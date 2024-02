Ngày 28/2, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - đã có kết luận về kiến nghị của công dân liên quan đến Công ty cổ phần Bách Đạt An đã được tòa án giải quyết, nhưng đến nay các bản án chưa được thi hành.

Trước đó, ngày 16/2, tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2.

Dự án Heracomplex Riverside tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa ra sổ đỏ cho người mua (Ảnh: Công Bính).

Tại buổi tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng đại diện các ban, ngành, cơ quan liên quan đã lắng nghe ý kiến của những hộ dân mua đất nền của Công ty cổ phần Bách Đạt An (sau đây gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) hơn 5 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ.

Tại buổi tiếp, đại diện các hộ dân mua đất cho biết, đến nay Công ty Bách Đạt An, chủ đầu tư các dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 (ECO), 7B mở rộng và Heracomplex Riverside tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn chưa thực hiện xong đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước để được cấp sổ đỏ cho người dân theo phán quyết của tòa án.

Những người mua đất của Công ty Bách Đạt An đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thống nhất để Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà phân phối đất nền cho Công ty Bách Đạt An) được sử dụng số tiền đang nắm giữ của người dân, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước thay cho Công ty Bách Đạt An.

Người mua đất đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam trực tiếp chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phần còn lại của các dự án; xử lý trách nhiệm đối với Công ty Bách Đạt An.

Ngoài ra, các công dân cũng mong muốn tham gia đối thoại với cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan.

Sau khi nghe người dân trình bày, ông Lương Nguyễn Minh Triết, cho hay việc phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến Công ty Bách Đạt An đã được tòa án giải quyết, nhưng đến nay các bản án chưa được thi hành triệt để do nhiều nguyên nhân.

Để giải quyết các kiến nghị của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cần khẩn trương trao đổi, làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự để sớm có văn bản hướng dẫn về việc thi hành án.

Sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi hành án đạt hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng, địa phương liên quan theo dõi, xử lý các đơn thư tố cáo, tố giác của công dân theo quy định, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến dự án.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Thông báo số 581 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến dự án.

Vụ mua bán, tranh chấp bất động sản này dẫn đến khiếu kiện kéo dài; tòa án các cấp cũng đã thụ lý, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, đến nay gần 1.000 người mua đất vẫn chưa nhận được sổ đỏ và tiếp tục khiếu kiện đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam.