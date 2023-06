Tiềm năng của dự án Glory Heights

"Bản sao" của The Landmark

Khi The Landmark - Vinhomes Central Park "trình làng" gần 3 năm trước, phân khu đã nhanh chóng được thị trường đón nhận. Người mua, nhà đầu tư tinh tường đã nhìn thấy rõ tiềm năng từ tọa độ tâm điểm mà The Landmark với tầm nhìn thoáng đãng cùng cuộc sống nghỉ dưỡng giữa hệ tiện ích như công viên trung tâm, quảng trường, bến thuyền bên sông… Đó là lý do cho tới thời điểm hiện tại, mức giá tại đây vẫn khá tốt.

Tiếp bước The Landmark, một bản sao được tái hiện bờ bên kia sông Sài Gòn, mang tên Glory Heights nằm trong lòng Vinhomes Grand Park; giữa trung tâm kinh tế Thủ Đức sầm uất.

Phân khu gồm 5 tòa tháp có độ cao từ 24-39 tầng, toàn bộ các tòa đều được trang bị hệ thống đèn LED Linear kết hợp LED Flood light ở phần mái; phần thân tòa là hệ thống LED Flood light và sảnh sẽ là hệ đèn LED Down light.

Do đó, sau khi tắt nắng, các tòa căn hộ Glory Heights sẽ nổi bật lộng lẫy, đậm chất thơ trên nền trời TP Thủ Đức, toát lên niềm kiêu hãnh xứng tầm vị thế.

Glory Heights sở hữu hệ thống đèn LED hiện đại nổi bật lộng lẫy và khác biệt (Ảnh: Vinhomes).

Glory Heights còn chinh phục khách hàng nhờ thiết kế với khả năng vừa tối ưu tính năng sử dụng, vừa mang sự hào nhoáng của một "khách sạn hạng sang" như "người tiền nhiệm" The Landmark. Sự xa hoa, lộng lẫy này được kiến tạo trong không gian sảnh chờ hiện đại, tiện nghi, với diện tích rộng, thoáng đãng, hút được nhiều ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn chiếu sáng đa sắc, hệ thống thang máy cao cấp, thông minh…

Nếu như The Landmark được thừa hưởng không gian khoáng đạt ven sông Sài Gòn thì Glory Heights lại sở hữu "tầm view đắt giá đến từ quảng trường Golden Eagle, công viên ánh sáng và Vincom Mega Mall thế hệ mới.

Toàn bộ các căn hộ tại đây đều được trang bị hệ kính tràn panorama nên chỉ cần bước chân ra ban công, cư dân đã có thể thu gọn thiên nhiên xanh mát, bao la vào trong tầm mắt. Đây hứa hẹn tạo ra tiềm năng tăng giá cho mỗi căn hộ bởi bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng (theo báo cáo của Knight Frank).

Một trong những tầm nhìn thoáng đãng từ căn hộ Glory Heights (Ảnh: Vinhomes).

Sức hút của Glory Heights còn thể hiện bởi khả năng kết nối với khu vực lân cận, mang tới sự tiện lợi cho cư dân khi bao quanh dự án là hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm đã đi vào vận hành và đang tiếp tục được xây dựng.

Đáng chú ý, dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 3 đã khởi công từ ngày 18/6/2023 giúp việc di chuyển từ Glory Heights đến trung tâm TPHCM và các "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn trong tương lai.

Tiện ích sang trọng, chất sống cao cấp

Không chỉ được chú ý vì mang bản sắc từ "nguyên mẫu" The Landmark, Glory Heights còn sở hữu nhiều giá trị riêng. Theo đó, thấu hiểu "cơn khát" cuộc sống nghỉ dưỡng sau đại dịch Covid-19, chủ đầu tư đã cho xây dựng dưới chân phân khu một tổ hợp tiện ích sang trọng như resort, giúp cư dân hưởng thụ sự an nhiên, khỏe mạnh suốt 365 ngày trong năm.

Điểm nhấn của Glory Heights nằm ở hồ bơi Malibu rộng hơn 845m2 dưới tòa nhà bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và hồ thác tràn vô cực cùng suối bậc cảnh quan, vườn cọ nhiệt đới San Mariano, đường dạo mạch vòng 400m, ghế nghỉ Sunken... Các cư dân nhí tại đây không nên bỏ qua Jura Park - Công viên khủng long đa trải nghiệm, tái hiện thế giới tiền sử đầy sức cuốn hút.

Những người mê chất "sống xanh" sẽ được thỏa mãn niềm đam mê khi Glory Heights nằm kế cận loạt "kỳ quan" thiên nhiên như công viên ánh sáng, được lấy ý tưởng của Garden By The Bay (Singapore), vườn Nhật, bãi cỏ quảng trường, khu vui chơi trẻ em, con đường tình yêu, khu tiệc nướng BBQ, khu tập thể thao, chèo thuyền…

Quảng trường Golden Eagle kế cận cũng đầy sức cuốn hút với hồ nước rộng 2.000m2, đồi Beverly, vườn cọ, hàng chà là Canary, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... cho những phút giây trải nghiệm mang đậm tinh thần nước Mỹ phóng khoáng, sang trọng, cao cấp.

Glory Heights sở hữu chất sống "hàng hiệu" nhờ tiện ích nội khu và liền kề cao cấp (Ảnh: Vinhomes).

Cư dân tương lai của Glory Heights sẽ có lợi thế vừa về ở đã được bắt nhịp vào nhịp sống sôi động, tiện nghi như ở các đô thị hàng đầu thế giới. Bởi, sau hơn 4 năm chính thức ra mắt, trong lòng Vinhomes Grand Park đã hình thành loạt "tọa độ giao thương" sôi động phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho khoảng 52.000 người.

Glory Heights nằm kế cận con phố Rodeo sầm uất dài hơn nửa cây số, đối diện bên kia đường là Vincom Mega Mall giúp cư dân dễ dàng đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, từ vui chơi giải trí, tới mua sắm, ăn uống…

Không chỉ vậy, Glory Heights ghi điểm với các gia đình đa thế hệ với sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng trong hệ sinh thái các dịch vụ của tập đoàn Vingroup. Chỉ cách vài bước chân di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận tới hệ thống trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, được thừa hưởng hàng ngày tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes hay sử dụng các tuyến xe buýt điện VinBus... Sắp tới đây còn có sự xuất hiện của trường Brighton College - ngôi trường tư thục hàng đầu có gần 200 năm lịch sử tại Vương quốc Anh.

Cộng hưởng cùng các ưu thế vượt trội khác, chỉ ít ngày sau khi ra mắt, Glory Heights đã tạo hiệu ứng trên thị trường bất động sản phía đông TPHCM. Nhiều nhà đầu tư sành sỏi kỳ vọng Glory Heights sẽ tiếp tục tạo những "hiện tượng bán hàng" ấn tượng trong tương lai như cách The Landmark đã thành công chinh phục những khách hàng khó tính.