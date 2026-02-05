5 kiểu sofa chuyên gia khuyên tránh để phòng khách luôn hiện đại

Trong thế giới nội thất luôn biến đổi, chiếc sofa không chỉ đơn thuần là nơi để ngồi xem tivi hay tiếp khách, mà còn là tuyên ngôn về gu thẩm mỹ của gia chủ. Tuy nhiên, có những mẫu sofa từng "làm mưa làm gió" nay đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn của một ngôi nhà hiện đại, tinh tế.

Dựa trên kinh nghiệm của nhà thiết kế, hãy cùng điểm qua những kiểu dáng nên tránh để không gian sống của bạn luôn sang trọng và thoáng đãng.

Sofa là nơi lý tưởng để thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè, quây quần bên gia đình trong những buổi xem phim, đồng thời cũng là điểm nhấn trung tâm trong thiết kế phòng khách (Ảnh: Livingetc).

Sofa phong cách giữa thế kỷ 20

Phong cách mid-century modern (giữa thế kỷ 20) với những chiếc ghế chân gỗ thon gọn từng tạo nên cơn sốt tại Việt Nam vài năm gần đây. Tuy nhiên, các nhà thiết kế cho rằng thị trường đang bị bão hòa bởi những mẫu mã sao chép rẻ tiền, thiếu cá tính.

Vấn đề không nằm ở bản thân phong cách này, mà nằm ở việc chúng bị sản xuất hàng loạt với chất liệu kém tinh tế.

Thay vì mua một chiếc sofa "nhìn đâu cũng thấy" trên các trang thương mại điện tử, hãy thử săn lùng những món đồ cổ điển thực thụ. Hoặc đơn giản hơn, bạn hãy đặt đóng sofa với chất liệu vải bọc cao cấp, màu sắc riêng biệt để tạo điểm nhấn độc bản cho phòng khách nhà mình.

Bộ sofa "tông xuyệt tông" hoàn toàn

Tâm lý của nhiều người là mua trọn bộ sofa (gồm một ghế dài và 2 ghế đơn y hệt nhau) cho an toàn và đồng bộ. Thế nhưng theo nhà thiết kế nội thất, cách bài trí này vô tình biến phòng khách của bạn trông giống một showroom trưng bày nội thất hơn là một tổ ấm.

Sự hiện đại ngày nay đề cao tính ngẫu hứng và pha trộn (mix & match). Thay vì một bộ ghế "đồng phục", hãy thử kết hợp chiếc sofa dài chủ đạo với những chiếc ghế đẩu (đôn) hoặc ghế thư giãn có kiểu dáng, chất liệu khác biệt.

Ví dụ, một chiếc sofa nỉ màu kem sẽ trở nên nổi bật hơn khi đặt cạnh một chiếc ghế da màu nâu bò hoặc một chiếc bàn trà kim loại. Sự tương phản này mới chính là chìa khóa tạo nên chiều sâu cho không gian.

Sự kết hợp ngẫu hứng giữa các loại ghế khác nhau tạo nên vẻ đẹp hiện đại và có gu hơn là những bộ sofa đồng bộ cứng nhắc (Ảnh: Leather Gallery).

Sofa da chần nút Chesterfield cỡ lớn

Dòng sofa Chesterfield với đặc trưng tay cuộn tròn to bản và lưng da chần nút thường được gắn mác "sang trọng" hay "quyền quý". Tuy nhiên, với các căn hộ chung cư hay nhà phố diện tích khiêm tốn tại các thành phố lớn, kiểu ghế này lại là một "kẻ cắp không gian".

Phần tay vịn và lưng ghế quá dày chiếm dụng nhiều diện tích quý giá mà không gia tăng thêm chỗ ngồi thực tế. Hơn nữa, bề mặt da chần nút đôi khi tạo cảm giác cứng và bí bách trong khí hậu nhiệt đới. Thay vào đó, kiểu sofa Bridgewater (tay cuộn nhỏ kiểu Anh) hoặc các mẫu sofa văng có đường nét thanh thoát sẽ là giải pháp thay thế hoàn hảo: vẫn giữ được nét cổ điển, sang trọng nhưng mềm mại và thoáng đãng hơn nhiều.

Sofa dáng bệt lưng thấp

Những chiếc sofa "lùn" với phần lưng và mặt ngồi sát sàn nhà trông rất "nghệ" và thời thượng trên các tạp chí kiến trúc. Nhưng thực tế sử dụng lại là câu chuyện khác. Theo các nhà thiết kế, kiểu ghế này cực kỳ bất tiện cho việc ngồi lâu.

Đặc biệt với văn hóa gia đình nhiều thế hệ tại Việt Nam, sofa quá thấp là "kẻ thù" của người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương khớp, đầu gối. Việc đứng lên ngồi xuống sẽ trở nên khó khăn. Hãy ưu tiên công thái học. Chiều cao mặt ghế tiêu chuẩn lý tưởng nên rơi vào khoảng 45-46 cm. Con số vàng này giúp đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho cả gia đình cũng như khách đến chơi nhà.

Chọn sofa có chiều cao tiêu chuẩn và kiểu dáng thanh thoát giúp không gian phòng khách rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình (Ảnh: Ideal Home).

Sofa thư giãn ngả lưng cồng kềnh

Sofa Recliner (ghế có chức năng bật ra để nằm) là "giấc mơ" của nhiều người yêu thích sự thoải mái. Nhưng xét về tính thẩm mỹ, chúng thường không "được lòng" các nhà thiết kế vì vẻ ngoài thô kệch, nặng nề, phá vỡ cấu trúc tinh tế của phòng khách hiện đại.

Nếu bạn muốn sự thư giãn nhưng vẫn cần đẹp, hãy chọn sofa chữ L có phần giường nằm hoặc đơn giản là kết hợp sofa văng với một chiếc đôn rời linh hoạt. Giải pháp này giúp bạn có chỗ gác chân thoải mái khi cần, nhưng khi có khách, chiếc đôn có thể trở thành bàn trà phụ hoặc ghế ngồi, giúp không gian gọn gàng và thanh lịch hơn hẳn.