verita - ứng dụng hỗ trợ tập luyện, kiểm soát sức khỏe tại thị trường Singapore.

Ông Lý Ngọc Hùng - Giám đốc Công nghệ Adamo Software nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp hạng mục tư vấn chuyển đổi số (Ảnh: Adamo Software).

Tại hạng mục tư vấn chuyển đổi số, Adamo ghi dấu ấn nhờ mô hình tư vấn đầu cuối, từ phân tích, đánh giá năng lực hiện tại của doanh nghiệp, xây dựng lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, cải tiến quy trình đến đề xuất giải pháp công nghệ mới.

Cách tiếp cận này vừa giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành vừa tiết kiệm chi phí và nguồn lực. Các giải pháp Adamo triển khai luôn đảm bảo yếu tố an ninh mạng và bảo mật thông tin, được bảo chứng bởi chứng chỉ ISO 9001 và ISO 27001, đồng thời thiết kế linh hoạt theo đặc thù từng đơn vị, mang lại giá trị công nghệ bền vững trong dài hạn.

Trước nhịp thay đổi chóng mặt của công nghệ, đội ngũ Adamo luôn nhanh nhạy cập nhật và ứng dụng những xu hướng mới để tạo ra các giải pháp đột phá. Mỗi năm, doanh nghiệp dành 2% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển, thể hiện cam kết đầu tư cho đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài.

Các buổi đào tạo nội bộ tại Adamo được triển khai định kỳ để nâng cao năng lực cho đội ngũ (Ảnh: Adamo Software).

Adamo hiện có trụ sở tại Việt Nam, chi nhánh ở Úc và đang lên kế hoạch mở rộng sang Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), tạo bước đệm để tiếp cận sâu hơn thị trường quốc tế và khẳng định vị thế trong khu vực.

Đại diện Adamo Software cho biết những giải thưởng doanh nghiệp vừa nhận được đã khẳng định nỗ lực sáng tạo của đội ngũ cũng như chất lượng dịch vụ trong việc mang đến các giải pháp công nghệ số đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. “Điều này càng thể hiện rõ năng lực cạnh tranh của Adamo trên thị trường quốc tế”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam là chương trình thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp công nghệ và có năng lực hàng đầu trong ngành.