Vị trí độc tôn, đón sóng hạ tầng, Vinhomes The Gallery gây chú ý với giới đầu tư

Tọa độ “quyền lực” giữa trái tim Ba Đình

Ba Đình không chỉ là trung tâm hành chính - chính trị của cả nước, mà còn là “trục vàng di sản” với nhiều công trình lịch sử. Tọa lạc tại quỹ đất hiếm hoi giữa trái tim Ba Đình, nơi có sự giao thoa giữa yếu tố chính trị - văn hóa - tinh thần dân tộc, Vinhomes The Gallery hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng thương mại mới tại Thủ đô.

Với vị trí đắc địa, Vinhomes The Gallery dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, Đội Cấn..., nối liền các quận nội thành cũng như các trung tâm kinh tế văn hoá trọng yếu của Thủ đô. Dự án cũng thừa hưởng mạng lưới hạ tầng xã hội phát triển vượt bậc xung quanh, với mạng lưới trường học quốc tế, bệnh viện cao cấp, khách sạn 5 sao - quy tụ dòng khách chất lượng cao, giới tinh hoa trong nước và quốc tế. Tất cả tạo nền tảng vững chắc để Vinhomes The Gallery phát triển hoạt động kinh doanh thương mại đẳng cấp, bền vững.

Vinhomes The Gallery toạ lạc giữa trung tâm chính trị - hành chính - văn hoá Ba Đình.

Giống như Ginza (Tokyo), GUM (Moscow) hay SoHo (New York), nơi các thương hiệu xa xỉ thế giới sẵn sàng chi hàng tỷ USD để hiện diện, Vinhomes The Gallery cũng đang thu hút sự chú ý của các tên tuổi toàn cầu. Sự cộng hưởng giữa vị trí “kim cương”, không gian di sản và tệp khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế, tiềm lực tài chính cao, chính là đòn bẩy giúp thương hiệu toàn cầu hiện diện tại đây gia tăng giá trị vượt thời gian.

Vị trí độc tôn lõi trung tâm Thủ đô cũng đồng nghĩa với quỹ đất khan hiếm, do đó, 199 căn thương mại thấp tầng Vinhomes The Gallery được coi là những kiệt tác độc bản, may đo theo tiêu chuẩn quốc tế, là di sản địa vị được giới đầu tư tinh hoa săn lùng.

Biểu tượng tăng trưởng bền vững giữa trung tâm

Tiềm năng tăng trưởng giá trị của Vinhomes The Gallery càng được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng bài bản, đồng bộ của khu vực. Dự án nằm kế cận ga Cát Linh, Kim Mã - hai ga trung tâm của hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, tạo thành điểm hội tụ lý tưởng của mô hình TOD - bất động sản gắn kết chặt chẽ với giao thông công cộng.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, giá bất động sản gần các nhà ga tại các thành phố lớn trên thế giới có mô hình TOD, như Tokyo, Singapore, New York, luôn cao hơn trung bình 10-30%. Tại Hà Nội, theo Vietnam Investment Review, bất động sản nằm trong phạm vi 500m quanh các tuyến Metro đã chứng kiến mức tăng giá 40% trong năm 2024 sau khi dự án đi vào hoạt động.

Tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) trị giá hơn 65.000 tỷ đồng đã được Hà Nội lên kế hoạch khởi công xây dựng trong năm nay, sẽ tạo trục kết nối xuyên tâm chiến lược, tiếp thêm xung lực cho bất động sản trung tâm. Vinhomes The Gallery, với lợi thế nằm sát trục metro này, sẽ hưởng trọn giá trị gia tăng theo thời gian.

Vinhomes The Gallery sở hữu lợi thế vượt trội về quy hoạch hạ tầng, giao thông.

Bên cạnh đó, dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Đây là tuyến vành đai đô thị có vai trò quan trọng trong giải tỏa áp lực giao thông trên các tuyến đường huyết mạch, như La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, cũng như rút ngắn thời gian kết nối liên quận nội đô, nhất là giữa các quận Ba Đình - Đống Đa - Cầu Giấy. Dự án Vành đai 1 sau khi thông xe sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông, mở rộng kết nối, và là bàn đạp cho giá trị bất động sản khu vực lõi Thủ đô, trong đó có Vinhomes The Gallery.

Là quận trung tâm có diện tích gần như nhỏ nhất Hà Nội, chỉ khoảng 9,2km2, Ba Đình từ lâu đã không còn nhiều dư địa cho các dự án thương mại lớn. Quy định khắt khe về mật độ, chiều cao và bảo tồn di sản khiến các sản phẩm bất động sản tại đây trở nên giới hạn. Vì vậy, bất động sản tại Ba Đình thường nằm trong tình trạng cầu vượt cung. Giống như tại các thiên đường mua sắm Ginza, GUM hay SoHo - nơi giá trị bất động sản duy trì tốc độ tăng trưởng trong hàng chục năm, Vinhomes The Gallery với vị trí độc tôn dự kiến cũng có quy luật giá trị tương tự: càng khan hiếm - càng tăng giá.

Vinhomes The Gallery hấp dẫn giới thượng lưu vì số lượng giới hạn chỉ 199 căn với thiết kế độc bản.

Theo Savill, giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội tăng 17% mỗi năm và có xu hướng tiếp tục leo thang do nguồn cung khan hiếm. Với một tổ hợp thương mại sở hữu cả yếu tố vị trí trung tâm, kết nối TOD và số lượng khan hiếm như Vinhomes The Gallery, triển vọng tăng giá không chỉ đến từ quy luật thị trường, mà còn đến từ tâm lý sở hữu tài sản độc bản của nhóm đầu tư tinh hoa. Dự án cũng là nơi thương hiệu được tôn vinh, giá trị tăng trưởng và vị thế của chủ sở hữu được khẳng định.