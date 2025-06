Ưu tiên an toàn điện trong không gian sống và làm việc

An toàn điện trong các không gian thương mại và nhà ở được quan tâm hàng đầu (Ảnh minh hoạ: Adobe Stock).

Không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo các bước thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điện được thực hiện nghiêm túc, nhiều chủ đầu tư còn chủ động tìm kiếm các giải pháp bảo vệ toàn diện hơn.

Trong đó, các thiết bị phát hiện hồ quang điện thế hệ mới với khả năng bảo vệ vượt trội so với thiết bị truyền thống, đang được nhiều chủ đầu tư cân nhắc lắp đặt trong cả hệ thống điện hiện có, và các công trình mới.

Hồ quang điện - “thủ phạm” của phần lớn vụ cháy nổ do điện

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, riêng trong năm 2024, khoảng 75% vụ cháy nổ có nguyên nhân liên quan đến sự cố từ hệ thống và thiết bị điện. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cháy nổ do điện, nhưng hồ quang điện nguy hiểm là một nguyên nhân chưa được nhắc đến.

Thiết bị phát hiện hồ quang điện với chức năng bảo vệ toàn diện hệ thống điện trước các sự cố hồ quang nguy hiểm.

Khi dòng điện chạy qua những điểm có kết nối lỏng lẻo, dây dẫn bị đứt một phần, điểm hư hỏng cách điện giữa các dây dẫn đặt sát nhau, tại đây có thể sẽ xảy ra sự cố phóng hồ quang điện. Quá trình này tạo ra nhiệt độ cao, có thể đốt cháy các vật liệu gần đó như khung gỗ hoặc vật liệu cách điện. Tuy nhiên, các thiết bị ngắt mạch truyền thống như cầu dao tự động (aptomat) hay thiết bị chống dòng rò, chống giật hiện nay lại chưa có chức năng phát hiện và ngăn ngừa cháy nổ do hồ quang điện.

Nhiều vụ cháy để lại hậu quả cho người sử dụng và chủ đầu tư, là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn điện.

Song song với việc siết chặt công tác kiểm tra tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các công trình có nguy cơ cao như quán karaoke, nhà trọ cao tầng, chung cư mini, tòa nhà thương mại…, các chương trình tuyên truyền về an toàn điện cũng đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Anh Nguyễn Hoàng Long, chủ chuỗi chung cư mini cho thuê tại Hà Nội, chia sẻ: “Sau một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời khiến chủ công trình bị truy cứu trách nhiệm, tôi cảm thấy rất áp lực. Ngay sau đó, đơn vị giám sát điện đã rà soát toàn bộ hệ thống tại các tòa nhà, đồng thời tư vấn lắp thêm thiết bị phát hiện hồ quang điện nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ. Nhờ vậy, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”.

Anh Long cũng cho biết thêm, đội ngũ quản lý tòa nhà của anh còn thường xuyên nhắc nhở người thuê nhà sử dụng điện một cách an toàn.

Khoản đầu tư nhỏ, hiệu quả bảo vệ lớn

Tại các công trình tiềm ẩn nhiều rủi ro như quán karaoke, chung cư mini, xưởng sản xuất gỗ, nhà dưỡng lão,… các chủ đầu tư ngày càng chú trọng hơn đến việc đảm bảo an toàn hệ thống điện. Bởi nếu xảy ra cháy, không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người mà còn kéo theo tổn thất lớn về tài sản và nguy cơ bị xử lý trách nhiệm pháp lý.

Tại một số nước châu Âu, nhà dưỡng lão là một trong những công trình được khuyến nghị lắp đặt thiết bị phát hiện hồ quang điện để đảm bảo sự an toàn tối đa cho con người (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Ông Hồ Thanh Bình, Chuyên gia giải pháp nhà thông minh ABB Việt Nam, một thương hiệu toàn cầu có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp bảo vệ điện cho biết, có những thiết bị mang lại hiệu quả bảo vệ rất cao cho cả hệ thống điện. Vì thế, ông cũng đưa ra lời khuyên các chủ đầu tư nên tìm hiểu và cân nhắc lắp đặt thiết bị phát hiện hồ quang điện (AFDD), giải pháp đã được ứng dụng phổ biến tại nhiều nước châu Âu trong gần một thập kỷ qua, để bảo vệ tối đa cho công trình của mình. Đặc biệt tại Đức, tiêu chuẩn quốc gia của nước này bắt buộc chủ đầu tư phải lắp đặt thiết bị phát hiện hồ quang điện tại các khu vực nghỉ ngơi.

Theo ông Bình, các thiết bị AFDD này có mức chi phí hợp lý nhưng lại có khả năng phát hiện hồ quang điện cực nhanh và ngắt mạch kịp thời, trước khi sự cố kịp phát tán thành hỏa hoạn. Hiện ABB đang phân phối rộng rãi các dòng sản phẩm này tại nhiều quốc gia ở châu Âu, Mỹ... Trước nhu cầu cấp thiết về giải pháp an toàn điện tại thị trường Việt Nam, ABB gần đây giới thiệu hai dòng thiết bị phát hiện hồ quang điện thế hệ mới: S-ARC1 và DS-ARC1.

Thiết bị phát hiện hồ quang điện được khuyến nghị lắp đặt ở những công trình có nhiều rủi ro cháy nổ.

Lợi thế của cả hai thiết bị này là rất dễ dàng lắp đặt, kể cả việc lắp đặt vào hệ thống điện hiện hữu mà không cần thay đổi cấu trúc; phù hợp với mọi loại công trình.

An toàn điện là yếu tố thiết yếu giúp đảm bảo vận hành hiệu quả và an toàn cho mọi công trình xây dựng. Việc đầu tư vào hệ thống bảo vệ điện không chỉ giúp ngăn ngừa tai nạn, bảo vệ thiết bị và tài sản mà quan trọng hơn, còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.