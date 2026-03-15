Thêm thông tin quanh vụ Đất Xanh mua dự án ở TPHCM

Mới đây, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) công bố nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An, TPHCM. Theo tin từ phía tập đoàn này, giao dịch được thực hiện thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Dự án được giới thiệu có quy mô hơn 3.800 căn hộ, nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kết nối thuận tiện với TPHCM và các khu công nghiệp lân cận.

Phối cảnh dự án Đất Xanh công bố (Ảnh: DXG).

Tuy nhiên sau đó, Công ty Vương Bảo Long phát đi thông tin khẳng định đến hiện tại, doanh nghiệp này chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án tại Dĩ An với Tập đoàn Đất Xanh hoặc Công ty Bất động sản Hà An.

Theo doanh nghiệp này, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Đất Xanh "thâu tóm" dự án, thị giá cổ phiếu DXG trên thị trường chứng khoán đã có những diễn biến bất thường. Công ty Vương Bảo Long cho rằng các thông tin chưa được xác thực có thể tạo ra kỳ vọng không đúng với tình trạng pháp lý thực tế của dự án, gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư khi tham gia mua bán cổ phiếu, làm biến động cung cầu và tác động đến giá thị trường.

Trước thông tin trên từ phía chủ đầu tư, Công ty Bất động sản Hà An đã có phản hồi. Doanh nghiệp này xác nhận dự án trong giao dịch đúng là do Công ty Vương Bảo Long làm chủ đầu tư. Đồng thời, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua chủ trương cho phép Hà An nhận chuyển nhượng vốn góp từ tháng 9/2022, căn cứ theo Nghị quyết số 25/2022.

Phía Hà An tiết lộ giữa các bên đã ký kết một thỏa thuận bảo mật thông tin. Các thông tin liên quan đến nội dung giao dịch, hồ sơ pháp lý, điều kiện và các thỏa thuận cụ thể đều thuộc phạm vi thông tin mật hoặc hạn chế công bố. Chính vì vậy, Hà An không thể cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết hoặc xác nhận các nội dung liên quan nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các bên tham gia.

Công ty Hà An nêu các hoạt động đang được các bên xem xét, triển khai theo đúng thỏa thuận đã ký kết và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu trên.