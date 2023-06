The Maison: Sức hút căn hộ cao cấp ven sông giá từ 1,28 tỷ đồng

Vị trí đắc địa

Sở hữu vị trí chiến lược, dự án The Maison (Khu chung cư Phú Thọ Quốc Cường) của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường ở trung tâm TP Thủ Dầu Một. Đây là một trong những khu vực nhận được nhiều kỳ vọng của thị trường với sức bật lớn từ hạ tầng phát triển, quy hoạch phát triển cảng hành khách Bà Lụa cùng định hướng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương sẽ mở ra tiềm năng gia tăng giá trị cho chủ nhân The Maison.

Căn hộ cao cấp The Maison liền kề dòng sông Sài Gòn và hệ thống cảnh quan ven sông trung tâm TP Thủ Dầu Một. Trong ảnh là phố đi bộ Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương (Ảnh: The Maison).

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một và liền kề dòng sông Sài Gòn.

The Maison liền kề siêu thị Co.opmart, Go! Big C, Lotte Mart, trung tâm hành chính tỉnh, sân vận động Gò Đậu, Aeon Mall, phố đi bộ Bạch Đằng, bệnh viện quốc tế, trường học, các khu tham quan du lịch.

C-Holdings kiến tạo chốn an cư, cộng đồng sống văn minh và hiện đại

Lấy sự hài lòng của cư dân The Maison làm trọng tâm, vì thế, khi phát triển dự án từ khâu thiết kế, thi công…, chủ đầu tư C-Holdings lên kế hoạch kỹ lưỡng, hợp tác cùng đối tác tên tuổi, tạo nên dự án căn hộ đề cao giá trị tinh thần và chất lượng sống.

Phối cảnh dự án (Ảnh: The Maison).

Điểm nổi bật của dự án là tiện ích nội khu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí hàng ngày của cư dân như : hồ bơi tràn bờ, khu BBQ, gym, sauna, công viên, đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em, phòng họp - hội nghị, thư viện, spa ô tô. Nơi đây còn có hệ thống an ninh với camera lắp đặt bao quát toàn khu vực 24/24.

Khu vực hồ bơi tràn bờ (Ảnh: The Maison).

Tập đoàn Taisei Nhật Bản quản lý và vận hành nhằm tối ưu giá trị tài sản cho các nhà đầu tư và cư dân an cư tại The Maison. Với uy tín và năng lực quản lý vận hành bất động sản của Taisei qua dự án quy mô lớn trong nước và quốc tế sẽ giúp The Maison đề cao mọi trải nghiệm, nhu cầu sống sang trọng và tiện lợi cho cư dân. Theo đó, tòa nhà vận hành chuyên nghiệp và khoa học, từ an ninh, vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy đến các dịch vụ khác.

Không chỉ lưu tâm về thẩm mỹ, tính công năng của căn hộ cũng được kiến trúc sư xây dựng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng.

Theo đó, căn hộ tại The Maison vừa thiết kế hiệu quả, tối ưu diện tích tiếp xúc với thiên nhiên để đón nắng, gió tự nhiên và có góc nhìn toàn cảnh cũng như tận hưởng tầm nhìn ra dòng sông Sài Gòn ngay từ ban công hay phòng ngủ của gia đình. Mọi không gian tại The Maison đều mang đến trải nghiệm thư giãn, để cảm xúc của bạn luôn được cân bằng và nâng niu mỗi ngày.

Khu vực phòng khách (Ảnh: The Maison).

Ngoài ra, điểm cộng lớn của dự án còn đến từ việc bàn giao trang thiết bị nội thất cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng với phong cách thiết kế và vật liệu đạt chất lượng cao như : bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa từ thương hiệu nổi tiếng nước Anh Dudoff, thiết bị điện hàng đầu Châu Âu Schneider. Căn hộ sử dụng khóa thông minh từ thương hiệu uy tín Hafele hàng đầu nước Đức, cửa gỗ chống cháy An Cường, sơn nội thất Jotun, thiết bị vệ sinh INAX…giúp cư dân tận hưởng chuẩn mực sống đẳng cấp.

Chính thức mở bán dự án căn hộ cao cấp ven sông với giá chỉ từ 29 triệu/m2

Chủ đầu tư cho biết luôn kiên định phát triển dự án với triết lý lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cũng như tâm huyết mang đến một dự án nhà ở chất lượng cao với giá bán vừa tầm, đưa bất động sản về giá trị thực cho nhu cầu ở thực. Sự xuất hiện của dự án The Maison mở ra cơ hội an cư rộng mở cho nhiều gia đình, trở thành kênh đầu tư sinh lời trong giai đoạn hiện nay.

Vì thế, thông tin về lễ mở bán sắp tới của dự án đã thu hút sự quan tâm rất lớn của khách hàng.

Tại sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với giá từ 29 triệu/m2 và từ 1,28 tỷ/căn, với chính sách thanh toán hấp dẫn. Theo đó, ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến 70%, miễn lãi suất cho đến khi nhận nhà và thanh toán kéo dài đến 30 tháng, đặc biệt dự kiến bàn giao vào quý IV/2024.

Lễ mở bán dự án The Maison sẽ được diễn ra vào 8h ngày 25/6/2023 tại Trung tâm sự kiện White Palace - 588 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM.

Sự kiện với quy mô lên đến 1.000 khách hàng tham dự cùng những phần quà giá trị như: xe Air Blade, tủ lạnh Panasonic, máy lọc không khí Sharp, máy ép chậm Sunhouse… cùng nhiều phần quà tài lộc dành riêng cho những khách hàng có giao dịch thành công trong ngày mở bán, cơ hội duy nhất chỉ có tại sự kiện.

Thông tin chi tiết xem tại www.themaison.vn. Hotline : 1900.2663