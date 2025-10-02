6 xu hướng gương phòng tắm được dự đoán gây bão năm 2026

Giờ đây, gương phòng tắm đang trở thành điểm nhấn sáng tạo, vừa giúp mở rộng không gian, tăng ánh sáng, vừa thể hiện cá tính và biến phòng tắm thành một góc sống đầy phong cách.

"Gương phòng tắm không chỉ để soi mà còn là chi tiết nội thất có khả năng định hình lại toàn bộ không gian”, Caroline Milns - Giám đốc thiết kế nội thất tại Zulufish - nhận định.

Vậy trong năm 2026, những xu hướng nào sẽ bùng nổ? Dưới đây là 6 ý tưởng nổi bật được tổng hợp từ các chuyên trang nội thất quốc tế mà bạn nhất định phải biết.

Năm 2026 là sân chơi của những đường cong tự do, mềm mại (Ảnh: Ripples).

Cuộc chơi của những đường cong: Tạm biệt góc cạnh cứng nhắc

Trong thiết kế nội thất, xu hướng đường cong đang phủ sóng khắp nơi, và phòng tắm cũng không nằm ngoài trào lưu đó. Bước sang năm 2026, những chiếc gương vuông vắn, sắc cạnh dần nhường chỗ cho các dáng gương mềm mại và uyển chuyển hơn.

Gương tròn, oval, dáng viên thuốc hay thậm chí là những thiết kế bất đối xứng, mang hơi thở tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu. Không chỉ giúp phá vỡ sự khô cứng của gạch men và tủ kệ, những chiếc gương này còn đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, đồng thời tạo điểm nhấn đầy tính nghệ thuật cho không gian.

Sofia Charalambous, đồng sáng lập thương hiệu Origins Living, chia sẻ, đường cong mang đến sự mềm mại và thoải mái, giúp ngay cả phòng tắm nhỏ cũng trở nên dễ chịu và mời gọi hơn. Chỉ cần một chiếc gương bo tròn, không gian đã có thể được lột xác, biến phòng tắm thành một góc spa thư giãn ngay tại nhà.

Gương thông minh không còn là viễn cảnh tương lai mà đã trở thành một "trợ lý" đắc lực (Ảnh: Tacovici).

Gương thông minh và ánh sáng tích hợp: Khi công nghệ gặp gỡ thẩm mỹ

Xu hướng nổi bật nhất của gương phòng tắm năm 2026 chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tinh tế. Giờ đây, gương không chỉ được dùng để soi mà đã trở thành một thiết bị thông minh, mang đến trải nghiệm tiện nghi ngay trong không gian nhỏ bé của phòng tắm.

Hãy hình dung buổi sáng bạn bước vào phòng tắm, gương tự động bật sáng nhờ cảm biến chuyển động, đồng thời hiển thị nhiệt độ, thời tiết hay phát bản nhạc yêu thích qua Bluetooth. Sau khi tắm, lớp sương mờ biến mất nhờ tính năng sấy khử hơi nước tích hợp. Điều từng được xem là công nghệ viễn tưởng nay đã dần trở thành một phần của đời sống.

Song song với đó, gương tích hợp đèn LED hắt sáng hoặc viền sáng tiếp tục “làm mưa làm gió”. Nguồn sáng dịu, tỏa đều giúp loại bỏ bóng tối trên gương mặt, mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trang điểm, cạo râu hay chăm sóc da. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng và thẩm mỹ, vừa nâng tầm tiện ích, vừa tạo nên vẻ sang trọng, hiện đại cho phòng tắm.

Gương tràn tường là giải pháp tối thượng để "nhân đôi" không gia (Ảnh: Nicolas Mathéus).

Tường gương toàn diện: Phép màu nhân đôi không gian

Đối với những phòng tắm có diện tích khiêm tốn hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên, tường gương toàn diện (wall-to-wall mirror) chính là vị cứu tinh. Thay vì một tấm gương nhỏ lẻ, xu hướng này sử dụng một mảng gương lớn, không khung, trải dài từ bàn lavabo lên đến trần nhà, hoặc chiếm trọn một bức tường.

Hiệu ứng thị giác mà nó mang lại thật sự đáng kinh ngạc. Không gian như được nhân đôi, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và sang trọng như ở một spa cao cấp. “Giải pháp tối giản này biến gương thành phông nền liền lạc, nhân đôi ánh sáng tự nhiên lẫn nhân tạo, giúp phòng tắm sáng bừng và rộng mở hơn”, Caroline Milns phân tích. Lựa chọn này táo bạo nhưng cực kỳ hiệu quả, mang lại vẻ đẹp hiện đại, tinh gọn và vượt thời gian.

