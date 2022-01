(Dân trí) - 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đều nằm ở vị trí ven hồ hoặc tại các ngã 4 những tuyến phố đắc địa, sầm uất bậc nhất của Thủ đô.

Toàn cảnh 11 dự án của Tân Hoàng Minh tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội

Trước khi ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc khu đất trúng thầu trong vụ đấu giá đình đám ở Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM), Bộ Công an đã có yêu cầu xác minh 11 dự án bất động sản do Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.

Theo đó, Cục C03 Bộ Công an cuối tháng 12/2021 có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Liên quan đến việc Bộ Công an xác minh các dự án của Tân Hoàng Minh, đại diện Cục C03 xác nhận "đây là hoạt động bình thường của cơ quan bảo vệ pháp luật".

Được biết, 11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D' San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D'.El Dorado Phú Thượng; D'.Dorado Phú Thanh; D'Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D'. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

D'. El Dorado gồm hai tòa tháp D'. El Dorado I (Phú Thượng) và D'. El Dorado II (Phú Thanh), mỗi tòa rộng 3.183m2 bao gồm 4 tầng hầm, 27 tầng nổi. Tòa Phú Thượng bàn giao từ năm 2019, tòa Phú Thanh từ năm 2020. Diện tích mỗi căn hộ từ 33m2 đến 252m2.

Hai tòa nhà tọa lạc cận hồ Tây; tiếp giáp các mặt đường lớn Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn và đại lộ Võ Chí Công.

Dự án D'. Le Roi Soleil - Quảng An của Tân Hoàng Minh được khởi công năm 2015 tại số 2 Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dự án nằm tại vị trí "đất vàng" ngay ngã ba nối phố Xuân Diệu và Đặng Thai Mai.

D'. Le Roi Soleil là tổ hợp gồm 6 tầng hầm, hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng với 498 căn hộ siêu sang (các căn hộ có diện tích từ 80 - 333m2), 8 căn hộ Penthouse, mỗi căn rộng 330m2 và có sân vườn riêng. Dự án có hướng nhìn ra hồ Tây.

Dự án này có mặt tiền ở đường Đặng Thai Mai - là tuyến đường theo quy hoạch trong trục không gian bán đảo Quảng An kết nối từ đường Xuân Diệu đến đường Âu Cơ. Quy mô mỗi tuyến làn đường rộng 21 m với 4 làn xe. Dự án này nằm trên khu đất rộng gần 10.000m2.

Ngôi Sao Việt - thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng là chủ đầu tư của khu đô thị Vinhomes D'. Capitale Trần Duy Hưng (Cầu Giấy). Dự án do Vinhomes phân phối, quản lý, vận hành và Techcombank tài trợ vốn, bảo lãnh tiến độ. Diện tích dự án là khoảng 5 ha và 400.000m2 sàn xây dựng.

Dự án bao gồm 6 tòa tháp (4 tòa căn hộ chung cư và hai tòa căn hộ Soho) nằm ngay ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long. Dự án đã được bàn giao từ năm 2019 với khoảng 2.000 căn hộ.

D'.Le Pont D' or Hoàng Cầu nằm ở số 36 Hoàng Cầu - có hướng nhìn ra hồ Hoàng Cầu, khởi công từ năm 2013 trên nền diện tích 5.363m2. Dự án có 23 tầng nổi và 4 tầng hầm với 308 căn hộ.

D'. Le Pont D'or là một trong những dự án có mặt sớm nhất của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Dự án từng được chào bán với mức giá khoảng 40 - 45 triệu đồng/m2. Căn hộ rộng nhất tại dự án này lên tới 400m2, giá khoảng 15 - 16 tỷ đồng.

Summit Building có vị trí tại số 216 Trần Duy Hưng, có 35 tầng nổi, 4 tầng hầm (bao gồm 1 tầng lửng), với tổng diện tích dự án 2.373m2 với 288 căn hộ.

Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 52.217m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 800 tỷ đồng (trong đó vốn nhà đầu tư 158 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng và huy động hợp pháp khác 634 tỷ đồng). Tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2016 đến quý IV/2019.

Dự án tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy; được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791m2; gồm một tòa tháp cao 32 tầng với 242 căn hộ. D'. Palais de Louis ra mắt vào năm 2009. Mỗi m2 căn hộ được rao bán với giá trên 145 triệu đồng, tương đương khoảng 13 - 27 tỷ đồng/căn (1,3 triệu USD). Tuy nhiên, dự án liên tục bị chậm tiến độ nên chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng.

Đến năm 2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh mở cửa dự án chào đón các chủ căn hộ. Hiện tại, giá rao bán các căn hộ D'. Palais De Louis là từ 14,5 tỷ đồng đến 56 tỷ đồng/căn, nội thất từ 4 tỷ đồng đến 8 tỷ đồng/căn. Vào năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận thanh tra ba dự án trên của Tân Hoàng Minh có vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng.

Dự án Nam Đại Cồ Việt được Hà Nội giao CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà triển khai từ năm 2002, song chậm tiến độ suốt nhiều năm. Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chào bán thành công lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng để tái khởi động dự án này.

Theo quy hoạch, trên dải đất này sẽ xây dựng 7 tòa nhà cao 11 - 24 tầng với tổng diện tích sàn là 29.000m2 cùng các công trình công cộng, văn phòng làm việc của các cơ quan và các khu dịch vụ dân sinh; tổng mức đầu tư 1.073 tỷ đồng.

Hiện tại, trên khu đất dự án mới có hai công trình cao tầng được hoàn thành, trong đó tòa nhà 4A ở góc đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu vừa được xây mới, đã hoàn thành song chưa đưa vào sử dụng.

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp, thương mại, văn phòng và nhà ở (có tên thương mại là D' San Raffles) tại khu đất vàng số 22 - 24 phố Hàng Bài và số 25 - 27 phố Hai Bà Trưng do CTCP Thời đại mới T&T (công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/6/2010, cấp điều chỉnh lần 1 ngày 11/5/2015. Sau nhiều năm "đắp chiếu", đến tháng 3/2021, dự án bất ngờ được khởi công.

Vị trí dự án của Tân Hoàng Minh tại số 94 Lò Đúc, nằm giữa bốn con phố là Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Hòa Mã và Lò Đúc. Khu đất làm dự án có diện tích khoảng 2,67 ha; dự kiến triển khai hai tòa cao ốc cao 33 - 35 tầng.

Khu đất xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai của Tân Hoàng Minh tại quận Hoàng Mai có vị trí cạnh đường BT Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Quy mô dự án dự kiến khoảng 19,4 ha gồm 7 tòa chung cư 25 - 35 tầng. Vị trí khu đất nằm cạnh dự án Gelexia Riverside và Đồng Phát Parkview, cạnh Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Y Hà Nội.