Vingroup ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp

Lấy cảm hứng từ hình ảnh vầng dương mới mọc, Vin New Horizon - Chân trời mới được định vị là “Biểu tượng sống hạnh phúc dành cho thế hệ vàng toàn cầu” với 6 trụ cột: Sức khỏe - Tận hưởng - Hạnh phúc - Gắn kết - Trường thọ - An nhiên.

Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50ha/khu, đáp ứng nhu cầu quan trọng: an cư - nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí, truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá trong cuộc đời.

Vin New Horizon sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TPHCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng “Thành phố ESG++ hàng đầu thế giới” (Ảnh phối cảnh).

Cụ thể, trụ cột Sức khỏe gồm có bệnh viện dưỡng lão quốc tế với các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu như trung tâm tim - não - mạch tái tạo; cơ - xương - khớp và chuyển hóa; nội tiết và dinh dưỡng; sức khỏe tâm trí và giấc ngủ; phòng chống lão hóa và tế bào gốc; trị liệu, wellness (chăm sóc sức khỏe), spa, massage (thư giãn) tái tạo phục hồi cơ thể… đảm bảo người cao tuổi duy trì được trạng thái sống lâu - sống khỏe.

Tiếp đến là Tận hưởng với hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao; trung tâm trị liệu và phục hồi; khu spa và beauty care (chăm sóc sức khỏe, làm đẹp); khu ẩm thực trị liệu; trung tâm văn hóa và xã hội; vui chơi giải trí nghỉ dưỡng; biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp (retreat villa). Các thành viên của Vin New Horizon sẽ được thụ hưởng dịch vụ tư vấn y tế và dinh dưỡng chuyên sâu, dịch vụ “family connect” (kết nối gia đình), có thể luân chuyển trong hệ thống để tận hưởng tối đa vẻ đẹp của từng mùa ở Bắc - Trung - Nam.

Trụ cột thứ 3 là Hạnh phúc - nơi thế hệ tuổi vàng được giao lưu, sống vui, sống khỏe giữa cộng đồng tinh hoa toàn cầu tại các biệt thự ở thương hiệu Golden Residences. Điểm ưu việt của Golden Residences không chỉ là cuộc sống hạnh phúc và an toàn khi kết nối khẩn cấp đến bệnh viện dưỡng lão, mà còn đảm bảo giá trị tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Trụ cột thứ 4 - Gắn kết, trái tim của New Horizon Center - nơi mỗi cư dân đến để tìm lại niềm vui và cảm giác được thuộc về một cộng đồng sống động, với 5 chức năng chính: giao lưu và kết nối; sức khỏe và vận động; văn hóa nghệ thuật và giải trí; tri thức và minh triết; sinh hoạt cộng đồng.

Trong đó, Học viện Minh Triết là điểm nhấn đặc trưng của hệ thống Vin New Horizon. Đây được ví như “đại học mở cho người cao tuổi”, mang sứ mệnh kiến tạo nền văn hóa học tập và cống hiến suốt đời, nơi thế hệ tuổi vàng được tiếp cận tri thức mới, rèn luyện tư duy, phát triển kỹ năng, và chia sẻ kinh nghiệm sống cho cộng đồng.

Các chương trình hoạt động sống vui - sống khỏe - sống có ích như Lễ hội Tuổi vàng Golden Festival, các hoạt động sống xanh - sống khỏe, các chương trình thiện nguyện, sinh hoạt giao lưu dân vũ… sẽ được tổ chức liên tục, mang lại niềm vui được tỏa sáng và hứng khởi cho thế hệ tuổi vàng.

Trụ cột thứ 5 - Trường thọ đảm bảo không gian sống tốt nhất cho người cao tuổi với hệ thống công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo xanh mướt; hệ thống quan trắc và quản lý chất lượng nước, môi trường hiện đại cùng hạ tầng tiện ích y tế - sức khỏe - an cư an dưỡng đồng bộ trong bán kính 5 phút cùng dịch vụ vận hành và chăm sóc theo chuẩn 5 sao… Tất cả tạo thành một vòng tròn bảo hộ sức khỏe cho người cao tuổi.

Cuối cùng là An nhiên - giải phóng tâm trí cho thế hệ vàng với chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời, đảm bảo các cư dân của New Horizon Center được đảm bảo ổn định tài chính, có thể quẳng gánh lo đi để vui sống.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup cho biết, vấn đề lớn nhất với người cao tuổi tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới là chưa có môi trường phù hợp để đi tiếp hành trình cuộc đời chủ động và hạnh phúc.

Đó là lý do Vingroup kiến tạo Vin New Horizon theo mô hình ưu việt cho người cao tuổi, nơi mỗi thành viên có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp theo nhu cầu bản thân, như ban ngày đến giao lưu, học tập rồi trở về nhà; lưu trú ngắn hạn như khách du lịch hoặc an cư cùng con cháu; chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu; hay an dưỡng trọn đời dành cho người cao tuổi neo đơn…

Tất cả đều mở ra chân trời hạnh phúc mới cho thế hệ tuổi vàng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cũng như sự nhân ái và văn minh cho xã hội.

Dự kiến, Vin New Horizon sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TPHCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng “Thành phố ESG++ hàng đầu thế giới”. Đây là nơi người cao tuổi được tận hưởng chất lượng sống xanh - sinh thái - thông minh: không ô nhiễm, không khói bụi, hệ sinh quyển rừng UNESCO 75.000ha cùng biển bao bọc xung quanh - khởi đầu cho hành trình tái tạo đặc biệt.

Bên cạnh cuộc sống chất lượng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn là “của để dành” - tài sản giá trị truyền đời đáng giá và ý nghĩa cho các thế hệ tiếp theo.

Việc thành lập Vin New Horizon là bước đi tiên phong của Vingroup trong nỗ lực không ngừng “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, với triết lý “không để ai bị bỏ lại phía sau”.