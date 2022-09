Trùng Dương Group ký kết với đối tác triển khai căn hộ Alaric Tower - Vũng Tàu

Theo TDG Group, việc hợp tác với các đối tác đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm sẽ là nền tảng giúp TDG Group triển khai dự án Alaric Tower theo đúng kế hoạch và đúng định hướng xây dựng quần thể The Maris tại Vũng Tàu.

Đại diện TGD Group cùng các đơn vị ký kết hợp tác phát triển dự án Alaric Tower.

"Ngôi nhà thứ hai" tại thành phố biển Vũng Tàu

Hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện và đi vào hoạt động với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu; tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu; tuyến đường vành đai 4, cụm cảng Thị Vải - Cái Mép, tàu cánh ngầm kết nối TPHCM với Vũng Tàu… giúp rút ngắn thời gian từ các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ đến thành phố Vũng Tàu. Sân bay quốc tế Long Thành liền kề tạo lợi thế cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và TP Vũng Tàu nói riêng.

Các chuyên gia nhận định thời gian tới, khi các cao tốc kết nối từ Đồng Nai về Vũng Tàu hoàn thành, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu sẽ tăng trưởng. Hiện nay, biển Vũng Tàu cũng rất hạn chế các khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi tắm. Đa số nguồn cung các căn hộ đều nằm cách biển vài km hoặc chỉ có thể nhìn ra hướng biển.

Chủ đầu tư cho biết, sự xuất hiện của căn hộ nghỉ dưỡng Alaric Tower diện tích nhỏ - có bãi tắm riêng - mức giá hợp lý góp phần thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản. Dự án đáp ứng nhu cầu sở hữu "ngôi nhà thứ hai" tại thành phố biển Vũng Tàu. Dù dịch bệnh kéo dài hơn dự báo nhưng trong năm 2021 nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Vũng Tàu vẫn tăng 11% so với 2020. Thời gian gần đây, khi du lịch khởi sắc trở lại, trong quý I/2022, lượng tìm kiếm bất động sản của Vũng Tàu ở tất cả loại hình tăng 20% - 41%.

Alaric Tower nằm trong quần thể nghỉ dưỡng The Maris nên thừa hưởng chuỗi hơn 100 tiện ích đa dạng và sang trọng.

Alaric Tower - Tháp căn hộ đầu tiên tại The Maris Vũng Tàu

Alaric Tower là tháp căn hộ đầu tiên tại The Maris Vũng Tàu. Tại mỗi căn hộ đều có thể nhìn ra bãi biển Chí Linh dài 500m của dự án. Nơi đây, chủ nhân căn hộ sẽ được thừa hưởng chuỗi hơn 100 tiện ích đa dạng nằm trong quần thể nghỉ dưỡng The Maris như đại lộ Marisa, cầu tàu Huntington California… Cư dân tự do khám phá thiên nhiên, vui chơi, ăn uống và mua sắm, ngâm mình trong 2 hồ bơi tràn bờ với diện tích mặt nước lên tới hơn 2.200 m2, thư giãn tại 6 clubhouse với hệ thống gym - spa - nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu, sân golf gần 8.000 m2...

Tháp căn hộ nhìn biển Alaric Tower nằm trong quần thể nghỉ dưỡng The Maris rộng 23 ha do TDG Group làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường 3 tháng 2, TP Vũng Tàu.

Alaric Tower cao 18 tầng, với 598 căn hộ đầy đủ nội thất diện tích từ 44,54m2 đến 90,91m2. Chủ nhân căn hộ cũng có thể tự do sử dụng như một ngôi nhà ngay sát biển Vũng Tàu với những tiêu chuẩn riêng tư và trọn vẹn. Alaric Tower ôm trọn tầm nhìn hướng ra 500m đường bờ biển riêng "sandy beach" tuyệt đẹp trải dài trên bãi Chí Linh. Khái niệm sống tiện nghi cùng với thiên nhiên và không khí tràn ngập mùi vị biển sẽ dần được định hình tại đây.

Tại Alaric Tower, các chủ nhân có thể quyết định quyền sử dụng căn hộ của mình.

Với định hướng sản phẩm "Nhà mình là nhất" (home sweet home), TDG Group mong muốn Alaric Tower sẽ góp phần kiến tạo nên cách sống mới ngay tại thành phố biển Vũng Tàu.

Thông tin chi tiết về dự án Alaric Tower, liên hệ hotline: 0901 8888 02.