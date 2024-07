The Sonata - bản hòa ca của văn hóa, kiến trúc bên sông Hàn

Từ "bản Sonata" thấm đượm tinh thần dân tộc…

Nếu Sun Cosmo Residence Da Nang, Sun Ponte Residence tôn vinh làng nghề chiếu hoa Cẩm Nê nổi danh Đà thành, phân khu cao tầng The Symphony mang biểu tượng Rồng cuộn mình vươn cao cùng hình ảnh đỉnh Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ thì The Sonata lại tái hiện một thương cảng Hội An trên bến dưới thuyền sầm uất trong lịch sử.

Phối cảnh minh họa The Sonata (Ảnh Sun Property).

Tại đây, các kiến trúc sư của Sun Group và Design Lab đã mang kiến trúc Hội An đương đại vào từng căn townhouse (nhà liền kề), villa (biệt thự) theo nguyên lý: vừa tôn trọng tối đa giá trị tự nhiên vừa tối ưu trải nghiệm của cư dân, du khách với tinh thần vị nhân sinh.

Những điểm tinh túy của kiến trúc Hội An được ứng dụng và phát huy tối đa. Đó là sự tỉ mỉ từng chi tiết và đường nét, sử dụng ngói đỏ, cổng vòm, mái hiên rộng, ô cửa lớn, các vật liệu thân thiện như gỗ, gạch, ngói… vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa mang hơi thở thiên nhiên vào từng không gian.

Kiến trúc Hội An đương đại tại townhouse The Sonata (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền dao động 6-10m, rộng hơn đa số nhà phố thông thường, cùng với cửa kính lớn, mặt sàn rộng để chủ nhân thỏa sức tùy biến thành cửa tiệm thời trang, nhà hàng, spa hay khách sạn nhỏ vừa cao cấp, sang trọng, vừa độc đáo với sắc màu văn hóa bản địa hoặc cũng có thể biến hóa thành tổ ấm đẳng cấp "một bước đến sông Hàn" - tọa độ lý tưởng để thưởng thức đại tiệc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

"Khung cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền đã là một phần lịch sử huy hoàng của thương cảng Hội An. The Sonata sẽ là bản hòa tấu kết hợp giai điệu hào hùng của một thương cảng sầm uất trong quá khứ và giai điệu sôi động của nhịp sống phồn hoa giữa đô thị biển quốc tế. Đồng thời, khẳng định gu sống đẳng cấp và vị thế của chủ nhân tinh hoa bên sông Hàn biểu tượng", đại diện Sun Property chia sẻ.

… Đến tổ hợp semi-compound thăng hoa chất sống bên sông Hàn

The Sonata đánh dấu lần đầu tiên Sun Property đưa mô hình semi-compound (đô thị bán khép kín) đến Đà Nẵng, kiến tạo nên một phân khu ngập tràn sức sống giao thương - giải trí nhưng vẫn đủ an yên, tĩnh tại.

Mô hình semi-compound làm nên sự khác biệt của The Sonata (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Với 2 sản phẩm là townhouse và villa, The Sonata được quy hoạch thông minh theo chức năng từng tiểu khu vừa đảm bảo tọa độ thương mại, dịch vụ sôi động vừa có đặc khu riêng dành cho các dinh thự đẳng cấp. Tuy là không gian mở nhưng The Sonata được vận hành chuyên nghiệp với hệ thống chốt bảo vệ, tuần tra, camera giám sát 24/7, đảm bảo an ninh.

Cư dân The Sonata được hưởng trọn bộ tiện ích của quần thể như được sống bên cạnh công viên Central Park 5.000m2, thỏa sức vận động, rèn luyện thể lực tại khu thể thao ngoài trời, đường dạo bộ ven sông hay câu lạc bộ trẻ em (kids club)s, bể bơi vô cực tầm nhìn sông Hàn, phòng gym, spa… 3 bến thủy kề cận tạo lợi thế cạnh tranh lớn vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền, vừa trở thành "hub" - tâm điểm đón trọn dòng khách sang ưa thích trải nghiệm du thuyền trên sông Hàn.

Bến thủy nội khu (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Tinh thần vị nhân sinh cũng được ứng dụng tài tình khi thiết kế hệ tiện ích. Ví dụ như, tại khu vườn chìm, ghế ngồi thư giãn, hay tiểu cảnh đều được cân đo theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, đem đến trải nghiệm hòa làm một với thiên nhiên. Hay tại điểm nghỉ giữa các dãy villa, thay vì đường lát đá, gạch quen thuộc, các kiến trúc sư đã vẽ nên những công viên nhỏ với đài vọng cảnh mặt sông.

Cây xanh trên từng con đường nội khu cũng được quy hoạch bài bản, đa tầng tạo trải nghiệm tựa như lạc vào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ giữa lòng đô thị. Khoảng đường đi bộ kết nối nội khu được thiết kế mái chắn nắng, che mưa. Sân chơi, khu vui chơi trẻ em phân theo từng độ tuổi để đảm bảo an toàn…

Phối cảnh minh họa công viên Central Park tại quần thể (Ảnh Sun Property).

Với vị trí kề bên sông Hàn - trung tâm du lịch, dịch vụ, mua sắm, giải trí giữa Đà thành, cộng hưởng ưu điểm từ mô hình semi-compound, The Sonata sẽ là điểm neo đón các giá trị thương mại hấp dẫn từ cư dân 3 tòa tháp The Symphony, dòng du khách "khổng lồ" hàng năm và dòng khách thường xuyên là chuyên gia, giới công sở, người thành đạt… ở trung tâm Đà Nẵng.

"Chúng tôi kỳ vọng The Sonata - phân khúc đẳng cấp nhất quần thể Sun Symphony Residence không chỉ mang đến không gian sống đầy tận hưởng giữa thành phố đáng sống, mà còn đem về khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn, là tài sản truyền đời với giá trị bền vững cho chủ nhân tinh hoa", đại diện Sun Property khẳng định.

Ngày 13/7, tại Đà Nẵng, Sun Property sẽ tổ chức sự kiện "Vũ khúc ánh sáng - kiệt tác sống sang" thết đãi các vị khách hành trình trải nghiệm mùa hè Đà Nẵng và hé lộ những thông tin mới nhất về siêu phẩm tòa S3, thuộc quần thể Sun Symphony Residence, Đà Nẵng.