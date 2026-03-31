TPHCM sẽ khảo sát gần 10.000 tuyến đường để xây dựng hệ số K

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1/7.

Dự án đặt ra nhiều nhiệm vụ, trọng tâm là công tác điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng khu vực, vị trí. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác định loại đất, phân vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn và xây dựng bảng so sánh để làm căn cứ tính toán hệ số điều chỉnh đến từng thửa đất.

Đồng thời, kết quả thực hiện hệ số điều chỉnh giá đất hiện hành cũng sẽ được phân tích, đánh giá nhằm rút kinh nghiệm và hoàn thiện phương pháp xây dựng hệ số mới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ lấy khoảng 29.000 phiếu điều tra, thực hiện trên 9.746 tuyến đường và đoạn đường. Mỗi tuyến đường sẽ có ít nhất 3 phiếu khảo sát giá đất do các tổ chức định giá thực hiện.

Ngoài ra, các đơn vị còn phải rà soát, bổ sung các tuyến đường mới phát sinh trong quá trình đô thị hóa để đảm bảo dữ liệu đầy đủ, cập nhật và phản ánh đúng thực trạng thị trường.

TPHCM sẽ khảo sát các tuyến đường để xây dựng hệ số K (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phạm vi triển khai dự án được thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, theo từng loại đất trong mỗi đơn vị hành chính. Trong đó, cấp xã, phường và đặc khu được xác định là đơn vị cơ bản để tiến hành điều tra. Kết quả thu thập từ cấp cơ sở sẽ được tổng hợp, xử lý để hình thành bộ dữ liệu chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị liên quan như Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, cơ quan Thuế, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp, Ủy ban MTTQ và UBND các phường, xã, đặc khu.

Khi hoàn thành, hồ sơ dự án bao gồm dự thảo quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, các phụ lục kèm theo, báo cáo thuyết minh, báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý, cùng toàn bộ dữ liệu điều tra được lưu trữ. Hồ sơ này sẽ được trình Hội đồng thẩm định TP xem xét trước khi trình UBND TP phê duyệt chính thức.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 12,6 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu việc phân bổ kinh phí cũng như đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định. Thời gian thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay.

Theo quy định tại Nghị quyết 254/2025, chậm nhất trước ngày 1/7, các tỉnh thành phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Trong thời gian chưa có hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng theo Luật Đất đai, 7 trường hợp được tiếp tục áp dụng bảng giá đất đến khi UBND TPHCM ban hành hệ số K.

Các trường hợp này như sau:

- Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.