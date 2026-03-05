Thêm 24 dự án tại TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đáng chú ý trong danh sách, dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (The Felix) của Công ty cổ phần C-Holdings tại phường Bình Hòa, TPHCM đủ điều kiện. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường "Đô La") điều hành.

Ngoài ra, danh sách phần lớn tập trung vào các dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phát triển, tại phường Tân Mỹ, TPHCM (quận 7 cũ). Số lượng các dự án của chủ đầu tư này lên tới 19, gồm Sky Garden 2; Mỹ Phúc - Lô H29-3; Mỹ Phước - Lô H6-1; Mỹ An - Lô H14-2; Nam Thiên - Lô H13-1 cùng các lô hỗn hợp CR5-1B, CR5-2, C12B-2, C17-2.

Nhiều khu chung cư do Phú Mỹ Hưng phát triển đủ điều kiện bán cho người nước ngoài (Ảnh: PMH).

Cũng tại trung tâm TPHCM cũ, thuộc địa bàn Thủ Đức, 3 dự án được bổ sung vào danh mục, gồm khu chung cư trên đường Lò Lu (phường Long Phước), dự án officetel tại 36 Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng) và khu nhà ở phường Long Trường trên đường Trường Lưu.

Từ năm 2025 đến nay, TPHCM đã nhiều lần công bố danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Theo quy định, đối với một tòa nhà chung cư, kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

Khi muốn sở hữu nhà ở, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.