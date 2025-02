Vừa nhận nhà, cư dân The Beverly Solari nhận ngay sổ hồng

Việc bàn giao chứng nhận pháp lý đúng hạn khẳng định uy tín chủ đầu tư cũng như giá trị an cư, đầu tư bền vững của dự án.

Bảo chứng an cư, đầu tư bền vững

Cầm trên tay sổ hồng, anh Xuân Mạnh, một nhà đầu tư sở hữu 2 căn hộ tại tiểu khu The Tropical thuộc phân khu The Beverly Solari cho biết, đây chính là niềm vui lớn, bất ngờ đầu năm mà gia đình anh nhận được.

"Trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang loay hoay với vấn đề pháp lý, việc nhận sổ hồng ngay sau khi nhận nhà thực sự là điểm cộng lớn của Vinhomes Grand Park", anh Mạnh nói.

Với chị Anh Thư, cư dân tiểu khu The Oasis, sổ hồng chính là một minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn khi gia đình chị quyết định chuyển cư từ trung tâm về phía Đông Thành phố.

"Sổ hồng như lời đáp lại của chủ đầu tư trước sự tin tưởng của cư dân. Có nó trong tay, tôi cảm thấy yên tâm và gắn bó hơn với không gian sống mới", chị Thư chia sẻ.

Dự kiến sẽ có 20.000 sổ hồng được trao cho cư dân Vinhomes Grand Park trong năm 2025.

Niềm vui của anh Mạnh hay chị Thư cũng là cảm xúc chung của hàng nghìn cư dân Vinhomes Grand Park, khi cùng lúc với việc chuyển về sống trong hàng nghìn căn hộ sang trọng, họ được bàn giao ngay sổ hồng giá trị.

Trước đó, chỉ tính đến ngày 31/12/2024, hơn 11.000 sổ hồng đã được Vinhomes gửi tới cư dân chỉ sau 5 tháng bắt đầu bàn giao tại các phân khu mở bán đầu tiên như The Rainbow, The Origami, The Manhattan. Đến 31/12 năm nay, con số này dự kiến sẽ đạt 20.000 sổ hồng, với 9.000 sổ hồng tiếp theo được gửi tới chủ sở hữu các phân khu mới như The Beverly Solari, The Beverly.

Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, cho đến nay, Vinhomes Grand Park là dự án hiếm hoi trên thị trường TPHCM, không chỉ đạt tiến độ bàn giao nhà nhanh chóng, mà còn khẳng định uy tín chủ đầu tư, pháp lý vững vàng và giá trị gia tăng bền vững của dự án thông qua việc giao sổ hồng sớm cho cư dân.

Gia tăng cơ hội trong năm 2025

The Beverly Solari được nhiều khách hàng đánh giá cao vì sở hữu phong cách sống bờ Tây nước Mỹ tự do, phóng khoáng, tôn vinh vị thế chủ nhân.

Căn hộ The Beverly Solari được thiết kế theo phong cách sang trọng.

TThe Beverly Solari hấp dẫn khách mua ở thực và giới đầu tư khi sở hữu hệ tiện ích đa dạng mang hơi thở miền nhiệt đới. Nhờ đó, mỗi sáng, cư dân có thể hòa mình vào làn nước xanh mát tại 3 hồ bơi nội khu mang 3 phong cách riêng biệt; thư thái dạo bộ tại chuỗi vườn cảnh quan, lấy cảm hứng từ xứ sở cờ hoa, như phố cọ Rodeo, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn California, vườn San Mario…

Mỗi ngày như một kỳ nghỉ hạng sang khi chỉ vài bước chân, cư dân đã tới đại lộ "triệu đô" Rodeo, thỏa sức mua sắm tại chuỗi hàng hiệu cao cấp, nổi tiếng thế giới. Cùng với đó là "thiên đường mua sắm" Vincom Mega Grand Park cùng không gian vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật ngay trong không gian rộng gần 50.000m2. Kế bên còn có Quảng trường Golden Eagle quy mô 1ha là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng sôi nổi; sân golf 36 slots thỏa mong ước tập luyện môn thể thao thời thượng ngay kế bên nhà.

Thuộc Vinhomes Grand Park, mọi nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, đi lại, mua sắm, vui chơi giải trí… của cư dân The Beverly Solari cũng được đáp ứng đủ đầy với hệ sinh thái Vingroup, cùng các tiện ích đầu tiên, như công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bến du thuyền sang trọng…

Dưới chân các căn hộ The Beverly Solari là không gian xanh mát.

The Beverly Solari cũng được hưởng lợi nhờ vị trí, hạ tầng của Vinhomes Grand Park. Khi cùng với tuyến metro số 1 vận hành vào cuối năm 2024, tới đây, tuyến cầu cạn thuộc Vành đai 3 dài 15km thuộc TP Thủ Đức sẽ thông xe, giúp kết nối đại đô thị với trung tâm TPHCM và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng ngay trong năm 2025.

Hiện tại, chính sách bán hàng của Vinhomes cũng đang mở ra cơ hội sở hữu hiếm có khi mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách mua nhà tại The Beverly Solari có thể lựa chọn các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, trong đó có chính sách "Nhận nhà trước - Trả tiền sau" với lãi suất 0% lên đến 18 tháng cho khoản vay 70% giá trị căn.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ hoàn thiện cho thuê lên tới 10% giá bán; tặng khách quà tặng "Tân gia đón Tết" với ưu đãi 3% (đến hết ngày 27/2); gói "Quà tặng nội thất" theo loại hình căn hộ với 2PN+1 ưu đãi 150 triệu đồng và 3PN với mức 200 triệu đồng (chiết khấu vào giá bán)…

Kết hợp giữa pháp lý vững vàng, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi, năm 2025, The Beverly Solari hứa hẹn không chỉ là điểm đến an cư lý tưởng mà còn là lựa chọn đầu tư mang lại lợi nhuận bền vững, hấp dẫn bậc nhất trên thị trường TPHCM.