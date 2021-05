Về Naha hòa mình vào lễ hội kéo co lớn nhất thế giới đạt kỷ lục Guinness

Dân trí Năm 1995, trò chơi kéo co Naha đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là sợi dây thừng làm bằng rơm lớn nhất thế giới.

Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản bao gồm hàng trăm đảo thuộc quần đảo Ryukyu. Trung tâm hành chính là thành phố Naha nằm trên đảo lớn nhất của quần đảo là đảo Okinawa. Sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, Okinawa chính là một trong những khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất xứ Phù Tang.

Okinawa là một trong những khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nguồn ảnh: Lonely Planet

Ít người biết, Okinawa trước đây vốn là Vương quốc Ryukyu, tách biệt hoàn toàn với Nhật Bản. Chính vì vậy vùng đất này có nền văn hóa và lịch sử vô cùng độc đáo khác biệt so với phần còn lại của đất nước. Nổi bật trong số đó phải kể đến lễ hội, Okinawa nổi tiếng với rất nhiều lễ hội mang đậm bản sắc và lịch sử. Một trong số đó phải kể đến lễ hội kéo co Naha.

Okinawa nổi tiếng với rất nhiều lễ hội mang đậm bản sắc và lịch sử. Nguồn ảnh: Oh Matsuri

Có thể nói tất cả các cuộc thi kéo co lớn nhất và được biết đến nhiều nhất ở Nhật Bản là xuất phát từ Okinawa. Trong đó, Naha là lễ hội kéo co được mệnh danh là lớn nhất trên thế giới, mỗi năm thu hút hơn 250.000 người tham dự.

Lễ hội được tổ chức thường niên vào một cuối tuần của tháng 10 hàng năm và kéo dài trong ba ngày. Đây là sự kiện sôi động bậc nhất Okinawa, là sự tổng hòa của bia, nhảy múa cho đến không khí sôi động trong từng điệu nhạc.

Lễ hội kéo co Naha. Nguồn ảnh: Japan Cheapo

Vào ngày khai mạc thứ Bảy, sẽ diễn ra cuộc diễu hành bao gồm các màn biểu diễn nghệ thuật dân gian như hatagashira, kids eisa, điệu nhảy hawaii hula, và các nhóm múa samba sôi động.

Hoạt động quan trọng nhất trong lễ hội là cuộc thi kéo co diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật. Ít nhất có 25.000 người tham gia vào trò chơi kéo co kinh điển này. Hai đội tham gia được phân thành đội phía đông với phía tây. Dây kéo co được kết nối từ hai đoạn dây nặng lên tới 44 tấn được làm thủ công, ghim lại với nhau bằng một chốt gỗ lớn dài 3 m.

Dây kéo co được kết nối từ hai đoạn dây nặng lên tới 44 tấn. Nguồn ảnh: Japan Cheapo

Ít nhất có 25.000 người tham gia vào trò chơi kéo co kinh điển này. Nguồn ảnh: Japan Update

Mỗi đội sẽ có một người mặc trang phục tượng trưng cho quyền lực tối cao của hai triều đại ở Naha nhiều thế kỷ trước đứng trên kiệu để hướng dẫn chiến thuật. Cuộc thi bắt đầu, mỗi bên sẽ dồn sức kéo và cố gắng di chuyển sợi dây trong vòng 30 phút hoặc cho đến khi một đội giành chiến thắng.

Mỗi đội sẽ có một người đứng trên kiệu để hướng dẫn chiến thuật. Nguồn ảnh: Japan Update

Trò chơi kéo co Naha đã từng biến mất vào năm 1935, nhưng sau đó được hồi sinh vào năm 1971 như một phần của lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Naha. Năm 1995, trò chơi kéo co Naha đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là sợi dây thừng làm bằng rơm lớn nhất thế giới. Các nhà tổ chức vẫn tiếp tục tết dây thừng kéo co mỗi năm để duy trì kỷ lục thế giới.

Trò chơi kéo co Naha đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Nguồn ảnh: Visit Okinawa

Cuối ngày Chủ nhật là cuộc diễu hành Kokusai đi qua tuyến đường dài 2,8 km. Người tham gia đều mặc trang phục truyền thống của Okinawa. Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng sự kiện uống bia Orion với các buổi biểu diễn trên sân khấu và cuộc thi hát karaoke. Các màn bắn pháo hoa rực rỡ cũng được bắn vào 8 giờ tối trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội.

Mỹ Anh

Theo Japan Update