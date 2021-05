Dân trí Dưới đây là thống kê một số thứ rẻ nhất và đắt nhất ở Nhật Bản so với các nước khác để bạn có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống ở đất nước này.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản được biết đến là một trong những thành phố có mức chi phí đắt đỏ thuộc loại bậc nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều du khách nước ngoài khi đến xứ sở mặt trời mọc đã thực sự ngạc nhiên bởi khá nhiều thứ có mức giá rẻ tiền so với nhiều quốc gia khác.

Vậy vật giá ở Nhật ra sao? Chúng có thực sự đắt đỏ?

Giá rẻ: Chuỗi nhà hàng ăn uống

Nguồn ảnh: Boutique Japan

Quán bar bình dân izakaya và các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Nhật Bản được người nước ngoài công nhận là "rẻ" so với nhiều nước khác. Đơn cử như các nhà hàng shabu shabu với thực đơn buffet chỉ khoảng 3.000 yen (640.000 đồng). Tại các quán bar bạn có thể thoải mái nhậu với giá chỉ khoảng 100 yen/cốc bia và 200 yen cho một cốc rượu hoa quả chuhai.

Vì vậy, bên cạnh rất nhiều nhà hàng cao cấp đắt đỏ, thì cũng có rất nhiều địa điểm mà bạn có thể thưởng thức một bữa ăn ngon với chi phí rẻ bất ngờ.

Giá rẻ: Cửa hàng đồng giá 100 yen

Nguồn ảnh: YouTube

Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại nhu yếu phẩm hàng ngày trong cửa hàng 100 yen của Nhật Bản, chẳng hạn như đồ dùng nhà bếp, đồ giặt và dọn dẹp, mỹ phẩm, đồ điện tử, dụng cụ làm vườn, đồ nội thất, đồ tiệc tùng... Hầu hết mặt hàng được đánh giá không chỉ rẻ mà còn có chất lượng cao. Những cửa hàng này rất phổ biến đối với cả người Nhật và người nước ngoài.

Giá rẻ: Văn phòng phẩm

Nguồn ảnh: Conde Nast Traveler

Trong các cửa hàng ở Nhật có sẵn rất nhiều loại văn phòng phẩm vừa thời trang lại vừa linh hoạt về tính năng. Bạn có thể tìm thấy những chiếc bút bi có thể xóa được với giá khoảng 300 yen. Ngoài ra còn có rất nhiều văn phòng phẩm in hình hoặc mô phỏng các nhân vật hoạt hình dễ thương, khiến chúng trở nên phổ biến đối với cả học sinh và người lớn.

Giá rẻ: Chi phí y tế

Tất cả công dân Nhật Bản đều được đăng ký vào hệ thống bảo hiểm công quốc gia. Với bảo hiểm này, chi phí y tế mà các cá nhân phải trả tại bệnh viện là 10% đối với người già từ 75 tuổi trở lên, 20% đối với người từ 70 đến 74 tuổi, 30% đối với người dưới 70 tuổi và 20% đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Kể cả những điều trị nha khoa đơn giản như sâu răng cũng được bao gồm.

Ngoài ra, trong những trường hợp điều trị đắt tiền, bạn thậm chí có thể được khấu trừ thuế cho khoản chi phí này. Chính vì vậy hầu hết người Nhật đều cảm thấy thoải mái khi đến bệnh viện, ngay cả khi chỉ bị bệnh nhẹ như cảm lạnh.

Nguồn ảnh: Harvard Business Review

Theo biểu đồ Xếp hạng Chi tiêu Y tế Cá nhân và Tư nhân tại 44 quốc gia lớn vào năm 2015 của Global Notes, chi phí y tế trung bình là khoảng 926 USD. Nhật Bản đứng dưới mức trung bình, 718,23 USD.

Đắt đỏ: Vé xem phim

Nguồn ảnh: The Japan Times

Chi phí cho vé xem phim ở Nhật Bản thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo khảo sát ở 87 quốc gia thì mức giá trung bình cho một vé xem phim vào khoảng 6,2 USD. Nhật Bản đứng ở mức khoảng 11 USD, thậm chí còn đắt hơn so với Mỹ 8,4 USD, Pháp 7,2 USD và Hàn Quốc 6,5 USD.

Đắt đỏ: Taxi

Nguồn ảnh: Tsunagu Japan

Nhật Bản là quốc gia có cước phí taxi đắt đỏ trên thế giới. Giá taxi tại các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto, Nagoya, Hiroshima hay Nagasaki tương đối đồng đều, khoảng từ 500 đến 600 yen cho một cây số (tương đương khoảng 105 - 115 nghìn đồng Việt Nam/cây số đầu tiên, các cây số sau có giảm hơn một chút, khoảng 450 - 500 yen, tương đương 95 - 105 nghìn đồng Việt Nam), gần gấp 2 lần tại New Zealand và gấp 7 lần so với New Delhi, Ấn Độ.

Ở các vùng quê, giá taxi có thể lên đến 650 hoặc 700 yen, tức khoảng 140.000 đồng/cây số. Chính vì vậy hãy cân nhắc khi chọn phương tiện giao thông này để di chuyển khi đến Nhật Bản.

Đắt đỏ: Internet

Nguồn ảnh: Tokyo Cheapo

WiFi miễn phí được cho là thứ xa xỉ và khan hiếm ở Nhật Bản. Tuy số lượng những nơi có WiFi miễn phí ở Nhật Bản đang ngày càng tăng nhưng cũng rất ít phổ biến. Giá cả internet ở Nhật cũng thuộc hàng đắt đỏ, chỉ xếp sau Mỹ và Đức.

Để chào đón Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ được tổ chức vào năm 2021, Nhật Bản đang phát triển cơ sở hạ tầng truyền thông cũng như hệ thống WiFi để chào đón du khách nước ngoài tới thăm. Hy vọng điều này làm cho môi trường internet ở Nhật Bản trở nên rẻ và tiện lợi hơn.

Đắt đỏ: Hóa đơn tiện ích

Điện và khí đốt ở Nhật Bản rất đắt đỏ. Theo bảng "Xếp hạng chi phí điện gia dụng theo quốc gia" và "Xếp hạng chi phí khí đốt hộ gia đình theo quốc gia", chi phí điện gia dụng ở Nhật Bản xếp thứ 11 trong số 27 quốc gia, và khí đốt đứng thứ hai trong số 25 quốc gia.

Đắt đỏ: Chi phí giáo dục

Nguồn ảnh: GaijinPot Blog

Ở Châu Âu, nhiều nước miễn phí học phí cho các trường đại học công lập hoặc chi phí rất thấp, do đó sinh viên có thể chọn học tiếp lên cao hơn mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính. Ở các quốc gia khác nơi học phí được cho là cao, như Mỹ và Anh, học bổng và các khoản vay tài chính lãi suất thấp đều có sẵn. Nhật Bản không có nhiều ưu đãi về học bổng và hỗ trợ tài chính nhưng chi phí cho giáo dục lại rất đắt.

Dữ liệu trong bài vào năm 2015, nguồn Global Notes.

Mỹ Anh

Theo Live Japan