Năm 2026 là sân chơi của vật liệu và màu sắc, biến chiếc gương thành một tuyên ngôn cá tính của chủ nhà (Ảnh: Ben Stevens).

“Chơi" với vật liệu và màu sắc: Khẳng định cá tính riêng

Gương phòng tắm năm 2026 không còn gói gọn trong những khung kim loại bạc hay đen quen thuộc. Giờ đây, nó trở thành sân chơi để chủ nhà thể hiện cá tính, với đủ chất liệu và sắc màu độc đáo.

Vật liệu tự nhiên: Khung gỗ, tre hay mây đan mang đến hơi thở ấm áp, mộc mạc, giúp cân bằng sự lạnh lẽo của sứ và kim loại. Những chất liệu này còn gợi cảm giác gần gũi thiên nhiên, biến phòng tắm thành nơi chốn thư giãn yên bình.

Khung kim loại cá tính: Đồng thau, sắt đen, hay niken xước được thiết kế theo phong cách công nghiệp hoặc cổ điển đang tái xuất mạnh mẽ. Những khung dày dặn, có chạm khắc tinh xảo, dễ dàng trở thành điểm nhấn sang trọng và đầy phong cách.

Sắc màu nổi bật: Nếu bạn muốn phá cách, đừng ngại chọn những chiếc gương có khung rực rỡ như xanh mint, vàng chanh hay thậm chí là hồng neon. Lấy cảm hứng từ phong cách dopamine decor (trang trí mang lại niềm vui), chỉ một chút màu sắc táo bạo cũng đủ để thắp sáng căn phòng, đem lại năng lượng tích cực ngay từ buổi sáng.

Treo gương ngay trước cửa sổ là một ý tưởng táo bạo nhưng mang lại hiệu quả thị giác độc đáo (Ảnh: Kaitlin Green).

Treo gương trước cửa sổ: Bí quyết ảo diệu của giới thiết kế

Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng việc treo gương ngay trước cửa sổ lại đang là một mẹo thiết kế được nhiều chuyên gia ưa chuộng. Thường thì đó là những chiếc gương tròn hoặc oval, không viền, mang lại cảm giác tinh tế và hiện đại.

Điều thú vị là cách bố trí này giải quyết được cùng lúc nhiều nhu cầu: vừa giữ được sự riêng tư cần thiết, vừa tận dụng trọn vẹn ánh sáng tự nhiên. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua, tấm gương như được bao quanh bởi một vầng sáng dịu dàng, tạo nên hiệu ứng lơ lửng đầy chất nghệ thuật.

Nhà thiết kế Emily Henderson chia sẻ: “Đây là xu hướng gương phòng tắm tôi yêu thích nhất. Ánh sáng ban ngày không chỉ giúp việc soi gương chuẩn xác hơn, mà còn mang lại hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng”.

Một chút sắp đặt khéo léo có thể biến chiếc gương quen thuộc thành điểm nhấn lãng mạn, nâng tầm toàn bộ không gian phòng tắm.

Gương không viền mang đến vẻ thanh lịch, tinh gọn và dễ dàng kết hợp với mọi phong cách thiết kế (Ảnh: bedbath&beyond).

Tối giản sang trọng với gương không viền

Trong vô vàn xu hướng thiết kế, sự tối giản vẫn luôn giữ được sức hút riêng. Gương không viền (frameless) là minh chứng rõ ràng nhất: thanh lịch, tinh gọn và dễ dàng hòa hợp với bất kỳ phong cách nội thất nào.

Với các cạnh được mài vát tinh tế, gương không viền tạo cảm giác liền mạch, phẳng phiu như thể hòa tan vào bức tường. Nhờ không có khung bao quanh, ánh nhìn sẽ tập trung nhiều hơn vào những chi tiết kiến trúc khác như gạch ốp, vân đá hay đường nét của vòi nước. Chính sự đơn giản này lại mang đến cảm giác tinh tế, sang trọng và đặc biệt là không bao giờ lỗi thời.

Bức tranh gương phòng tắm năm 2026 vì thế trở nên phong phú và giàu cảm hứng hơn bao giờ hết. Từ những đường cong mềm mại, công nghệ thông minh, ánh sáng tích hợp, đến các vật liệu và màu sắc táo bạo, rồi lại quay về nét tối giản đầy tinh tế - tất cả đều mở ra những lựa chọn cho mọi gu thẩm mỹ.

Đôi khi, chỉ một chiếc gương mới cũng đủ để thay đổi diện mạo cả căn phòng, mang lại hiệu quả vượt xa một cuộc cải tạo tốn kém. Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại món đồ tưởng chừng quen thuộc này: gương không chỉ để soi, mà còn là một mảnh ghép nghệ thuật góp phần định hình phong cách và nâng tầm không gian sống.