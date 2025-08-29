The Maris Vũng Tàu bứt phá nhờ tiềm lực tài chính của chủ đầu tư TDG Group

Phối cảnh toàn dự án The Maris Vũng Tàu.

Mở đầu quý III, TDG Group đã có bước đi chiến lược khi tăng vốn điều lệ lên 1.468 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có từ ông Bùi Ngọc Tuấn. Động thái này là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về việc dồn toàn bộ nguồn tài lực và trí lực để phát triển The Maris Vũng Tàu.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, The Maris Vũng Tàu là một "bài toán" tài chính lớn, đòi hỏi sự uy tín và sức bền của chủ đầu tư về nguồn lực. Theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025, tổng nợ phải trả doanh nghiệp ghi nhận 4.858 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phát hành 2.270 tỷ đồng trái phiếu - thể hiện uy tín và năng lực huy động vốn trên thị trường.

Cũng trong giai đoạn quý III, ông Bùi Ngọc Tuấn và bà Bùi Thị Ánh Tuyết đã trực tiếp rót 800 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng, số tiền này được ghi nhận góp vốn.

Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp đã và đang quản lý hiệu quả nguồn vốn huy động, với tổng chi hơn 3.871 tỷ đồng cho các hạng mục của dự án. Việc tiếp tục rót thêm 400 tỷ đồng vào đầu quý III cho thấy sự liên tục và quyết liệt trong việc đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công không bị gián đoạn. Nguồn vốn này được ưu tiên sử dụng để hoàn thiện những sản phẩm đã có khách hàng đặt mua, cụ thể là các căn biệt thự và căn hộ đã ghi nhận doanh thu 1.523 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, The Maris Vũng Tàu đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng. Với doanh thu 65 tỷ đồng từ việc bàn giao giai đoạn 1 phân khu biệt thự trong 6 tháng đầu năm 2025, TDG Group đã chứng minh được năng lực thực tế. Đây là tiền đề vững chắc cho việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn hơn, với điểm rơi doanh thu mạnh mẽ trong năm 2026 và 2027. Dòng tiền dự kiến sẽ giúp TDG Group đảm bảo mọi nghĩa vụ tài chính và tiếp tục phát triển các dự án tiềm năng khác trong tương lai, khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản uy tín.

Tiến độ thi công vượt trội, đảm bảo bàn giao đúng cam kết

Sự quyết tâm của TDG Group còn được thể hiện qua tiến độ thi công vượt trội. Trong khi thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, The Maris Vũng Tàu đã ghi nhận những cột mốc quan trọng: Tháp Alaric chính thức cất nóc vào tháng 2/2025, dự kiến bàn giao đầu năm 2026. Tháp Polaris hoàn thành đóng nắp hầm vào tháng 5, đang được thi công thần tốc và dự kiến bàn giao quý I/2027. Tháp Atlantic đã đóng nắp hầm, vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu trước khi mở bán chính thức. Những cột mốc này không chỉ là những thành tựu xây dựng mà còn là lời cam kết thực tế, tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng và nhà đầu tư.

Các tòa tháp căn hộ tại The Maris Vũng Tàu được tập trung xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công vượt trội.

Bên cạnh việc tập trung vào xây dựng, TDG Group còn chú trọng phát triển tiện ích và hệ sinh thái dự án. Với việc liên tục hoàn thiện các công trình biểu tượng và tổ chức hàng loạt sự kiện sôi nổi, TDG Group đang tập trung phát triển The Maris Vũng Tàu thành một điểm đến du lịch, giải trí hấp dẫn. Điều này không chỉ gia tăng giá trị cho bất động sản mà còn tạo ra dòng tiền từ hoạt động vận hành trong tương lai. Sự kết hợp giữa phát triển xây dựng và khai thác du lịch chính là chiến lược "kiềng ba chân" giúp The Maris Vũng Tàu trở nên độc đáo và hấp dẫn.