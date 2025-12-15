Vinhomes chuyển nhượng công ty con

Cụ thể, Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu tại một doanh nghiệp thành viên.

Vinhomes đã hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An (Công ty Đại An) - doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Vinhomes Ocean Park 3 (Ảnh: Vinhomes).

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng, Đại An chính thức không còn là công ty con của Vinhomes. Trước thời điểm chuyển nhượng, Vinhomes nắm giữ gần như tuyệt đối quyền kiểm soát tại Đại An, với 100% quyền biểu quyết và 99,9% tỷ lệ lợi ích kinh tế.

Đáng chú ý, Công ty Đại An là pháp nhân trực tiếp nắm giữ dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, tên pháp lý là Khu đô thị Đại An. Dự án có quy mô gần 294ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 32.000 tỷ đồng.

Vinhomes Ocean Park 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Vinhomes từ năm 2021. Trong đó, Công ty Đại An đóng vai trò pháp nhân trực tiếp triển khai dự án tại địa phương.

Vinhomes đã hoàn tất mua lại dự án này trong giai đoạn 2019-2020 trước khi phát triển nó thành mảnh ghép cuối cùng của "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha (gồm Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3).