8 mẹo đơn giản biến phòng ngủ nhỏ hóa rộng thênh thang

Hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần cảm thấy ngộp thở trong chính phòng ngủ của mình - nơi mà chiếc giường dường như chiếm trọn cả không gian và mỗi món đồ thêm vào đều khiến căn phòng thêm phần tù túng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu, một phòng ngủ nhỏ được bài trí thông minh không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại cảm giác ấm cúng, thân mật và là một "chốn trú ẩn" đúng nghĩa.

"Phòng ngủ lớn đôi khi dễ trở nên trống trải và bừa bộn, trong khi một không gian nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng sẽ trở thành nơi mọi chi tiết đều có giá trị và không có gì là thừa thãi", nhà thiết kế Lauren Saab chia sẻ.

Vậy làm thế nào để "ăn gian" diện tích cho căn phòng của bạn? Hãy cùng khám phá 8 mẹo hay từ các chuyên gia.

Làm cho chiếc giường nhẹ nhàng hơn

Giường luôn là món nội thất chiếm nhiều diện tích nhất, và cũng là điểm khởi đầu hoàn hảo để tạo ra sự thay đổi.

Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc giường thông minh là yếu tố quyết định. Hãy quên đi những chiếc giường hộp đặc kín hay những khung giường có váy phủ sát đất. Chuyên gia khuyên bạn nên chọn những chiếc giường có chân mảnh và cao, tạo ra một khoảng trống bên dưới.

"Khoảng hở này cho phép sàn nhà được lộ ra, giúp nhân đôi diện tích về mặt thị giác", Lauren Saab giải thích. "Nó cho phép căn phòng "thở" và đánh lừa thị giác rằng không gian thoáng đãng và sáng sủa hơn".

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về kích thước nệm. "Chọn nệm càng to càng tốt là một sai lầm phổ biến", Lauren Saab chỉ ra. Việc giảm nệm xuống cỡ nhỏ hơn có thể giúp giải phóng không gian đáng kể, khiến cho căn phòng thoáng đãng ngay lập tức.

Giường ngủ là nhân vật chính của căn phòng, chọn khéo sẽ quyết định cả không gian (Ảnh: Johner Images).

Mở rộng không gian bằng ảo giác thị giác

Nền tảng của một căn phòng thoáng đãng luôn bắt đầu từ màu sắc và ánh sáng. Chuyên gia Darrell Gardner khuyên rằng nên ưu tiên các gam màu sáng như trắng, kem, be, hoặc các tông màu pastel nhẹ nhàng.

“Màu sáng có khả năng phản chiếu ánh sáng tuyệt vời, tạo cảm giác các bức tường như đang lùi ra xa, giúp căn phòng “thở” và trông rộng hơn hẳn”, ông giải thích.

Để tăng thêm hiệu quả, hãy áp dụng nguyên tắc phối màu đồng điệu. Việc sử dụng các sắc thái khác nhau của cùng một tông màu cho tường, rèm cửa, và chăn ga gối sẽ tạo ra một dòng chảy liền mạch, tránh làm không gian bị chia cắt vụn vặt.

Đừng quên chọn những vật liệu có bề mặt hơi bóng nhẹ, chúng sẽ khuếch tán ánh sáng tự nhiên, xua tan cảm giác tù túng.

"Phép thuật" từ những chiếc gương

Một chiếc gương được đặt đúng chỗ có sức mạnh nhân đôi không gian một cách kỳ diệu.

Nhà thiết kế Carolyn Cerminara đặc biệt yêu thích mẹo này: “Hãy thử treo một chiếc gương lớn đối diện cửa sổ. Nó không chỉ phản chiếu ánh sáng tự nhiên làm bừng sáng cả căn phòng mà còn tạo ra chiều sâu, khiến bạn có cảm giác như đang nhìn vào một không gian khác".

Tối giản hóa chăn ga gối đệm

Một chiếc giường chất đầy những lớp chăn dày cộm và hàng tá gối trang trí có thể biến nơi nghỉ ngơi của bạn thành một "bức tường" chắn ngang tầm mắt. Thay vào đó, hãy tiếp cận theo phong cách tối giản.

Một bộ chăn ga gọn gàng cùng 2-3 chiếc gối được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ giúp giường ngủ trông thanh thoát và cân xứng hơn với tổng thể căn phòng.

