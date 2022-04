Viva Plaza - căn hộ tiện nghi hướng đến khách hàng trẻ

Phối cảnh dự án Viva Plaza, thiết kế thông minh giúp căn hộ luôn thoáng mát, phù hợp cho các gia đình trẻ.

Thị trường "khát" căn hộ diện tích nhỏ

Theo thông tin nghiên cứu của trang batdongsan.com.vn, trong tháng 2/2022, nhu cầu tìm mua căn hộ tăng đến 22% so với tháng trước đó. Riêng phân khúc căn hộ tầm trung ghi nhận nhu cầu mua tăng hơn 23% so với tháng đầu năm và tăng mạnh nhất ở phân khúc căn hộ giá 40-50 triệu đồng/m2.

Nhu cầu mua căn hộ tại TPHCM đang rất cao so với thực tế, nguồn cung trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện sau hơn 2 năm liên tiếp sụt giảm do ảnh hưởng của Covid-19 và khó thực hiện pháp lý dự án. Đây là nguyên do quan trọng khiến giá căn hộ tăng thời gian gần đây. Các báo cáo nghiên cứu của một số đơn vị như Savills, DKRA Vietnam hồi đầu năm 2022 chỉ ra rằng giá căn hộ hạng B tại thành phố đã đạt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, căn hộ hạng C cũng lên đến 60 triệu đồng/m2.

Một nghiên cứu nội bộ của Công ty Vinaland gần đây cho kết quả khoảng 70% nhu cầu mua nhà ở thời điểm hiện tại là loại căn hộ diện tích nhỏ, giá bán khoảng 3 tỷ đồng/căn. Trong khi đó, dữ liệu thị trường cho thấy TPHCM đang có hơn 500.000 hộ gia đình vẫn chưa có nhà ở hoặc phải sống chung với người thân. Do đó, nhu cầu nhà ở là rất lớn và còn tăng hàng năm.

Phối cảnh dự kiến trung tâm thương mại 3 tầng tại khối đế của Viva Plaza mang đến nhiều tiện nghi cho cư dân.

Nhiều ý kiến nhận định TPHCM không chỉ đang thiếu vắng căn hộ giá vừa tầm mặt bằng thu nhập mà còn rất ít căn hộ diện tích nhỏ để người mua giảm bớt áp lực tài chính. Gần đây, một số doanh nghiệp đã nỗ lực tìm cách phát triển căn hộ nhỏ, tổng giá trị phù hợp với mức thu nhập của các gia đình trẻ nhưng số lượng không nhiều. Những dự án có giá dưới 40 triệu đồng/m2 cũng hầu như biến mất khỏi thị trường.

Vì sao khách hàng chọn Viva Plaza?

Tuy khả năng chi trả có hạn nhưng ngược lại, các khách hàng trẻ hiện nay có những yêu cầu khá khắt khe khi mua căn hộ. Theo đó, dự án phải có vị trí thuận tiện giao thông, nhiều tiện ích khép kín theo xu hướng hiện đại và tốt hơn nữa là được chủ đầu tư hỗ trợ chính sách thanh toán ưu đãi. Thực tế, những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn này không đủ hàng để bán.

Tại khu Nam, Viva Plaza là một trong số ít dự án đáp ứng các tiêu chí của các khách hàng trẻ. Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, quận 7, chủ đầu tư cho biết Viva Plaza chỉ gồm 295 căn hộ với mức giá chỉ hơn 2 tỷ đồng/căn nhưng tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, chỉn chu, từ trung tâm thương mại, trung tâm y tế, công viên, quán cà phê, nhà hàng, vườn BBQ ngoài trời cho đến phòng tập gym, spa, trường học… và dự kiến sẽ do Savills quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, nhờ nằm liền kề "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng, Viva Plaza còn được hưởng tất cả hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế tại đây như Crescent Mall, SC Vivo City, Bệnh viện FV, Bệnh viện Tâm Đức, bến du thuyền, sân tập golf và hệ thống trường quốc tế, hệ thống chi nhánh ngân hàng dày đặc.

Viva Plaza được hưởng môi trường sống trong lành, xanh mát và các tiện ích đẳng cấp của Phú Mỹ Hưng.

Chủ đầu tư cho biết, với mức giá tốt ở quận 7, hầu hết khách hàng của Viva Plaza chọn căn hộ 2 phòng ngủ, bởi ngoài số tiền phải chi trả khá thấp còn do thiết kế sản phẩm này hợp lý với 2 ban công rộng, cửa sổ sát trần giúp không gian sống luôn rộng thoáng và view nhìn toàn cảnh ra xung quanh. Ngay từ đầu, Viva Plaza được định hướng hướng đến nhóm khách hàng trẻ với mong muốn tạo lập một tổ ấm tiện nghi, gần trung tâm thành phố để thuận tiện làm việc nhưng chi phí vừa phải. Do vậy, dự án thiết kế đến 8 loại căn hộ khác nhau, diện tích từ 47-81 m2 bố trí đa dạng từ 1-3 phòng ngủ để khách hàng dễ lựa chọn theo khả năng tài chính.

Ngoài mức giá cạnh tranh, khách hàng mua căn hộ Viva Plaza còn được hỗ trợ thanh toán chỉ 30% là được nhận nhà. Hiện dự án đã xây đến tầng 16, dự kiến bàn giao trong năm 2023. Khách hàng sẽ được bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản với rất nhiều trang thiết bị nhà bếp, phòng vệ sinh, khóa cửa, ván sàn… của các thương hiệu quốc tế như Hafele, Malloca. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm kha khá chi phí để dọn vào sinh sống.

Khu Nam TPHCM lâu nay được công nhận là một đô thị kiểu mẫu với hạ tầng hiện đại và tiện ích vô cùng phong phú. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai góp phần gia tăng chất lượng sống của người dân. Thị trường bất động sản tại đây cũng nóng lên theo lộ trình triển khai các dự án giao thông. Không ít các doanh nhân thành đạt, Việt kiều và cả giới trẻ cũng đang có xu hướng đổ về đây an cư do đáp ứng nhiều tiện ích hiện đại, môi trường xanh sạch. Giới kinh doanh bất động sản dự báo sắp tới giá căn hộ khu Nam vẫn còn tăng nhờ lợi thế về hạ tầng, đồng thời áp lực bởi lạm phát, giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng cao.