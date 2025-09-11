Vì sao chuyên gia nói nên tránh xa bồn rửa bằng đá cẩm thạch dù đẹp?

Khi vẻ đẹp không đi đôi với sự thực tế, bạn sẽ chọn gì?

Có một sự thật mà những người yêu nhà cửa và thiết kế nội thất luôn phải đối mặt, đó là không phải thứ gì đẹp cũng hữu dụng. Đặc biệt là với một không gian chức năng như nhà bếp, nơi bồn rửa phải đối mặt với áp lực làm việc nặng nhọc mỗi ngày. Các vật liệu thoạt nhìn có vẻ sang trọng, vượt thời gian lại có thể trở thành "cơn ác mộng" khi sử dụng.

Vậy đâu là những lựa chọn mà các nhà thiết kế chuyên nghiệp sẽ tránh xa khi trang bị cho chính căn bếp của họ? Bí quyết nào giúp bạn tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa thẩm mỹ và độ bền?

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ hai chuyên gia nội thất hàng đầu là Franceca Grace và Brittny Button, để khám phá những bí mật ít ai nói về vật liệu bồn rửa bếp.

Đá cẩm thạch: Đẹp nhưng khó chăm

Không thể phủ nhận sức hút của đá cẩm thạch. Những đường vân tự nhiên, độc nhất, vẻ đẹp vượt thời gian của nó có thể biến bất kỳ không gian nào trở nên sang trọng.

Franceca Grace, nhà thiết kế nổi tiếng với nhiều công trình sang trọng, thừa nhận cô hoàn toàn say mê vẻ đẹp của đá cẩm thạch. “Đá cẩm thạch mang vẻ lãng mạn, tinh tế và vượt thời gian. Nó có thể nâng tầm bất kỳ không gian nào”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, khi áp dụng cho bồn rửa, vẻ đẹp ấy nhanh chóng trở thành thử thách. Đá cẩm thạch rất dễ bị vết bẩn và hao mòn. Dù trên mặt bàn có thể là điểm nhấn sang trọng, nhưng trong bồn rửa - nơi tiếp xúc với đủ loại nước cà phê, rượu vang đỏ hay thức ăn - nó sẽ nhanh chóng loang lổ và mất đi vẻ nguyên vẹn ban đầu.

Đá cẩm thạch đẹp, thời thượng, nhưng khi dùng cho bồn rửa bát, nó lại trở thành một thách thức lớn (Ảnh: : DeVOL).

Chuyên gia Brittny Button nhận định việc chăm sóc bồn rửa cẩm thạch gần như là một công việc bán thời gian. “Bạn không chỉ phải lau chùi thường xuyên, mà còn phải xử lý ngay các vết bẩn để tránh chúng ngấm sâu”, cô giải thích. “Chỉ một chút bất cẩn thôi, vết ố sẽ bám mãi”.

Những lựa chọn thay thế thông minh

Nếu vẫn yêu thích vẻ đẹp ấn tượng của đá cẩm thạch nhưng muốn vật liệu bền hơn, Grace gợi ý dùng chậu rửa bằng đá thô với cạnh tự nhiên. “Đá thô vẫn giữ được nét điêu khắc, tự nhiên như cẩm thạch, nhưng bền hơn và dễ chăm sóc. Kết cấu đá tự nhiên mang đến vẻ thanh lịch mộc mạc, như một tác phẩm nghệ thuật gắn liền với ngôi nhà”, cô chia sẻ.

Còn nếu gia đình bạn nấu nướng nhiều hoặc có trẻ nhỏ, Button khuyên nên chọn những vật liệu kinh điển, quen thuộc nhưng rất hiệu quả như sứ hoặc thép không gỉ. “Chúng chịu được nhiệt độ cao, chống bám bẩn tốt và dễ vệ sinh. Tôi cũng thích ánh sáng bóng loáng mà chúng tạo ra, giúp bếp luôn sạch sẽ và hiện đại,” cô nói.

Những lựa chọn này không chỉ bền mà còn linh hoạt, phù hợp với nhịp sống bận rộn và nhu cầu thực tế, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp cho không gian bếp.

Nơi dành riêng cho sự lãng mạn của cẩm thạch

Điều đó không có nghĩa là bồn rửa cẩm thạch không có chỗ trong ngôi nhà của bạn. Các chuyên gia cho rằng chỉ cần đặt đúng vị trí, vẻ đẹp của nó sẽ được phát huy tối đa mà không gây phiền phức.

Grace gợi ý một cách thông minh, đó là hãy lắp bồn rửa cẩm thạch ở những khu vực ít sử dụng, chẳng hạn phòng vệ sinh nhỏ (powder room). “Đây là nơi lý tưởng, vì nó không chịu áp lực sử dụng hàng ngày như bếp hay phòng tắm chính”, cô giải thích. “Bạn vẫn tận hưởng được vẻ đẹp độc đáo của cẩm thạch mà không phải lo lắng việc bảo dưỡng liên tục.”

Một mẹo khác từ Brittny Button là dùng bồn rửa cẩm thạch tái chế làm bồn phụ trên đảo bếp. “Đây là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn thiết kế mà không lo về độ bền”, cô nói. Với bồn phụ, bạn chỉ dùng cho những công việc nhẹ như rửa tay, pha chế đồ uống, thay vì rửa bát đĩa bẩn.

“Theo tôi, việc sử dụng bồn rửa cẩm thạch chủ yếu là để tạo dấu ấn thẩm mỹ cho không gian”, Button nhấn mạnh.

Với các gia đình hay nấu nướng hàng ngày, chuyên gia khuyên chọn bồn rửa sứ hoặc thép không gỉ vì bền, dễ chăm sóc và thực tế (Ảnh: The Spruce).

Khi lựa chọn vật liệu cho bồn rửa cho căn bếp, yếu tố thẩm mỹ chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là sự bền bỉ và tính thực tế. Một quyết định đúng đắn không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn là sự tiện lợi, thoải mái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Hãy luôn nhớ cân nhắc kỹ lưỡng giữa vẻ đẹp bạn muốn và cuộc sống thực tế bạn đang có để tìm ra lựa chọn hoàn hảo nhất cho tổ ấm của mình.