Trải nghiệm cuộc sống thông minh tại The Larita

Chuẩn sống thông minh

Không gian sống đóng vai trò quan trọng đối với mỗi gia đình. Đây là nơi mỗi người trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi, là nơi để tái tạo năng lượng và tận hưởng niềm hạnh phúc bên người thân yêu. Do đó, nhu cầu sở hữu không gian sống ấn tượng, tiện nghi và thoải mái ngày càng trở nên phổ biến.

Nắm bắt xu hướng này, The Larita được chủ đầu tư Xuân Thảo trang bị hệ thống Smart Home - Smart Living, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi và thông minh hơn. Theo đó, công nghệ này cho phép hẹn giờ cho đèn chiếu sáng, điều hòa, máy nóng lạnh... giúp tiết kiệm điện năng và mang đến sự tiện lợi tối đa.

Công nghệ này giúp tự động hóa các hoạt động trong nhà như đóng mở cửa, điều chỉnh ánh sáng, bật tắt các thiết bị điện... để giải phóng thời gian và công sức cho gia chủ. Bên cạnh đó, việc kết nối với các thiết bị như camera an ninh, robot hút bụi, loa... tạo nên một hệ sinh thái thông minh và tiện nghi.

The Larita còn sử dụng tính năng tự động hóa, gia chủ có trải nghiệm sống lý tưởng, thoải mái và góp phần tiết kiệm điện năng sử dụng khi có thể kiểm soát và quản lý hoạt động của toàn bộ thiết bị điện trong nhà, hỗ trợ xây dựng lối sống bền vững, bảo vệ môi trường.

Với những ưu điểm vượt trội về hệ thống Smart Home - Smart Living và không gian sống hòa quyện cùng thiên nhiên, The Larita hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, thông minh và bình yên đúng nghĩa.

Công nghệ Smart Home-Smart Living được tích hợp trong không gian sống tại The Larita.

The Larita - Bảo chứng chất lượng từ Anabuki

Giữ vững cam kết về chất lượng, The Larita được quản lý bởi Anabuki - đơn vị quản lý hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm. Cung cấp dịch vụ tư vấn - quản lý - vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, quy mô quản lý của Anabuki hiện nay ước tính đạt hơn 3.500 tòa nhà và gần 200.000 căn hộ tại Nhật Bản, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Anabuki sở hữu đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm cùng tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt lợi ích của cư dân lên hàng đầu.

Quản lý chuyên nghiệp từ Anabuki, The Larita sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản chặt chẽ, đảm bảo môi trường sống an ninh, an toàn 24/7 với hệ thống camera giám sát hiện đại, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo an ninh cho khu đô thị.

Không gian sống xanh - sạch - đẹp với công viên rộng rãi, mảng xanh được quy hoạch khoa học, hệ thống xử lý nước thải hiện đại.

Cư dân được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng hỗ trợ với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

Hệ thống thanh toán điện tử hiện đại, hóa đơn rõ ràng, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý tài chính.

Với sự hợp tác cùng Anabuki, The Larita cam kết mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, an toàn và hạnh phúc nhất.

Không gian chuẩn sống xanh, sống thông minh tại The Larita.

Kiến tạo không gian sống xanh tiện nghi tại The Larita

Cùng với không gian sống thông minh và đơn vị quản lý uy tín, The Larita còn mang đến cho cư dân một không gian xanh trong lành, gần gũi với thiên nhiên, là nơi vừa để ở, vừa để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và cải thiện sức khỏe.

Tổng thể khuôn viên khu đô thị được bao phủ bởi sắc xanh mát mắt với chuỗi tiện ích nội khu ngoài trời như công viên, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ ngoài trời, trường mầm non quốc tế... cùng nhiều tiểu cảnh được thiết kế và bố trí xen kẽ trong từng không gian, giúp cư dân luôn cảm thấy thoải mái khi được hòa mình vào bầu không khí tại nơi mình sống.

The Larita mong muốn mang đến một không gian sống ngập tràn sắc xanh.

Sở hữu vị trí cận kề TPHCM khi tọa lạc tại mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, hương lộ 10 (Bến Lức, Long An), cư dân tại The Larita cũng dễ dàng di chuyển đến trung tâm TPHCM. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện khi các tuyến đường trọng điểm như vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành… đi vào hoạt động trong tương lai và giúp việc di chuyển từ Long An đến các tỉnh Đông Nam Bộ rút ngắn đáng kể.

Mới đây, The Larita vừa tung ra loạt chính sách và chiết khấu hấp dẫn đến với khách hàng mong muốn sở hữu. Trong đó, chiết khấu 10% dành cho khách hàng thanh toán sớm 95%, miễn phí quản lý 5 năm đối với khách hàng mua để kinh doanh dịch vụ và 12 tháng đối với cư dân mua để ở. Kèm theo đó là chính sách miễn học phí 1 năm đầu tiên dành cho con em cư dân khi học tại trường mầm non quốc tế ngay nội khu.