TPHCM mời thầu dự án phía Bắc đường Vành đai 4 gần 30.000 tỷ đồng

UBND phường Tây Nam, TPHCM ban hành thông báo mời thầu Dự án Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 TPHCM.

Dự án này có quy mô gần 281ha, trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 272ha, còn lại là diện tích mặt nước sử dụng. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 29.647 tỷ đồng.

Sơ đồ Vành đai 4 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Mục tiêu đầu tư là xây dựng khu đô thị mới với các chức năng gồm khu nhà ở, công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ, văn phòng, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua. Dự án cũng bao gồm các công trình giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh đô thị, cây xanh đơn vị ở, công viên nhóm nhà ở và cây xanh cách ly.

Tiến độ thực hiện dự án là tối đa 12 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong 3 năm đầu, nhà đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý, công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Trong 10 năm đầu, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu, xây dựng hạ tầng xã hội, một phần nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình thương mại dịch vụ. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 12 năm.