Trước kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TPHCM đã gửi tới tờ trình về ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Dự kiến, giá đất ở cao nhất toàn TPHCM nằm tại đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi (khu vực quận 1 cũ), với mức 687,2 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1. Đây là nhóm tuyến đường trung tâm, tập trung hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch và tài chính lớn nhất thành phố.

So với bảng giá đất hiện hành, mức giá này tăng tối đa 1,65 lần và phản ánh xu hướng tiệm cận giá thị trường.

Đường Lê Lợi là một trong những khu vực có giá đất cao nhất TPHCM theo bảng giá dự kiến (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Giá đất ở thấp nhất trong dự thảo được xác định tại khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ cũ, với mức 2,3 triệu đồng/m2. Đây là khu vực có điều kiện hạ tầng còn hạn chế, vị trí biệt lập, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương.

Việc xác lập mức giá thấp tại Thiềng Liềng nhằm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, tránh tạo áp lực tài chính đối với người dân khi thực hiện nghĩa vụ đất đai.

Chênh lệch giữa giá đất ở cao nhất và thấp nhất tại TPHCM dự kiến lên tới gần 300 lần. Sự khác biệt này phản ánh rõ đặc điểm không gian đô thị, mức độ phát triển hạ tầng, khả năng sinh lợi của đất đai tại từng khu vực.

Ngoài khu vực trung tâm quận 1 cũ, nhiều địa bàn khác dự kiến cũng có mức giá cao. Tại khu vực Bình Dương cũ, giá đất ở cao nhất được đề xuất 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác sĩ Yersin, Bạch Đằng). Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mức cao nhất lên tới 149,48 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân).

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, bảng giá đất không phải là giá giao dịch, mà là căn cứ quản lý Nhà nước, được xây dựng có lộ trình và sẽ tiếp tục điều chỉnh hằng năm để phù hợp biến động thị trường.

Sau sáp nhập, bảng giá đất hiện hành tại các địa phương tại TPHCM có độ chênh lớn so với giá thị trường, gây khó khăn cho bồi thường, tái định cư và đấu giá đất. Với bảng giá dự kiến mới, khoảng cách này được thu hẹp đáng kể, đặc biệt ở khu vực trung tâm và các đô thị phát triển nhanh.

Theo UBND TPHCM, các mức giá nêu trên được xây dựng dựa vào vị trí, chiều rộng đường, loại đô thị, điều kiện kết nối hạ tầng và khả năng khai thác thương mại. Bảng giá đất mới nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn giữa giá Nhà nước và giá thị trường, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.