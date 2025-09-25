Trellia Cove: Khi kiến trúc hòa điệu cùng thiên nhiên

Cảnh quan đa tầng xanh

Nơi cuối trục chính của khu đô thị Mizuki Park, Trellia Cove được quy hoạch như một “ốc đảo xanh” biệt lập. Một mặt hướng về kênh đào yên ả phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời nhiệt đới, một mặt nương theo dòng rạch Bà Lào hiền hòa.

Trellia Cove là khu compound (khép kín) cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park (Ảnh: CĐT).

Từ địa thế này, đơn vị thiết kế cảnh quan Belt Collins đưa ý tưởng “rừng mưa nhiệt đới” vào dự án như một chủ đề xuyên suốt.

Thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn mà trở thành một phần sống động của không gian sống thông qua cách quy hoạch mảng xanh đa tầng, từ tầng cao cho bóng mát, tầng thấp tạo cảnh quan, cây dây leo, cây hoa lá nhiệt đới len lỏi giữa các lối đi.

Ánh sáng và mặt nước cũng được đưa vào thiết kế một cách tinh tế. Các khoảng đón nắng được bố trí đan xen với không gian râm mát, mô phỏng sự thay đổi ánh sáng xuyên qua tán cây.

Hệ thống mặt nước từ kênh đào, rạch tự nhiên tạo dòng chảy nhẹ luân chuyển, góp phần điều hòa vi khí hậu, nuôi dưỡng môi trường sống trong lành, mát mẻ quanh năm.

Từng góc không gian cùng tạo nên một bản hợp âm đầy cảm xúc: tiếng chim ríu rít chào ngày mới, tiếng mưa gõ nhịp trên lá, tiếng gió lay động qua những tầng cây, với hương cỏ non, mùi nhựa cây, sắc xanh mướt của lá đan xen sắc hoa nở rộ theo mùa…

Vẻ đẹp rực rỡ, căng tràn sức sống của thiên nhiên nuôi dưỡng sự an yên và hạnh phúc từ những điều bình dị, tự nhiên.

Giữa miền xanh thơ mộng, hệ tiện ích nội khu được bố trí theo nhiều tầng trải nghiệm, chan hòa thiên nhiên. Quỹ đất bên sông rạch quy hoạch dải công viên rộng 3.500m2 tích hợp loạt tiện ích ngoài trời như khu tập golf, sân thể thao, sân chơi trẻ em…

Ở vị trí trung tâm dự án là hồ bơi, BBQ, yoga - gym ngoài trời và trong nhà… kết nối với nhau bằng những lối dạo rợp bóng cây. Ở khu vực tầng 3 là khu vườn xanh, góc thư giãn, sân yoga và khu vui chơi - nối dài những phút giây thư giãn và tận hưởng.

Trong nhịp sống hiện đại, Trellia Cove khởi tạo nên một nhịp sống rất khác: trẻ thơ được tự do chạy nhảy trong công viên, người lớn tuổi thong dong đi dạo, tập dưỡng sinh, người trẻ khởi động ngày mới bằng cung đường chạy bộ ven kênh, và những gia đình quây quần bên vườn BBQ ngoài trời.

Với cư dân đô thị, bầu trời xanh trong, đêm trăng sáng, thảm cỏ trải dài hay dòng kênh hiền hòa không chỉ tô điểm không gian sống mà còn là giá trị tinh thần vô giá. Đó là miền ký ức tuổi thơ êm đềm, mạch nguồn cảm xúc được bồi đắp.

Tại đây, nhiều thế hệ trong một gia đình có thể cùng nhau sẻ chia, thấu hiểu và gắn bó, để hạnh phúc không chỉ được gìn giữ, mà còn được truyền tiếp qua thời gian.

Cuộc sống chan hòa thiên nhiên giữa ốc đảo đa tầng xanh - Trellia Cove (Ảnh: CĐT).

Không gian sống “chạm vào thiên nhiên”

Là phân khu compound cuối cùng thuộc Mizuki Park, Trellia Cove vừa kế thừa những giá trị của khu đô thị, vừa tạo dấu ấn riêng với ngôn ngữ kiến trúc khác biệt, hiện đại và hài hòa với thiên nhiên.

Các tháp căn hộ cao tầng tại đây được lấy cảm hứng từ tre, thanh thoát và bền vững, vươn cao giữa không gian xanh. Bố trí mặt bằng theo thế ziczac, đảm bảo tầm nhìn rộng mở và đối lưu không khí, giúp các căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và năng lượng tự nhiên.

Diện tích căn hộ đa dạng từ 54m² đến 170m², với các loại hình 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình. Toàn bộ căn hộ đều được thiết kế mở, thông thoáng, tối ưu công năng, tận dụng hiệu quả từng không gian.

Mỗi buổi sáng, ánh nắng ngày mới tràn qua khung cửa. Buổi chiều, gió từ sông và kênh đào lùa vào từng góc nhỏ mát lành. Những “chất liệu tự nhiên” này được kỳ vọng dệt nên một tổ ấm đầy cảm hứng.

Nếu các tháp căn hộ mang đến trải nghiệm sống giữa tầng không, nơi cư dân có thể cảm nhận thiên nhiên từ trên cao, thì 24 căn nhà phố thấp tầng nằm ven kênh đào lại mở ra một nhịp sống chậm rãi, an yên và biệt lập.

Tận dụng lợi thế tiếp giáp kênh đào, nhà phố Trellia Cove được thiết kế với những ô cửa rộng mở, hướng thẳng ra mảng xanh và mặt nước yên ả.

Ánh sáng, gió trời len lỏi vào từng góc nhỏ, mang đến trải nghiệm sống chan hòa cùng thiên nhiên, nơi cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng ngoài hiên, hay khép lại một ngày bằng buổi tối thư giãn giữa vườn nhà.

Nhà phố liên kế có phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng, đưa thiên nhiên vào không gian sống (Ảnh: CĐT).

Ngôn ngữ kiến trúc đề cao sự tinh tế và thanh lịch, ưu tiên gam màu trung tính, nhẹ nhàng và vật liệu gần gũi tự nhiên... Tất cả được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm mang đến cảm giác ấm cúng, thư thái mà vẫn hiện đại, giúp không gian sống luôn giữ được vẻ bền vững theo thời gian và hài hòa với tổng thể toàn khu.

Từ cảnh quan bên ngoài đến không gian bên trong, Trellia Cove đã khéo léo kiến tạo những khoảng sống nơi cư dân được hòa mình vào thiên nhiên bằng mọi giác quan. Trong sự kết nối ấy, sức khỏe thể chất được chăm sóc trọn vẹn, tinh thần được tái tạo, và những giá trị gia đình được hun đúc.