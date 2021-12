Vụ Công ty Bách Đạt An nợ sổ đỏ: Nhà phân phối nói chủ đầu tư chây ỳ

Dân trí Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam vừa tiếp tục triệu tập làm việc giữa các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Tuy nhiên, tại phiên triệu tập làm việc mới đây vào ngày 8/12, phía Công ty CP Bách Đạt An vắng đại diện và có văn bản có phản hồi về giấy triệu tập số 11 của Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam với lý do: Nhân sự phụ trách được phân công lâu nay làm việc với thi hành án là Trịnh Việt Hải - Giám đốc pháp chế có việc gia đình nên không dự được.

Buổi làm việc 3 bên gồm Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Hoàng Nhất Nam nhưng Công ty CP Bách Đạt An vắng mặt.

Văn bản phản hồi giấy triệu tập cuộc họp của Công ty Bách Đạt An nêu nội dung: Theo các hợp đồng thỏa thuận và thỏa thuận ngày 23/5/2019, sau khi có giá thuê đất của 3 dự án (Khu đô thị Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Bách Đạt 1), Bách Đạt An làm chủ đầu tư nộp thuế đất đầy đủ, tính toán lại và thông báo cho Hoàng Nhất Nam đơn giá ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Chủ đầu tư sẽ họp để thay đổi hợp đồng hay thay đổi thỏa thuận ngày 23/5/2019 và đã được tòa tuyên án. Ngoài ra, Bách Đạt An luôn có văn bản về dự án gửi Hoàng Nhất Nam thời gian qua. Vì thế, đề nghị gặp gỡ của Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam nhằm tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng là không thỏa đáng. Nếu diễn ra sẽ gây nghi ngờ và tụ tập nhiều người, gây tâm lý hoang mang của nhiều người có nghĩa vụ liên quan.

Phía Công ty CP Bách Đạt An cho rằng sẽ thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi 3 dự án được giải tỏa đền bù xong và có bảng giá đất thì mới ngồi lại với Công ty CP Hoàng Nhất Nam để đàm phán các phần việc tiếp theo như đã cam kết.

Dù không được mời người dân vẫn tập trung đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

Dự cuộc họp do Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam triệu tập, đại diện nhà phân phối đất dự án là Công ty CP Hoàng Nhất Nam có ý kiến không chấp nhận lý do vắng mặt của chủ đầu tư và cho rằng Công ty Bách Đạt An thiếu tinh thần hợp tác, coi thường cơ quan chức năng.

Theo đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam, vụ việc liên quan đến 3 bản án và 3 dự án khác nhau. Nếu để có đầy đủ bảng giá đất của cả 3 dự án cũng như công tác giải tỏa đền bù xong cho cả 3 dự án, việc đáp ứng quyền lợi của khách hàng mua đất bị kéo dài.

Khi được Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam cho phép, người dân vào tham dự cuộc họp và bức xúc cho rằng Công ty Bách Đạt An cần phải thực thi quyết định của tòa án.

Hơn nữa, đối với dự án Bách Đạt 1, cơ quan chức năng đã thực hiện giải tỏa đền bù xong 5,7 ha trong tổng số 8,3 ha thì các bên cần sớm ngồi lại để thực hiện việc ra sổ cho người dân là cần thiết.

Chính vì vậy, Công ty Hoàng Nhất Nam đề nghị Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam là cơ quan thực thi cần có những biện pháp yêu cầu Công ty Bách Đạt An sớm hoàn thành nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua đất.

Một trong những dự án của Công ty Bách Đạt An tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Ông Trương Quang Hào - đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam - cho hay trên thực tế, hiện tại, việc triển khai dự án, phía Công ty Bách Đạt An đã không thực hiện đúng theo hợp đồng, không đúng như những gì đã cam kết, chây ỳ nên cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để đảm bảo quyền lợi của người mua.

Dù không được mời nhưng buổi làm việc bất ngờ có sự xuất hiện rất đông người dân là khách hàng mua đất nền liên quan đến 3 dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Vân - đại diện khách hàng - tiến độ thực hiện dự án, nhất là phần đã được giải tỏa của chủ đầu tư rất chậm, nếu như không muốn nói là làm đối phó. Không những vậy, việc triển khai các phần hạ tầng tại các dự án gần như mang tính chiếu lệ, không đảm bảo chất lượng và để kéo rê việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đặc biệt, khách hàng cho rằng, bên cạnh việc yêu cầu cơ quan thi hành án giám sát việc thực hiện các bản án, cơ quan chức năng cần xem xét hành vi chiếm dụng tiền của khách hàng suốt gần 5 năm qua mà không thực hiện nghĩa vụ đối với người mua.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam cho biết, vụ việc sẽ được thi hành án theo đúng bản án của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (được tuyên vào tháng 5/2020) là Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền số 14 và phải có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh và các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện việc giao đất, lập các thủ tục để được cấp sổ đỏ cho người dân.

Theo tìm hiểu, các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty CP Hoàng Nhất Nam làm nhà phân phối đến nay người dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ gồm: dự án Bách Đạt 1, 7B mở rộng và Heara Comiplex Riverside tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Công Bính