Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra

Ngày 5/10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - trả lời báo chí như trên và cho biết thêm, tỉnh đã báo cáo tình hình tiếp công dân, xử lý đơn của một số người dân khiếu nại vụ nợ 1.000 sổ đỏ liên quan 3 dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Dự án Hera Complex Riverside do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn (Ảnh: Công Bính).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam nhận được công văn của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn của một số công dân mua đất tại các dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt (Bách Đạt 1) do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, người dân đề nghị thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, xem xét quyết định của UBND tỉnh, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế…

Đối với 3 dự án nêu trên, theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án này hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật… Tuy nhiên chủ đầu tư đã ký hợp đồng huy động vốn với Công ty Hoàng Nhất Nam.

Các nhà phân phối đã tổ chức ký thỏa thuận mua đất nền đối với các lô đất của dự án, bán cho người dân. Người mua đất lại tự chuyển nhượng nhiều lần, trong khi đó tiến độ của các dự án không đảm bảo cam kết với người mua, dẫn đến khiếu kiện, gây mất an ninh - trật tự.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư; tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng với trách nhiệm chủ đầu tư các dự án, Công ty Bách Đạt An phải chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để lập, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công xây dựng hoàn thành dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, chủ đầu tư thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, kể cả không thực hiện các nội dung mà UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đánh giá đây là vụ việc phức tạp, UBND tỉnh thường xuyên báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, thực hiện các bản án của Tòa án nhân dân các cấp, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện của người dân.