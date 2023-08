Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa có công văn phúc đáp theo đề nghị của Công ty cổ phần Bách Đạt An về việc cứu xét giải quyết việc gia hạn tiến độ thực hiện các dự án mà công ty này làm chủ đầu tư tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Sở này, các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm các khu đô thị: Bách Đạt, 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Sentosa Riverside, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng; khu dân cư và Chợ Điện Dương, khu dân cư An Cư 1. Các dự án này đến nay đã hết hạn thực hiện nhưng vẫn chưa được hoàn thành.

Công ty cổ phần Bách Đạt An đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Một trong số 9 dự án hết hạn vẫn chưa hoàn thành của Công ty cổ phần Bách Đạt An tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Ảnh: Công Bính).

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu gia hạn tiến độ các dự án, Sở KH-ĐT nhận thấy công ty không thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, không thực hiện công tác ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 19/5, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Sở KH-ĐT thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở cấp cho Công ty cổ phần Bách Đạt An, với lý do công ty nợ tiền thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp.

Sở KH-ĐT đã thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến công ty; yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký thông báo.

Theo quy định, sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn mà người được yêu cầu không đến, hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận, sẽ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 6/7, Công ty cổ phần Bách Đạt An đã có công văn giải trình về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này, Sở KH-ĐT đã có văn bản lấy ý kiến Cục Thuế tỉnh để xem xét về việc giải trình trên.

Ngày 26/7, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có công văn thông báo Công ty cổ phần Bách Đạt An còn nợ thuế với số tiền 15,5 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất công ty còn nợ tại dự án khu đô thị Bách Đạt, số tiền hơn 7,8 tỷ đồng, tương ứng với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công ty đã ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, nhưng chưa thực hiện thủ tục ghi thu ghi chi do chưa quyết toán.

Do đó, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam không tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án trên.

Sở sẽ báo cáo tỉnh xem xét, quyết định trong trường hợp Công ty cổ phần Bách Đạt An hoàn thành nghĩa vụ thuế, chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để chi trả cho các hộ dân trong khu vực dự án, ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện các dự án, chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện các dự án, đồng thời cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trên.