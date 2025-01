VinaLiving hợp tác Lodgis Hospitality Holdings phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Suốt hành trình 15 năm qua, VinaLiving đã vươn mình trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng. Với 18 giải thưởng quốc tế, tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD, VinaLiving hiện thực hóa danh mục gần 20 dự án nhà ở, nghỉ dưỡng trực tiếp phát triển cùng nhiều dự án hợp tác khác trên khắp cả nước.

Lodgis Hospitality Holdings - được thành lập từ sự hợp tác giữa hai tập đoàn đầu tư lớn là VinaCapital và Warburg Pincus - nắm giữ vị thế hàng đầu trên thị trường khách sạn Đông Nam Á với hơn 30 khách sạn, gần 6.000 phòng gồm các thương hiệu nổi tiếng như InterContinental, Holiday Inn, Fusion.

Hợp tác chiến lược giữa VinaLiving và Lodgis Hospitality Holdings sẽ thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

Mối quan hệ chiến lược này đã nhanh chóng chứng minh sức mạnh khi liên tiếp ra mắt những dự án nổi bật như The Ocean Resort Quy Nhơn, Fusion Resort and Villas Đà Nẵng và mới đây nhất là Ixora Ho Tram by Fusion II. Các dự án này sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo gây ấn tượng với hệ thống tiện ích đa dạng.

Tổ hợp biệt thự và căn hộ khách sạn The Ocean Resort Quy Nhon.

Định nghĩa lại bất động sản nghỉ dưỡng: Chất lượng và trải nghiệm là tiêu chí hàng đầu

VinaLiving và Lodgis Hospitality Holdings không chỉ tập trung vào việc xây dựng các dự án cao cấp, mà còn hướng tới sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Dự án Hồ Tràm giai đoạn III, dự kiến ra mắt năm 2025, sẽ là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn này.

Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho hai doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, khơi dậy niềm tin của nhà đầu tư, tạo ra một chuẩn mực mới cho ngành.

VinaLiving, Lodgis Hospitality Holdings, Fusion - hợp tác mang tới sự đảm bảo về chất lượng trải nghiệm và giá trị đầu tư cho khách hàng.

Ông Đỗ Chí Hiếu, CEO VinaLiving, chia sẻ: "Đây là một phân khúc đầy thách thức, đòi hỏi các nhà phát triển phải sở hữu kinh nghiệm sâu rộng và cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm. Khách hàng ngày càng tinh tế, họ không chỉ tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng mà còn là một khoản đầu tư sinh lời lâu dài.

Do đó, chất lượng xây dựng, tiện ích đi kèm, khả năng sinh lời bền vững là những yếu tố quyết định đến sự thành công của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Điều đáng chú ý là, hầu hết khách hàng của VinaLiving đều là những nhà đầu tư dài hạn, họ đánh giá cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sẵn sàng đầu tư vào những dự án chất lượng cao".

Ông cũng nhấn mạnh rằng khách hàng của VinaLiving thường không sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều, điều này cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.

"Tập đoàn chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo những dự án đẳng cấp quốc tế, không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua kỳ vọng của những khách hàng tinh tế nhất. Mô hình phát triển của chúng tôi sẽ học hỏi từ những dự án thành công trên thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á, đồng thời luôn đặt trọng tâm vào sự tinh tế trong từng chi tiết, phù hợp với thị hiếu của khách hàng Việt Nam", ông Christopher Hur - Group CEO Lodgis Hospitality Holdings, Chủ tịch The Grand Ho Tram chia sẻ.

"Fusion không chỉ đơn thuần là một thương hiệu quản lý khách sạn. Chúng tôi kiến tạo những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, nơi sự bền vững và tinh hoa văn hóa địa phương hòa quyện. Đồng hành cùng Vinaliving, Lodgis Hospitality Holdings trong nhiều dự án, Fusion luôn hướng tới mục tiêu cao nhất: mang đến cho khách hàng những kỳ nghỉ đáng nhớ, trọn vẹn nhất", ông David Roberts, Giám đốc Vận hành của Tập đoàn Fusion khẳng định.