Chuyên gia mách bạn 5 mẹo “ăn gian” diện tích bếp mà không cần đập phá

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, đặc biệt là tại các đô thị lớn, không gian sống ngày càng bị thu hẹp. Căn bếp, vốn được coi là "trái tim" của ngôi nhà, đôi khi lại là nơi khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt nhất với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Ý nghĩ về một cuộc cải tạo toàn diện, tốn kém hàng trăm triệu đồng luôn là một rào cản lớn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu, diện tích không phải là yếu tố quyết định tất cả. Cảm giác rộng rãi đến từ sự thông minh trong cách bài trí và ảo ảnh thị giác. Thay vì thay đổi kết cấu, chúng ta hoàn toàn có thể "đánh lừa" cảm quan của mình bằng những bí quyết cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ, bạn có thể biến căn bếp nhỏ thành một không gian rộng rãi, thoáng đãng đến bất ngờ (Ảnh: Apartment Therapy Studio).

Hãy cùng khám phá 5 "chiêu" đắt giá sẽ giải cứu căn bếp nhỏ của bạn.

"Nới" rộng không gian từ sàn nhà

Một trong những yếu tố thường bị bỏ quên nhưng lại có sức mạnh thay đổi diện mạo căn bếp chính là sàn nhà. Chuyên gia Pamela O’Brien, giám đốc thiết kế tại Pamela Hope Designs, nhấn mạnh: "Sàn nhà có thể trở thành một lối dẫn, kéo ánh nhìn xuyên suốt và tạo chiều sâu cho căn phòng".

Để tận dụng tối đa lợi thế này, bạn nên chọn gạch lát sàn khổ lớn hoặc ván sàn dài. Họa tiết tối giản, đường vân dài sẽ tạo hiệu ứng thị giác kéo dài không gian. Một mẹo hay khác là sử dụng cùng một loại vật liệu lát sàn cho cả khu vực bếp và các không gian liền kề như phòng khách hoặc phòng ăn. Sự đồng nhất này sẽ xóa nhòa ranh giới, giúp căn bếp có cảm giác liên kết và rộng mở hơn hẳn.

Hiện nay, thị trường có rất nhiều loại gạch dán sàn hoặc ván sàn giả gỗ, giả đá với chi phí phải chăng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Sàn nhà chính là “phông nền” quyết định cảm nhận không gian, nó như một “lối dẫn” thị giác giúp bếp rộng và thoáng hơn (Ảnh: Petra Ford).

"Giải phóng" không gian tường bằng tủ kệ thông minh

Các tủ bếp treo tường vốn là giải pháp lưu trữ truyền thống, nhưng đôi khi lại chính là "thủ phạm" khiến căn bếp trở nên nặng nề và bí bách. Chuyên gia O’Brien khuyên rằng: "Nếu không gian lưu trữ đã đủ, hãy mạnh dạn gỡ bỏ bớt một vài chiếc tủ treo. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy bức tường trở nên thoáng đãng hơn hẳn".

Nếu vẫn cần thêm chỗ để đồ, thay vì tủ kín, bạn có thể lắp đặt kệ nổi (floating shelves). Những chiếc kệ này không chỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát mà còn là nơi lý tưởng để trưng bày những món đồ trang trí, bộ bát đĩa yêu thích hay bộ sưu tập cốc sứ, lọ hoa. Đây cũng là một trong những xu hướng thiết kế bếp nổi bật nhất năm nay, mang đến vẻ đẹp hiện đại và cá tính cho không gian.

Những kệ tủ treo tường kịch trần, dù chứa được nhiều đồ, lại chính là "thủ phạm" khiến căn bếp của bạn trông nặng nề và tù túng. Giải pháp thay thế lý tưởng là kệ mở: vài thanh kệ gỗ đơn giản vừa nhẹ nhàng, thoáng đãng, vừa tạo điểm nhấn tinh tế hơn hẳn tủ kín (Ảnh: Natalie Jeffcott).

