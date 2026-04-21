5 bước làm trước khi bật điều hòa giúp giảm ngay 20% tiền điện

Khi thời tiết bắt đầu oi bức, điều hòa nhanh chóng trở thành “cứu tinh” trong mỗi gia đình. Tuy nhiên sau nhiều tháng không hoạt động, thiết bị này cần được kiểm tra và vệ sinh đúng cách trước khi vận hành trở lại.

Chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp không khí trong nhà sạch hơn, bảo vệ sức khỏe mà còn giảm đáng kể chi phí điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Điều hòa sau thời gian dài “ngủ đông” cần được kiểm tra và vệ sinh đúng cách trước khi sử dụng để đảm bảo không khí trong lành và tránh tiêu tốn điện năng (Ảnh: Ideal Home).

Vệ sinh tấm lưới lọc bụi

Sau mùa đông, lưới lọc điều hòa thường tích tụ bụi mịn, vi khuẩn và nấm mốc. Nếu không làm sạch, luồng gió sẽ bị cản trở, khiến máy phải hoạt động quá tải.

Theo chuyên gia, lưới lọc bẩn có thể làm điện năng tiêu thụ tăng tới 20%.

Chỉ cần tháo lưới, rửa bằng nước, dùng bàn chải mềm làm sạch và phơi khô trong bóng râm, bạn đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm mát.

Dọn dẹp không gian quanh dàn nóng

Dàn nóng cần không gian thông thoáng để tản nhiệt. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại tận dụng ban công để chứa đồ, vô tình che chắn luồng khí.

Hãy loại bỏ vật cản như thùng carton, quần áo hay cây cảnh quá rậm. Điều này giúp máy hoạt động ổn định hơn, làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm điện rõ rệt.

Kiểm tra lại điều khiển

Sau thời gian dài không sử dụng, pin điều khiển dễ bị chảy nước hoặc hết năng lượng.

Bạn nên thay pin mới, kiểm tra độ nhạy của nút bấm và đảm bảo điều khiển vẫn kết nối tốt với điều hòa. Một thao tác nhỏ nhưng giúp tránh phiền toái khi cần dùng gấp.

Chạy thử trước ngày nắng gắt

Đừng đợi tới ngày 40 độ C mới bật máy. Hãy chạy thử điều hòa khoảng 10-15 phút trong thời điểm giao mùa.

Nếu bạn thấy các hiện tượng như luồng gió yếu, máy phát ra tiếng kêu ồn ào hay có mùi hôi tỏa ra, đây là cảnh báo máy đang gặp vấn đề và cần xử lý sớm.

Đặt lịch bảo dưỡng định kỳ

Bạn có thể tự làm sạch lớp vỏ ngoài nhưng những chi tiết sâu bên trong như quạt lồng sóc, màng nhôm tản nhiệt hay lượng gas làm lạnh lại cần đến bàn tay của những người thợ lành nghề.

Bảo dưỡng đầu mùa giúp phát hiện lỗi sớm, đảm bảo không khí sạch và tránh bị “chặt chém” khi nhu cầu sửa chữa tăng cao giữa mùa hè.

Đây là khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại hiệu qu ả lâu dài cho cả thiết bị và túi tiền.

Chỉ với 5 bước đơn giản, bạn không chỉ giúp điều hòa hoạt động trơn tru mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình và tiết kiệm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.