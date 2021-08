T&T góp phần kiến tạo thời kỳ phát triển mới tại đô thị vệ tinh của TPHCM

Dân trí Đại đô thị T&T City Millennia với quy mô gần 300 ha sẽ là dự án tiên phong thiết lập chuẩn mực sống mới và hiện đại tại Long Hậu, Cần Giuộc (Long An).

Cần Giuộc, Long An - đô thị vệ tinh trọng điểm của TPHCM

Long An có lợi thế lớn khi sở hữu diện tích giáp ranh TPHCM nhiều nhất, quỹ đất còn lớn và kết nối giao thông thuận lợi hơn so với Bình Dương hay Đồng Nai. Trong đó, Cần Giuộc được đánh giá là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An nói riêng và cả khu vực Nam Sài Gòn nói chung.

Ngoài vị trí kết nối đường bộ thuận lợi, Cần Giuộc còn sở hữu giao thương đường sông với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Biển Đông, tạo tiền đề phát triển các dịch vụ vận tải biển, các ngành công nghiệp khai thác thủy hải sản.

Đặc biệt trong quy hoạch (điều chỉnh) xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030, Cần Giuộc trở thành đô thị vệ tinh trọng điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, tiềm năng phát triển Cần Giuộc - Long An còn rất lớn, bộ mặt khu vực này sẽ còn có nhiều thay đổi mang tính đột phá trong thời gian sắp tới.

Đại đô thị T&T City Millennia - điểm sáng hấp dẫn đầu tư tại thị trường BĐS Tây Nam Sài Gòn

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, T&T City Millennia định vị là KĐT mới ven sông hiện đại và thịnh vượng với kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc như hình ảnh của KĐT Phú Mỹ Hưng hiện nay. Nằm ngay vị trí kết nối chiến lược Long An và TPHCM, từ khu phức hợp T&T City Millennia, có thể di chuyển một cách nhanh chóng đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng qua 2 trục đường chính là Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương, cảng Hiệp Phước và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án còn liền kề tuyến metro số 4 kết nối các khu vực quan trọng như Cảng container quốc tế SPTC, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An.

Trong thời gian tới, khi các tuyến đường quan trọng trong khu vực được nâng cấp mở rộng, tiêu biểu như đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Long Hậu, quốc lộ 50, đường tỉnh 830, đường tỉnh 835B, đường tỉnh 826C... đặc biệt là việc hoàn thiện và đi vào hoạt động tuyến Metro số 4 sẽ gia tăng đáng kể sự kết nối vùng của dự án tới các khu vực lân cận.

Với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, lựa chọn hợp tác cùng nhiều đơn vị thiết kế nổi tiếng, T&T City Millennia tái hiện hình mẫu những đại đô thị tiên tiến trên thế giới như Riverside Area (Singapore), The Channel (Korea), Commercial Street (USA),… với không gian sống hài hòa thiên nhiên, thanh lịch, thời thượng - một trải nghiệm sống mới hiện đại dành cho các cư dân tương lai của đại đô thị.

Bên cạnh điểm nhấn nổi bật về cảnh quan sinh thái, dự án còn đầu tư hoàn thiện chuỗi tiện ích all-in-one với các trung tâm thương mại ven sông, trường học quốc tế liên cấp, các tiện ích nghỉ dưỡng như bể bơi resort, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu vực giải trí, thể thao,… phục vụ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt, mua sắm ngay tại không gian sống.

Từ T&T City Millennia, các cư dân còn dễ dàng kết nối đến hạ tầng tiện ích tiêu chuẩn quốc tế đã hiện hữu như hệ thống trung tâm thương mại hiện đại Lotte Mart, Crescent Mall, SC Vivo City, Bệnh viện FV, Bệnh viện tim Tâm Đức, Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Quốc tế Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản,… cùng nhiều dịch vụ phong phú khác.

Được biết, dự án sẽ cung ứng ra thị trường các sản phẩm tiềm năng như nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự song lập, biệt thự vườn… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư sinh lời; đón đầu làn sóng di cư của nguồn nhân lực tiềm năng cũng như dòng vốn đầu tư mạnh trong và ngoài nước.

Cộng hưởng nhiều giá trị, sự hiện diện của T&T City Millennia hứa hẹn thiết lập diện mạo mới mẻ, hình thành tâm điểm thương mại sầm uất có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho huyện Cần Giuộc, Long An nói riêng, khu vực Tây Nam Sài Gòn nói chung trong thời gian tới.

Sau ký kết hợp tác chiến lược quan trọng cùng T&T Land - thành viên Tập đoàn T&T trong tháng 6 vừa qua, Khải Hoàn Land (mã CK: KHG) chính thức trở thành đối tác chiến lược hợp tác phát triển, phân phối độc quyền các dự án mang thương hiệu T&T trên toàn quốc, tiêu biểu là siêu đô thị T&T City Millennia - dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Tại thị trường BĐS, Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land - thành viên Tập đoàn Khải Hoàn được biết đến là thương hiệu vững mạnh hoạt động trong lĩnh vực hợp tác - đầu tư phát triển và phân phối các dự án BĐS.

Tính đến nay, Khải Hoàn Land đã sở hữu gần 30 chi nhánh quy mô tập trung trên toàn quốc với đội ngũ nhân sự hùng hậu. Là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư danh tiếng Vingroup, Tập đoàn T&T, GS E&C, Masterise Homes, Keppel Land, CapitaLand,… Khải Hoàn Land chiếm thị phần môi giới lớn tại phía Nam và luôn đóng góp tích cực cho sự thành công của nhiều dự án nổi tiếng trên thị trường.

Với dự án T&T City Millennia, Khải Hoàn Land đang cùng T&T Land lên kế hoạch ra mắt giới thiệu dự án với những sản phẩm tiềm năng và có giá trị. Để tìm hiểu thêm về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến Khải Hoàn Land để được tư vấn chi tiết.

