Vỉa hè Vista Nam An Khánh rộng 7,5m, gấp đôi tiêu chuẩn đô thị

Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành, vỉa hè đường cấp A tối thiểu 1,5-3,5 m, đường cấp B 0,75-1,5 m, trong khi các chuyên gia khuyến nghị vỉa hè lý tưởng nên rộng 4-6m. Tại Hà Nội hay TPHCM, phần lớn vỉa hè 2-3m.

Việc Vista Nam An Khánh đầu tư vỉa hè rộng 7,5m, gấp hơn 2 lần tiêu chuẩn tối thiểu, cho thấy chủ đầu tư chú trọng không gian xanh, tăng trải nghiệm và kết nối cộng đồng cho cư dân.

Vỉa hè rộng mang lại nhiều giá trị sử dụng. Với các căn ở, khoảng lùi 7,5m tạo ra không gian trước nhà thoáng đãng, riêng tư và dễ chịu. Còn với các căn shophouse, đó là phần diện tích kinh doanh mở rộng, giúp hoạt động thương mại thuận lợi, tạo nên không khí sầm uất đặc trưng của khu đô thị hiện đại.

Phối cảnh dự án Vista Nam An Khánh (Ảnh: CĐT).

Không gian chuyển động và nghỉ ngơi

Nếu mặt đường là nơi chuyển động, thì vỉa hè là nơi lưu giữ nhịp sống chậm của đô thị. Với bề rộng lên tới 7,5m, vỉa hè tại Vista Nam An Khánh không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian công cộng mở, nơi cư dân có thể thong thả dạo chơi, đọc sách, trò chuyện hay tận hưởng bóng mát của hàng cây.

Những hàng hoa ban, hồng lộc, dạ yến thảo Mexico xen lẫn cây tán rộng được lựa chọn theo mùa, tạo nên dải màu biến đổi quanh năm. Các bồn hoa, ghế nghỉ, chi tiết chiếu sáng nghệ thuật và lớp lát đá đồng bộ mang lại dáng dấp của một khu dân cư theo phong cách châu Âu, vừa tiện ích, vừa thẩm mỹ.

Không gian được thiết kế phẳng, không chướng ngại vật, an toàn cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật, chi tiết tưởng nhỏ nhưng thể hiện tư duy nhân văn của chủ đầu tư: đô thị phục vụ cho mọi người.

Hiện hệ thống vỉa hè tại Vista Nam An Khánh được tích cực hoàn thiện, lắp chiếu sáng và trồng cây xanh cùng thi công thêm một số tuyến trục chính. Khi hoàn tất, những dải vỉa hè rộng, thoáng và phủ cây xanh sẽ trở thành dải không gian xanh liên hoàn nối liền các phân khu, tạo nên trục cảnh quan chính của toàn dự án.

Hiện trạng thi công một số tuyến vỉa hè trên trục chính đường Nam An Khánh (Ảnh: CĐT).

Từ vỉa hè đến đô thị nhân văn

Giữa bối cảnh Hà Nội có tổng dân số đạt gần 8,7 triệu người và mật độ dân cư trung bình 30.000-40.000 người/km² ở các quận trung tâm, việc sở hữu một không gian xanh, thoáng đạt là điều cần thiết. Vỉa hè rộng không chỉ giúp người dân “thở dễ hơn”, mà còn đóng vai trò giảm nhiệt đô thị, khi lớp cây xanh hai bên có thể làm mát không khí từ 2-5 độ C thông qua quá trình thoát hơi nước. Ngoài ra, vỉa hè còn đóng vai trò trong việc thoát nước, giảm ngập cục bộ, yếu tố quan trọng của hạ tầng đô thị bền vững.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một thành phố văn minh bắt đầu từ vỉa hè văn minh. Ở Vista Nam An Khánh, vỉa hè không chỉ là ranh giới giữa đường và nhà, mà trở thành sợi dây mềm kết nối con người - cộng đồng - thiên nhiên. Từng viên đá, từng hàng cây được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, để mỗi bước chân qua lại đều thấy được sự hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và cảm xúc.

Vista Nam An Khánh kế thừa tinh thần vỉa hè Việt Nam thân thiện, gần gũi, nhưng được tổ chức lại trong một cấu trúc hạ tầng hiện đại, sạch đẹp và đồng bộ (Ảnh: CĐT).

Khi những con đường đang dần thành hình, Vista Nam An Khánh cũng bước vào giai đoạn chuyển mình. Cảnh quan, hạ tầng, tiện ích được thi công đồng loạt, cho thấy nhịp sống mới đang lan tỏa từng ngày.

“Vỉa hè 7,5m là điểm khởi đầu cho hành trình Vista Nam An Khánh kiến tạo một ‘Thành phố nghệ thuật’, nơi cái đẹp không nằm trong những khối nhà, mà hiện hữu trong từng bước chân đời thường”, đại diện SJ Group chia sẻ.