6 thứ nên được bỏ ngay khỏi tủ quần áo

Khi nhắc đến việc dọn dẹp nhà cửa, chúng ta thường ưu tiên phòng khách hay không gian bếp mà quên mất những chiếc ngăn kéo tủ quần áo - khu vực rất dễ biến thành một "hố đen" nuốt chửng mọi thứ.

Theo các chuyên gia tổ chức không gian sống, việc định kỳ dọn dẹp tủ đồ không chỉ giải phóng diện tích vật lý mà còn giải tỏa áp lực tâm lý. Để bắt đầu hành trình thanh lọc tủ đồ mượt mà nhất, dưới đây là những món đồ bạn cần lấy ra khỏi ngăn kéo ngay lập tức.

Những món đồ tưởng chừng vô hại như áo chật, tất cũ hay quần áo bị lãng quên lại khiến tủ đồ ngày càng bừa bộn (Ảnh: House Digest).

Trang phục không còn vừa vặn

Nhiều người có thói quen giữ lại những món đồ chật, rộng với hy vọng một ngày nào đó sẽ mặc lại vừa. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý học không gian chỉ ra rằng việc ngày ngày nhìn thấy những món đồ không thuộc về kích cỡ hiện tại chỉ tạo ra sự lộn xộn thị giác và âm thầm làm giảm sự tự tin của bạn. Chiếc tủ nên là nơi phản ánh phiên bản rạng rỡ nhất của bạn ở hiện tại, chứ không phải là nơi lưu giữ những nuối tiếc của quá khứ.

Quần áo bị lãng quên hơn một năm

Một quy tắc bất thành văn trong nghệ thuật dọn dẹp là nếu đã trải qua trọn vẹn 4 mùa mà bạn chưa một lần đụng đến món đồ nào đó thì đã đến lúc bạn cần nói lời tạm biệt.

Phong cách cá nhân của chúng ta luôn chuyển động. Việc cố chấp giữ lại những món đồ lỗi mốt trong một ngăn kéo có diện tích hạn hẹp đồng nghĩa với việc bạn đang đánh cắp không gian của những trang phục thực sự cần thiết.

Số lượng tất và đồ lót dư thừa

Văn hóa mua sắm trực tuyến thường khiến chúng ta vô tình tích trữ quá nhiều tất, đồ lót hay đồ ngủ nhét đầy các góc tủ. Lời khuyên thiết thực nhất là hãy kiểm đếm và chỉ giữ lại số lượng tương đương với chu kỳ giặt giũ của gia đình bạn.

Hãy giữ lại những món đồ có chất liệu mềm mại, khiến bạn thấy thoải mái nhất và mạnh dạn đem phần còn lại đi quyên góp hoặc tái chế.

Những bộ đồ mang danh tính cũ

Khá nhiều người thường nhét sâu vào góc tủ những bộ đồng phục từ công ty cũ, chiếc đầm bầu từ vài năm trước hay những bộ đồ ở nhà từ thời kỳ giãn cách. Dù chúng vẫn còn tốt, nhưng việc để lẫn lộn đồ của "quá khứ" với trang phục thường ngày sẽ khiến não bộ mệt mỏi khi phải xử lý quá nhiều thông tin mỗi lần mở tủ.

Nếu chúng mang giá trị kỷ niệm, hãy cất gọn vào một chiếc hộp và đặt lên nóc tủ thay vì để chúng chiếm dụng không gian sử dụng mỗi ngày.

Trang phục dính vết bẩn cứng đầu

Ai cũng từng tiếc nuối nhét một chiếc áo dính vết cà phê khó phai vào góc tủ với suy nghĩ "để cuối tuần rảnh sẽ dùng thuốc tẩy". Nhưng sự thật là cái "cuối tuần" đó thường không bao giờ đến.

Đừng biến ngăn kéo thành nơi lưu trữ những dự định dang dở. Việc vứt bỏ những món đồ hỏng hóc này sẽ lập tức mang lại cảm giác nhẹ nhõm và gọn gàng.

Đồ mặc nhà và đồ lót đã quá cũ

Nhiều người thường có thói quen tận dụng quần áo cũ sờn làm đồ mặc nhà. Thế nhưng, tất cả mọi vật đều có tuổi thọ nhất định. Khi chun quần đã giãn, vải mỏng đi và bề mặt sờn rách, chúng không còn mang lại sự nâng niu cho cơ thể bạn nữa.

Hãy hình thành thói quen kiểm tra và thay mới nhóm đồ này mỗi năm một lần, lý tưởng nhất là vào các dịp chuyển mùa để vừa tối ưu chi phí, vừa tự thưởng cho bản thân sự thoải mái trọn vẹn nhất.