"Ăn gian" chiều rộng với gam màu sáng

Màu sắc đóng vai trò then chốt trong việc định hình cảm giác về không gian. Theo bà Teri Simone, giám đốc thiết kế và marketing tại Nieu Cabinet Doors, sử dụng màu sáng cho tủ bếp và tường là cách hiệu quả nhất để "phóng đại" diện tích.

"Các gam màu trung tính như trắng ngà, be nhạt hay xám nâu nhẹ nhàng không chỉ giúp không gian rộng hơn mà còn tạo cảm giác ấm cúng", bà Simone chia sẻ. Với những căn bếp thiếu ánh sáng tự nhiên, màu trắng tinh khôi sẽ là lựa chọn hoàn hảo, giúp phản chiếu ánh sáng và làm bừng sáng cả căn phòng.

Đồng quan điểm, nhà thiết kế nội thất Alice Moszczynski từ Planner 5D cho biết: "Màu trắng kem hay xám nhạt kết hợp với tay nắm kim loại tinh tế có thể mang lại chiều sâu và độ sáng, đồng thời tránh cảm giác lạnh lẽo".

Một trong những cách hiệu quả nhất để "ăn gian" diện tích là sử dụng các gam màu sáng và ấm (Ảnh: Petra Ford).

Tạo điểm nhấn thị giác để thu hút ánh nhìn

Một căn bếp nhỏ không có nghĩa là nó phải tẻ nhạt. Việc tạo ra một điểm nhấn thị giác độc đáo sẽ giúp chuyển hướng sự chú ý, khiến người ta quên đi cảm giác chật hẹp.

Leigh Spicher, giám đốc thiết kế quốc gia tại Ashton Woods Homes, khẳng định: "Cách đơn giản nhất để làm nổi bật căn bếp nhỏ là chọn một thiết bị gia dụng có màu sắc bắt mắt hoặc sử dụng đèn trang trí thật độc đáo".

Bạn có thể giữ tổng thể căn bếp ở gam màu trung tính, sau đó thêm một vài điểm nhấn ấn tượng như chiếc tủ lạnh màu đỏ, máy pha cà phê màu xanh cổ vịt, hay một chiếc đèn chùm với thiết kế lạ mắt. Những chi tiết này không chỉ thể hiện cá tính của gia chủ mà còn tạo ra chiều sâu thị giác, khiến căn bếp trở nên cuốn hút và sinh động hơn.

Không gian sáng dễ đơn điệu, nhưng chỉ cần một “ngôi sao” làm điểm nhấn, bạn sẽ hút trọn ánh nhìn và che mờ cảm giác chật hẹp (Ảnh: Natalie Jeffcott).

Sức mạnh của sự ngăn nắp và tối giản

Cuối cùng, một trong những bí quyết đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn nhất là giữ cho căn bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp. Theo Kathy Kuo, CEO của Kathy Kuo Home, nguyên nhân chính khiến bếp nhỏ càng thêm chật chội chính là thiếu không gian lưu trữ hợp lý.

"Hãy tận dụng mọi không gian trong tủ và dưới kệ để cất gọn tất cả dụng cụ và thiết bị", bà Kuo khuyên. "Đồng thời, hãy cân nhắc kỹ lưỡng những gì được bày biện trên mặt bàn. Chỉ nên trưng bày một vài món đồ trang trí tinh tế như lọ hoa hay giá đỡ sách nấu ăn đẹp mắt để không gian thêm phần chỉn chu, gọn gàng".

Một căn bếp sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng ngay lập tức. Bằng cách áp dụng những thay đổi nhỏ này, bạn không chỉ tạo ra một không gian đẹp mà còn biến việc nấu nướng trở thành một trải nghiệm thú vị hơn.

Lời khuyên quan trọng nhất là giữ bếp luôn gọn gàng bởi bừa bộn chính là kẻ thù số một của không gian nhỏ (Ảnh: Mackenzie Schieck).

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ, bạn hoàn toàn có thể biến căn bếp nhỏ hẹp của mình thành một không gian rộng rãi, sáng sủa và tràn đầy cảm hứng, mà không cần phải tốn kém cho một cuộc cải tạo lớn.

Bạn đã sẵn sàng "nâng cấp" căn bếp của mình chưa?