Nội thất thông minh giải phóng sàn nhà

Việc lựa chọn đồ nội thất thông minh là chìa khóa để giải phóng không gian sàn quý giá.

Để không gian quanh giường thoáng đãng hơn, bàn đầu giường (táp đầu giường) dạng treo tường hoặc các mẫu kệ mỏng là một lựa chọn tuyệt vời.

Chuyên gia Colleen Bute Bennett nhấn mạnh rằng chỉ cần vài centimet sàn nhà được lộ ra cũng đủ sức khiến căn phòng trông rộng rãi và sáng sủa hơn hẳn. "Khi bạn có thể nhìn thấy sàn nhà bên dưới đồ nội thất, bộ não sẽ tự động cảm nhận không gian rộng hơn", nhà thiết kế cho biết.

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các món đồ nội thất khác như tủ quần áo hay bàn trang điểm. Hãy ưu tiên những thiết kế có chân, giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát cho cả căn phòng.

Một chiếc giường hay tủ có chân sẽ giúp không gian nhẹ nhàng và thoáng mắt hơn (Ảnh: Saltwoodinteriors).

Hướng tầm mắt lên cao

Một mẹo cực kỳ hiệu quả để tạo ảo giác về chiều cao là tận dụng không gian theo chiều dọc. Thay vì dàn trải đồ đạc trên sàn, hãy hướng sự chú ý lên trên bằng những cách sau:

Treo rèm kịch trần: Lắp thanh treo rèm sát trần nhà và để rèm buông dài xuống gần sàn. Thủ thuật đơn giản này sẽ khiến cửa sổ trông cao hơn và cả căn phòng như được "kéo dài" ra.

Sử dụng kệ, tủ cao: Những chiếc kệ sách, tủ lưu trữ cao sẽ hút ánh nhìn lên trên, tạo cảm giác trần nhà cao và thoáng hơn.

Tranh treo tường khổ lớn: Thay vì treo nhiều bức tranh nhỏ gây rối mắt, hãy chọn một tác phẩm nghệ thuật khổ lớn làm điểm nhấn. Điều này giúp bức tường trông sạch sẽ và không gian có chiều sâu hơn.

Ánh sáng là chìa khóa

Đừng để những chiếc đèn bàn cồng kềnh chiếm mất diện tích quý báu trên táp đầu giường.

Nhà thiết kế Sara Beverin gợi ý nên thay thế chúng bằng đèn treo tường hoặc đèn thả từ trần, nhấn mạnh rằng khi căn phòng có sự thống nhất về màu sắc, nó sẽ tạo ra một dòng chảy liền mạch, khiến không gian mở và dễ chịu hơn, không bị chia cắt thị giác.

Giải pháp trên không chỉ giúp giải phóng bề mặt, giảm sự lộn xộn mà còn là một cách tinh tế để thu hút ánh nhìn lên cao, góp phần tạo cảm giác thoáng đãng.

Sai lầm về tấm thảm

Nhiều người cho rằng phòng nhỏ thì nên dùng thảm nhỏ nhưng chuyên gia nói đây là quan niệm sai lầm. "Một tấm thảm nhỏ sẽ chia cắt không gian, khiến căn phòng trông càng thêm manh mún và chật chội", Sara Beverin giải thích.

Ngược lại, một tấm thảm đủ lớn, có thể nằm gọn bên dưới giường và hai táp đầu giường, sẽ giúp "đóng khung" và thống nhất khu vực nghỉ ngơi, tạo ra một tổng thể hài hòa và cảm giác rộng rãi hơn. Lý tưởng nhất là chừa lại một khoảng sàn trống khoảng 30cm xung quanh các mép thảm.

Thiết kế phòng ngủ nhỏ không phải là bỏ đi những điều mình thích mà là nghệ thuật của sự chọn lọc tinh tế. Mỗi món đồ bạn mang vào phòng đều phải có lý do và xứng đáng với vị trí của nó. Hãy tự hỏi: "Mình có thực sự cần nó không? Nó có mang lại niềm vui và sự tiện dụng không?".

Bằng cách loại bỏ những thứ không cần thiết và áp dụng những mẹo thông minh trên, phòng ngủ nhỏ của bạn sẽ không còn là một sự gò bó, mà trở thành một không gian ấm cúng, đầy phong cách và rộng rãi đến không ngờ.