Dự án nhà ở xã hội "nóng" bậc nhất Hà Nội lại lùi thời gian nhận hồ sơ

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, Hà Nội) - một trong những dự án được quan tâm nhất thời gian qua - vừa tiếp tục điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, thời điểm tiếp nhận hồ sơ dự kiến được lùi sang quý II. Đây là lần thứ hai dự án điều chỉnh kế hoạch. Trước đó, thời điểm nhận hồ sơ dự kiến vào quý IV/2025, sau đó được lùi sang quý I/2026.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, tại phường Thanh Liệt do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà DAC thực hiện.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9.300m2 (thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị mới Hạ Đình). Công trình này cao 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và 1 tầng hầm. Dự án nhà ở xã hội này có vị trí tiếp giáp các phường trung tâm Hà Nội, do đó được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

Tổng cộng dự án có 440 căn hộ, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn nhà ở thương mại. Trong số 365 căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 70-76,24m2, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2027. Đối tượng đăng ký và thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án này là 25 triệu đồng/m2; giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 150.000 đồng/m2/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý thẩm định theo quy định.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi liên danh nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Hạ Đình về việc hướng dẫn bố trí nhà ở xã hội tại dự án cho các đối tượng phải di chuyển để phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Sở này cho biết theo quy định hiện hành, các trường hợp bị thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có thể được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm. Đồng thời, không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập như quy trình thông thường.

Điều này được xem là điểm mới quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thành phố giải quyết nhanh các trường hợp tái định cư bằng nhà ở xã hội trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn về mặt bằng.

Trong trường hợp này, pháp luật hiện hành cũng không quy định chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm. Việc lựa chọn căn hộ sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người dân, căn cứ theo các tiêu chí đã được UBND thành phố phê duyệt. Điều này nhằm giảm áp lực thủ tục, hạn chế phát sinh khiếu kiện và bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình bố trí nhà ở.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở để triển khai đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.