4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025

Vinschool đã triển khai 4 giải pháp công nghệ trọng điểm gồm: ứng dụng kết nối nhà trường - phụ huynh (VOne), ứng dụng hỗ trợ tâm lý học đường (SWB), hệ thống quản lý đánh giá giáo viên tự động (EMS) và ứng dụng hệ thống hóa chương trình (VCM).

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp này giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh và tăng cường kết nối nhà trường - phụ huynh - học sinh.

Hệ thống Giáo dục Vinschool được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025 (Ảnh: BTC).

Chuyển đổi số để nâng chuẩn chất lượng dạy và học

Thay vì những giáo án khô cứng, Vinschool ứng dụng nền tảng VCM để thiết kế bài giảng linh hoạt, bám sát chuẩn đầu ra và phù hợp với năng lực từng học sinh. Nhờ đó, việc học được cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Chỉ riêng năm học 2024-2025, gần 6.400 giáo viên Vinschool đã xây dựng hơn 35.000 giáo án trên VCM. Trong tương lai, VCM sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế chương trình để nâng cao chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, quá trình đánh giá giáo viên cũng được tự động hóa và chuẩn hóa bởi EMS. Dữ liệu được kết nối từ nhiều nền tảng cho phép đánh giá khách quan, đồng thời hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp chính xác và liên tục cho từng giáo viên.

Nhờ vậy, năng lực giảng dạy của giáo viên được nâng cao và mang lại trải nghiệm học tập tốt hơn cho học sinh.

Vinschool đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học với nền tảng VCM và EMS, giúp cá nhân hóa bài giảng, nâng cao năng lực giáo viên và mang lại trải nghiệm học tập hiệu quả hơn cho học sinh (Ảnh: Vinschool).

Gần 60.000 phụ huynh tham gia kết nối đa chiều

Nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh, Vinschool đã phát triển VOne - ứng dụng kết nối đa chiều cho phép phụ huynh theo dõi, tham gia tích cực vào việc học của con, dễ dàng tương tác với giáo viên và cộng đồng trường học. Tính đến tháng 10, nền tảng này đã có hơn 58.000 phụ huynh thường xuyên sử dụng.

Ứng dụng VOne để tạo cầu nối số giữa nhà trường và phụ huynh, tăng cường tương tác hai chiều và đồng hành hiệu quả trong quá trình học tập của học sinh (Ảnh: Vinschool).

Song hành là SWB - hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường giúp sàng lọc nguy cơ, kết nối giáo viên - phụ huynh - chuyên viên tâm lý để hỗ trợ học sinh kịp thời. Trong năm học 2024-2025, gần 23.000 học sinh đã được hỗ trợ trực tiếp thông qua hệ thống này.

Hệ thống SWB - nền tảng giám sát và hỗ trợ sức khỏe tâm lý học đường của Vinschool đảm bảo mỗi học sinh đều được quan tâm và đồng hành toàn diện (Ảnh: Vinschool).

“Nhờ các giải pháp số, chúng tôi có thể theo dõi sát sao hành trình học tập của từng em, thấu hiểu năng lực và nhu cầu riêng của mỗi học sinh. Từ đó, nhà trường có thể thiết kế những trải nghiệm học tập cá nhân hóa dù ở quy mô hàng chục nghìn học sinh trên toàn hệ thống.

Mỗi công cụ công nghệ được phát triển đều có mục tiêu giúp giáo viên dạy hiệu quả hơn, học sinh học chủ động hơn, kết nối giữa nhà trường - gia đình trở nên gần gũi, liền mạch và hiệu quả hơn”, bà Đỗ Thu Phương - Phó tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Vinschool - chia sẻ.

Với giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025, Vinschool tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, cá nhân hóa và hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện về tri thức, năng lực, phẩm chất và sức khỏe tinh thần.