Vinhomes Grand Park - Bất động sản thông minh dành cho người bận rộn

Vinhomes Grand Park - đại đô thị thông minh đã và đang trở thành lựa chọn của giới trẻ thành đạt.

Tọa lạc tại TP Thủ Đức cũ, Vinhomes Grand Park được triển khai trên quỹ đất rộng tới hơn 271ha, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 20-25%. Đây là một trong những đại đô thị hiếm hoi tại TPHCM sở hữu quy hoạch bài bản theo mô hình “thành phố trong thành phố”, tích hợp đầy đủ các phân khu nhà ở, thương mại, y tế, giáo dục, giải trí và giao thông nội khu.

Vinhomes Grand Park sở hữu nhiều tiện ích thông minh, phục vụ nhu cầu đa dạng của cư dân hiện đại (Ảnh: Vinhomes).

Dự án bao gồm hơn 43.500 căn hộ cao tầng và khoảng 1.600 căn nhà phố - biệt thự, hình thành một cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh và năng động giữa lòng đô thị mới phía Đông.

Không gian sống tại Vinhomes Grand Park được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người độc thân, gia đình trẻ đến các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài.

Căn hộ 1 phòng ngủ (PN) có diện tích khoảng 45m², tối ưu cho người sống một mình hoặc cặp đôi trẻ. Dòng căn hộ 2 PN đa dạng từ 58-70m², với thiết kế thông minh, nhiều lựa chọn 1 hoặc 2 nhà vệ sinh. Trong khi đó, các căn hộ 3 PN dao động 81-103m², phù hợp cho gia đình 3 thế hệ hoặc nhu cầu không gian rộng rãi hơn.

Các sản phẩm nhà phố, biệt thự tại phân khu thấp tầng như The Manhattan không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn tối ưu công năng kinh doanh, với mặt tiền rộng rãi, sân vườn riêng và thiết kế linh hoạt giữa tầng trệt thương mại và không gian sinh hoạt phía trên.

Mang đậm dấu ấn của một khu đô thị mới, Vinhomes Grand Park hướng đến ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thoáng đãng và đề cao sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Các căn hộ được bố trí logia, ban công lớn, tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Tại phân khu The Origami, lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, nhiều căn hộ được thiết kế theo phong cách Japandi (sự hòa trộn giữa tinh thần tối giản Nhật Bản và chất ấm cúng của Bắc Âu) mang lại không gian sống thanh lịch, tinh tế.

Để đáp ứng nhu cầu sống ngày càng bận rộn và tối giản hóa thao tác hàng ngày, tại Vinhomes Grand Park, mỗi cư dân đều có thể quản lý cuộc sống của mình chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại.

Từ đăng ký tiện ích, thanh toán phí dịch vụ, đến phản ánh nhanh tình trạng căn hộ, mọi thao tác đều được thực hiện nhanh gọn thông qua app cư dân Vinhomes.

Việc số hóa vận hành không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn tạo sự minh bạch và thuận tiện, phù hợp với người bận rộn, thường xuyên di chuyển hoặc không có nhiều thời gian xử lý công việc nội khu.

Hệ thống thanh toán không tiền mặt còn được tích hợp đồng bộ, từ gửi xe đến các tiện ích nội khu như gym, hồ bơi, minimart… đảm bảo trải nghiệm sống hiện đại.

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Vinhomes Grand Park là hệ thống an ninh đa tầng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các camera giám sát được phân bố khắp các phân khu, tích hợp nhận diện khuôn mặt, phát hiện bất thường và hỗ trợ xử lý tình huống nhanh chóng.

Song song đó là đội ngũ bảo vệ nội khu hoạt động 24/7, kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân.

Hệ thống bãi xe thông minh cũng là một điểm cộng lớn tại đây. Xe được nhận diện biển số và kiểm soát hoàn toàn tự động, giúp hạn chế tình trạng ùn tắc tại giờ cao điểm và tăng tính an toàn tài sản.

Hơn cả nơi ở, Vinhomes Grand Park được ví như một “thành phố thu nhỏ” với đầy đủ tiện ích, từ trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, đến công viên ánh sáng 36ha, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, sân bóng…

Sự kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ này đã đưa Grand Park trở thành một lựa chọn xứng đáng cho những người hiện đại luôn hướng tới sự tối ưu trong từng phút giây.

Bên cạnh Vinhomes Grand Park, một dự án nổi bật khác trên thị trường bất động sản cao cấp TPHCM là Lumière Midtown do Masterise Homes phát triển tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sở hữu vị trí trung tâm quận 7 cũ, Lumière Midtown gây ấn tượng với triết lý sống xanh, kiến trúc độc bản và công nghệ vận hành hiện đại.

Sự xuất hiện của những dự án như vậy cho thấy thị trường căn hộ cao cấp tại TPHCM đang chuyển mình theo chiều sâu, ngày càng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu khắt khe từ giới tinh hoa thành thị.