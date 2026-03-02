Loạt doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh cuộc đua thâu tóm quỹ đất ngay đầu năm

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) cho biết đã nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An, TPHCM. Giao dịch được thực hiện thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An.

Đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Phối cảnh một dự án vừa được thâu tóm ở phía Nam (Ảnh: DN).

Việc nhận chuyển nhượng dự án đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn đồng thuận từ năm 2022. Dự án này có tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 410.000m2, dự kiến cung cấp ra thị trường 3.800 căn hộ.

Liên quan đến quỹ đất triển khai dự án, gần đây doanh nghiệp của đại gia Lương Trí Thìn cũng được chấp thuận thực hiện thí điểm dự án Khu nhà ở Chung cư cao tầng phường Phước Long B (Opal City) tại Phường Phước Long. Dự án có tổng diện tích thí điểm hơn 6ha.

Không chỉ Đất Xanh thúc đẩy cuộc đua thâu tóm quỹ đất, nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam khác cũng đã nhanh chóng thực hiện các thương vụ ngay từ đầu năm.

Công ty Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) mới thông qua chủ trương cho công ty con - Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông - nhận chuyển nhượng cổ phần chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Phát triển Bất động sản An Lập.

Tổng giá trị thương vụ gần 2.553 tỷ đồng. Qua đó, Bất động sản An Lập trở thành công ty con gián tiếp của Khang Điền.

Hoặc Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà (Intresco, mã chứng khoán: ITC) gần đây thông qua việc mua 10 triệu cổ phần để sở hữu 90,58% vốn điều lệ của CTCP Kinh doanh Nhà Nam Á.

Qua đó, Nhà Nam Á sẽ trở thành công ty con của Intresco. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư một dự án chung cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TPHCM.

Năm nay, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) được dự báo sẽ sôi động, nhờ những thay đổi từ khung pháp lý, niềm tin nhà đầu tư. Phần lớn các thương vụ sẽ tập trung vào các dự án đang trong giai đoạn phát triển, thay vì các tài sản đã tạo dòng tiền ổn định.