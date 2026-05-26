Biến nhà bạn thành chốn nghỉ dưỡng với xu hướng mùa hè bất tận

Buổi chiều nắng gắt, chỉ cần bước vào một căn phòng phủ đầy họa tiết lá cây, ánh vàng dịu và lớp voan mỏng bay nhẹ, cảm giác oi bức ngoài phố của bạn dường như cũng dịu đi đôi chút. Đó chính là lý do xu hướng nội thất lấy cảm hứng từ thiên nhiên đang quay trở lại mạnh mẽ trong năm nay.

Nhưng khác với kiểu “mang cây xanh vào nhà” quen thuộc trước đây, làn sóng mới tạo cảm giác như cả không gian được đưa tới một khu vườn khác với hoa dại, sân hiên ngập nắng, cây cắt tỉa nghệ thuật và ký ức về những mùa hè dài bất tận.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, cảm giác được bước vào một căn phòng mang hơi thở của thiên nhiên giống như một liều thuốc tinh thần vô giá (Ảnh: Hovia).

Khi thiên nhiên phủ kín không gian sống

Giới thiết kế nội thất quốc tế đang đặc biệt yêu thích những họa tiết cây lá khổ lớn, tranh tường phong cảnh và giấy dán tường tạo hiệu ứng “đắm chìm”.

Các bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ vườn nhiệt đới, chim muông hay những khu nhà kính cổ điển khiến căn phòng có cảm giác rộng và thoáng hơn. Không gian không còn đơn thuần là nơi ở, mà giống một chốn nghỉ dưỡng tinh thần sau ngày dài.

Điểm đáng chú ý là bảng màu đều thiên về gam tự nhiên như xanh lá dịu, vàng nhạt, san hô đào, kem ngà hay hồng phấn. Đây cũng là những tông màu khá dễ ứng dụng trong nhà phố hoặc căn hộ chung cư vì tạo cảm giác mát mắt và nhẹ nhàng.

Tường nhà giờ cũng thành “khu vườn”

Một trong những thay đổi rõ nhất của xu hướng này là việc tường và trần nhà không còn để trống.

Các mẫu giấy dán tường mới mô phỏng cây cỏ, trái cây, dây leo hay côn trùng dưới ánh trăng đang được sử dụng để tạo hiệu ứng như sống giữa thiên nhiên. Nhiều thiết kế thậm chí phủ họa tiết lên cả trần nhà để căn phòng có cảm giác bao bọc hoàn toàn.

Bạn không cần cải tạo quá lớn mà chỉ một mảng tường đầu giường, góc bàn ăn hoặc khu vực đọc sách sử dụng giấy dán tường hoa lá cũng đủ tạo cảm giác mới mẻ. Các chuyên gia nội thất cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc trang trí quá nhiều, mà là tạo được cảm giác mềm mại và thư giãn cho không gian.

Ký ức mùa hè trở thành cảm hứng nội thất

Không ít nhà thiết kế hiện nay khai thác cảm xúc hoài niệm trong nội thất. Những lớp voan hoa nhỏ, sofa họa tiết cổ điển hay chất liệu vải mềm gợi nhớ phong cách nhà ở thập niên 1980 đang trở lại. Điều này tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi và có phần “chậm lại” giữa nhịp sống hiện đại.

Xu hướng này đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn căn nhà mang cảm giác sống hơn là chỉ đẹp để ngắm. Một chiếc rèm voan sáng màu đón nắng sớm, khăn trải bàn hoa nhí hay bộ ghế mây đặt gần cửa sổ đều có thể khiến căn phòng gợi cảm giác nghỉ hè dù đang giữa ngày làm việc bình thường.

Không gian sống thiên về cảm xúc

Các nhà thiết kế cho rằng sức hút lớn nhất của xu hướng “mùa hè bất tận” nằm ở cảm xúc mà nó mang lại.

Ngay cả trong những ngày mưa kéo dài hay thời tiết u ám, không gian phủ đầy yếu tố thiên nhiên vẫn giúp con người thấy dễ chịu hơn. Đó là lý do những chất liệu có kết cấu mềm, họa tiết hữu cơ và màu sắc tự nhiên đang được ưa chuộng trở lại.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kiểu nội thất này còn giúp giảm cảm giác bí bách ở các căn hộ thành phố vốn thiếu cây xanh và ánh sáng tự nhiên.

Không gian phủ họa tiết thiên nhiên đang trở thành xu hướng nội thất nổi bật năm nay (Ảnh: FT).

Công nghệ khiến nội thất thiên nhiên chân thực hơn

Sự phát triển của công nghệ in và quét kỹ thuật số cũng góp phần làm các thiết kế thiên nhiên trở nên sống động hơn trước. Nhiều mẫu giấy dán tường hay vải nội thất hiện có độ chi tiết cao, tạo cảm giác gần như được vẽ tay. Các gam màu cũng mềm và tự nhiên hơn, tránh cảm giác sặc sỡ hoặc giả tạo.

Điều này giúp xu hướng “vườn trong nhà” dễ ứng dụng hơn với nhiều phong cách khác nhau, từ căn hộ hiện đại đến nhà theo kiểu vintage.

Sau nhiều năm chuộng tối giản tuyệt đối, nhiều người dường như đang muốn ngôi nhà có thêm cảm xúc, ký ức và sự mềm mại. Và đôi khi, chỉ một góc nhỏ đầy cây lá hay ánh nắng dịu cũng đủ khiến cuộc sống thường ngày bớt mệt mỏi hơn.