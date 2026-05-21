Cuộc đua tăng vốn của doanh nghiệp bất động sản "nóng" dần

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) dự kiến chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về gần 2.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phần lớn nguồn vốn sẽ được sử dụng cho hoạt động M&A (mua bán, sáp nhập) và phát triển dự án mới. Trong đó, khoảng 1.550 tỷ đồng dự kiến rót vào dự án ven sông Hàn tại Đà Nẵng, bao gồm nhận chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point và bổ sung vốn triển khai dự án.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN - đơn vị phát triển dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM.

Doanh nghiệp bất động sản tăng cường huy động vốn (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng xu hướng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) thông qua kế hoạch phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2025 cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 4.067 tỷ đồng.

Hay Công ty Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) cũng hoàn tất phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ như ông Trương Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Công ty Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng VDC.

Hoặc trường hợp Novaland có kế hoạch phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành. Đồng thời, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3.

Không chỉ đẩy mạnh kênh cổ phiếu, các doanh nghiệp địa ốc cũng tăng tốc phát hành trái phiếu. Theo báo cáo của Chứng khoán MB (MBS), tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 đạt khoảng 51.700 tỷ đồng, tăng 60% so với tháng trước. Trong đó, nhóm bất động sản dẫn đầu với tỷ trọng gần 59%, tương đương 30.400 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho biết các doanh nghiệp địa ốc đang ngày càng đẩy mạnh huy động vốn qua thị trường trái phiếu và thị trường vốn, khi tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt hơn.

Ngoài nhu cầu vốn cho các dự án mới, VIS Rating ước tính năm nay sẽ có khoảng 99.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn, kéo theo nhu cầu tái cấp vốn gia tăng. Đồng thời, chủ đầu tư có xu hướng huy động vốn cho dự án mới thông qua kênh trái phiếu.

Tại sự kiện của Saigon Times tổ chức, bà Hồ Thị Kiều Trang - Giám đốc Nghiên cứu ngành bất động sản, Bộ phận khách hàng tổ chức của Chứng khoán HSC - đánh giá thị trường trái phiếu là kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và Ngân hàng Nhà nước có giới hạn cho vay đối với lĩnh vực bất động sản.

Bà Trang cho rằng doanh nghiệp bất động sản cần cân bằng giữa các kênh huy động vốn, gồm nguồn tiền từ người mua nhà, tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Trong đó, trái phiếu vẫn là kênh quan trọng và đang có dấu hiệu phục hồi trở lại trong năm 2025 với giá trị phát hành gia tăng.

Theo đại diện HSC, giai đoạn năm 2022, sau khi có sự can thiệp của cơ quan quản lý, thị trường trái phiếu đã trải qua quá trình thanh lọc mạnh. Điều này được ví như “liều vaccine” giúp thị trường nhận diện rõ hơn các rủi ro của việc phụ thuộc quá lớn vào trái phiếu. Sau đó, nhiều doanh nghiệp đã tái cấu trúc, cân đối lại cơ cấu vốn, trong khi hoạt động phát hành trái phiếu cũng được thực hiện bài bản hơn trước.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng từng bước hoàn thiện cơ chế giám sát, định hướng hoạt động phát hành trái phiếu hướng đến các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Theo bà Trang, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang ở trạng thái tích cực hơn nhiều và mức độ rủi ro về phát hành trái phiếu đã thấp hơn so với giai đoạn trước.